"DIRECT. Coronavirus en France : l'Assemblée ralentit le gouvernement, l'épidémie au plus haut"

COVID. La circulation de l'épidémie de coronavirus est toujours très importante, les responsables hospitaliers craignent une saturation de certains services dans les jours à venir. Hier soir, l'Assemblée nationale a contraint de gouvernement à un report de l'examen de la loi sur le pas vaccinal.

09:20 - Les enfants de soignants de nouveau accueillis à l'école Sur Franceinter, Gabriel Attal a annoncé que "les enfants des soignants seront accueillis à l'école en cas de fermeture de classe", précisant que la liste détaillée des personnels concernés sera communiquée dans la journée par l'exécutif.

09:16 - Gabriel Attal se justifie sur les annonces tardives sur le protocole sanitaire à l'école Au micro de Franceinter, le porte-parole du gouvernement s'est justifié au sujet des modalités des annonces gouvernementales sur le protocole sanitaire à l'école - tant sur son caractère tardif (dimanche 2 janvier au soir) que sur sur le moyen utilisé pour annoncer les nouvelles mesures (dans un article payant du Parisien). "On fait du mieux possible face à une situation complexe", a-t-il assuré. Et d'affirmer qu'une communication interne avait bien eu lieu avant la parution de l'article. "On regrette d'être amenés à faire parfois des annonces au dernier moment, Jean-Michel Blanquer l'a dit hier (...) j'en suis désolé pour ceux qui sont confrontés à ça au quotidien", a-t-il conclu.

09:07 - Gabriel Attal vante les bénéfices de la vaccination et du pass sanitaire Invité de Franceinter ce mardi 4 janvier, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a vanté les bénéfices de la vaccination et du pass sanitaire, rappelant notamment qu'"il y a un an jour pour jour, on avait dix fois moins de cas et 25% de personnes hospitalisées de plus".

09:06 - Omicron : un impact "modéré" sur les services publics Selon Gabriel Attal, invité de Franceinter ce lundi, "aujourd'hui, l'impact de la circulation d'Omicron sur les services publics est modéré".

08:56 - Il est possible de boire et manger "rapidement" dans les transports Le ministre délégué aux transports Jean-Baptiste Djebbari a indiqué qu'il restait possible de manger et boire "rapidement" en cas de besoin dans les transports collectifs même si la consommation de nourriture et boissons est formellement interdite : "Si vous avez un besoin impératif de boire ou de manger dans le train parce que vous êtes fragile ou simplement parce que vous avez ce besoin physiologique, vous pourrez retirer votre masque et boire (ou) manger rapidement et le remettre tout de suite après", a -t-il déclaré sur BFMTV. Et de préciser : "Ce qu'on veut éviter [...], c'est les phénomènes, qui sont marginaux mais qui existent, de la personne qui retire son masque en mangeant des chips pendant plusieurs minutes voire plusieurs heures".