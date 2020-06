DIRECT. Coronavirus en France : de nouveaux indicateurs clés sur l'après déconfinement

CORONAVIRUS. Le déconfinement a-t-il provoqué un rebond de l'épidémie de coronavirus en France ? Les premiers indicateurs consolidés de la semaine 23, correspondant à la phase 2 du déconfinement et à un relâchement plus prononcé des restrictions, a été dévoilé...

11:00 - Une baisse des appels vers SOS Médecins Selon le point épidémiologique hebdomadaire du 11 juin 2020, dédié au coronavirus, en semaine 23 (du 1er au 7 juin), "1 456 actes médicaux pour suspicion de COVID-19 ont été enregistrés par les associations SOS Médecins ayant transmis sans interruption sur toute la période". Le rapporte indique donc que "ce nombre d’actes était en baisse de 11% par rapport à S22 (1 627 actes), tous âges et par classe d’âge". Au niveau de l’âge, "la majorité des actes concernait les 15-44 ans (57%) et les 45-64 ans (18%)". 10:43 - Résumé de la situation à Mayotte et en Guyane Selon le point épidémiologique hebdomadaire du 11 juin 2020, dédié au coronavirus, on observe à Mayotte, un "maintien de la circulation du SARS-CoV-2 à un niveau élevé". En Guyane, on note une "intensification de la circulation virale et deux clusters avec diffusion communautaire". 10:27 - La situation globale en France et à l’exception de Mayotte et de la Guyane Selon le point épidémiologique hebdomadaire du 11 juin 2020, dédié au coronavirus, en France et à l’exception de Mayotte et de la Guyane, on observe une "poursuite de la diminution de la circulation du SARS-CoV-2 depuis plus de 9 semaines", une "réduction du nombre de nouveaux clusters et une absence de diffusion communautaire non contrôlée à ce jour", ainsi qu’une "absence de signaux en faveur d’une reprise de l’épidémie". 10:12 - L’épidémie de coronavirus "s’exprime d’une manière différente" Selon plusieurs experts, tels que Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 en Belgique, l’épidémie de coronavirus n’est pas terminée mais "s’exprime d’une manière différente", rapporte le média Sud Info. 10:03 - Pourquoi le nombre de cas augmente-t-il en ce moment ? En France, l'épidémie de coronavirus continue de circuler, mais régresse indéniablement, ce constat faisant consensus parmi la classe scientifique et médicale, y compris au Conseil scientifique. Pourtant, on constate une augmentation du nombre de cas de contaminations dans le pays, mais il ne faut y voir une reprise de l'activité du Covid-19. Il s'agit tout simplement de la conséquence du fait que le nombre de tests augmente en France. Franceinfo attire également l'attention sur les augmentations spectaculaires constatées entre des bilans réalisés lors des jours fériés, comme le 1er juin par exemple, et ceux réalisés au lendemain de ces journées non-travaillées. Un constat normal puisque les remontées des tests effectués se font en moins grands nombre ces jours-là. Autre élément rassurant : le taux de positivité des tests, qui a fortement diminué. Au 13 mai, 2,3% des gens testés, en moyenne, était positifs. Au 4 juin, ce taux était descendu à 1,5%. 09:51 - Fermeture de la mairie de Charleville-Mézières Après une suspicion de contamination au coronavirus d'un agent municipal, la mairie de Charleville-Mézières va rester fermée ce vendredi. "Pour éviter tout risque éventuel de propagation, la mairie carolo sera donc interdite d’accès. Les membres du personnel, soit près de 150 personnes, vont être pour leur part testés dans la journée", indique la municipalité sur son compte Twitter. 09:39 - Pas de risque avec les billets, assure la Banque de France En s'appuyant sur différentes études, la Banque de France a assuré que la manipulation des billets de banque ne faisait pas courir de risque de contamination au coronavirus Covid-19. "En comparant le comportement du virus sur différents types de surfaces, il est apparu qu'il pouvait survivre dix à cent fois plus longtemps sur de l'acier inoxydable (une poignée de porte par exemple) que sur un billet. D'autres analyses ont montré que les virus se propageaient plus difficilement sur des surfaces poreuses comme celle des billets que sur des surfaces lisses comme le plastique", explique notamment la Banque de France. 09:27 - Appel à lever le protocole sanitaire dans les entreprises Les appels à l'assouplissement des règles en vigueur face à la crise sanitaire du coronavirus affluent. Dernièrement, c'est Geoffroy Roux de Bézieux, le président du Médef, qui a exhorté le gouvernement à "réviser les protocoles sanitaires s'appliquant en entreprise" pour permettre un "retour à la normale" le plus rapidement possible. 09:14 - Le point épidémiologique hebdomadaire a été publié Le point épidémiologique de la semaine 23 (31 mai-6 juin), recensant les indicateurs de l'évolution du coronavirus en France, a été publié par Santé publique France : Nombre de nouveaux cas confirmés de COVID-19 (SI-DEP) : 2 899 (3 777 en semaine 22)

Taux de positivité (%) pour SARS-COV-2 (SI-DEP) : 1,5 (1,5)

Nombre d’actes SOS Médecins pour suspicion de COVID-19 : 1 456 (1 627)

Nombre de passages aux urgences pour suspicion de COVID-19 : 2 688 (3 964)

Nombre de nouvelles hospitalisations de patients COVID-19 : 1 156 (1 738)

Nombre de nouvelles admissions en réanimation de patients COVID-19 : 129 (226)

Nombre de décès liés au COVID-19 (incluant les décès en hospitalisation et décès en EHPA et autres EMS) : 395 (570) 08:57 - Matinée chargée pour Emmanuel Macron Alors qu'il s'exprime ce dimanche à 20 heures face aux Français, Emmanuel Macron fait le point ce vendredi sur la crise sanitaire du coronavirus. Pour ce faire, le chef de l'Etat s'entretient à 10 heures avec les experts du Conseil scientifique. Une réunion qui mènera à un conseil de défense en présence de plusieurs ministres concernés par la crise et qui décidera notamment de la suite des mesures en vigueur.

Et aussi

L'épidémie de Covid-19 continue de marquer le pas en France. Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation poursuit sa diminution et restait ce jeudi soir sous la barre des 1 000 malades grâce à un recul permanent depuis le début du mois avril, où le pic avait été atteint avec plus de 7 000 patients en état grave (pour une capacité nationale en soins intensifs de l'ordre de 5 000 lits avant la crise). À noter que si la Direction générale de la Santé a actualisé mardi les données des Ehpad et des établissements médico-sociaux, ces points ne seront pas mis à jour avant le 16 juin prochain. Par ailleurs, ce jeudi, la Direction générale de la Santé a dévoilé de nouveaux chiffres : le taux de positivité des tests, le nombre de clusters en cours d'investigation ainsi que celui des départements en situation de vulnérabilité élevée. Voici les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé ce jeudi 11 juin :

155 561 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 425 de plus

(Ehpad compris), soit 425 de plus 37 599 cas confirmés en Ehpad (dernière mise à jour le 9 juin, prochaine le 16 juin)

(dernière mise à jour le 9 juin, prochaine le 16 juin) 29 346 décès au total (Ehpad compris), soit 27 de plus

soit 27 de plus 18 962 décès à l'hôpital, soit 27 de plus

soit 27 de plus 10 384 décès en Ehpad , soit 34 de plus depuis le 2 juin (dernière mise à jour le 9 juin, prochaine le 16 juin)

, soit 34 de plus depuis le 2 juin (dernière mise à jour le 9 juin, prochaine le 16 juin) 11 465 hospitalisations en cours, soit 213 de moins

soit 213 de moins 903 personnes actuellement en réanimation, soit 30 de moins

soit 30 de moins 72 149 personnes sorties de l'hôpital, soit 317 de plus

soit 317 de plus 1,4% de taux de positivité des tests

86 clusters en cours d'investigation, soit 9 de plus en 24 heures

2 départements en situation de vulnérabilité élevée : Guyane et Mayotte

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 103 067 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 143 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 26 admissions en réanimation.

