"DIRECT. Coronavirus en France : l'embellie "se confirme", le taux d'incidence en baisse"

COVID. Le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 est en baisse constante ces derniers jours en France. De quoi faire dire à Gabriel Attal que "l'embellie se confirme" et d'évoquer une éventuelle levée du pass vaccinal.

11:09 - La barre des 37 millions de personnes ayant reçu leur rappel franchie Ce mercredi 9 février, la barre des 37 millions de personnes ayant reçu leur dose de rappel de la vaccination contre le coronavirus en France a été franchie (37 108 888 au total), avec 199 598 nouvelles injections en 24 heures. Cela signifie que plus de 55% de la population éligible a reçu une dose de rappel.

10:37 - 255 morts supplémentaires en 24 heures La seule journée du mercredi 9 février a décompté 255 morts dus au Covid-19 en 24 heures, portant le bilan du nombre de décès depuis le début de la pandémie de Covid-19 en France à 133 541.

10:06 - Combien de patients en tout hospitalisés ? D'après les derniers chiffres relatifs à l'épidémie de Covid-19 en France, on décompte, au 9 février, 32 878 personnes positives au coronavirus hospitalisés - un chiffre qui semble stagner depuis quelques jours. Le nombre de patients Covid en soins critiques, quant à lui, diminue : on comptait 3 503 malades ce mercredi 9 février, contre 3 555 la veille et 3 700 une semaine auparavant.

09:35 - La décrue de l'épidémie se poursuit Le ralentissement de l'épidémie commence à se faire ressentir dans les hôpitaux. D'après les dernières données, relayées par Le Parisien, ce sont 2 614 nouvelles entrées de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 en France qui ont été enregistrées ce mercredi 9 février (contre 3 060 mardi 8 et contre 3 230 une semaine auparavant). A noter que 30% des malades pris en charge dans les hôpitaux et positifs au coronavirus sont soignés pour un autre motif que le Covid-19. En outre, 296 nouvelles entrées en services de soins critiques ont été recensées ce mercredi 9, contre 366 une semaine auparavant. Pour plus de détails sur les chiffres de l'épidémie de coronavirus en France, vous pouvez consulter notre article dédié.

09:28 - Le Sénat va se pencher sur les effets secondaires des vaccins Plusieurs milliers de Français le demandaient, le Sénat va travailler sur le sujet. Depuis plusieurs semaines, des pétitions circulent pour demander une enquête sénatoriale sur les effets secondaires des vaccins contre le Covid-19. Si les trois déposées sur la plateforme du Sénat dédiée aux pétitions ont échoué à recueillir les 100 000 signatures nécessaires au déclenchement d'un travail parlementaire, la Conférence des présidents "a décidé d’y donner suite sans attendre" et de "charger la commission des affaires sociales de déterminer le format des travaux à conduire". Catherine Deroche, sénatrice LR et présidente de la commission, a annoncé avoir saisi l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst) afin de "répondre aux inquiétudes qui s’expriment".

09/02/22 - 23:56 - Un nouvel outil pour lister ses cas contacts [FIN DU DIRECT] - Ce mercredi 9 février 2022, l'assurance maladie a lancé un nouvel outil qu'elle décrit comme tel dans un communiqué : "Une fois enregistrées dans la base de données 'Contact Covid' de l’Assurance Maladie, grâce à la déclaration effectuée par la personne positive, ces personnes contacts pourront plus facilement bénéficier de la prise en charge des tests de dépistage et, en cas d’impossibilité de télétravail, demander un arrêt de travail sur le site declare.ameli.fr."