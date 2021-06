"Direct. Coronavirus en France : l'épidémie continue sa chute, les Français respirent"

CORONAVIRUS. La prudence reste de mise et le virus est encore bien présent. Toutefois, l'épidémie de coronavirus promet de laisser les Français respirer un peu à l'approche des vacances d'été. De quoi souffler un peu… avec un masque toujours !

20:50 - La situation s'améliore nettement en France ! Ce mardi, les chiffres de l'épidémie affichent une tendance à la baisse. 3 235 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en France, soit 2 783 de moins par rapport à mardi dernier. Même chose dans les hôpitaux où 300 patients Covid-19 ont été admis ces dernières 24 heures. Ce sont 105 de moins par rapport à la semaine dernière. Même tendance du côté des services de réanimation, où 69 admissions ont été comptées dans ces unités spéciales. Par rapport à mardi dernier, ce sont 37 admissions de moins. 18:19 - Olivier Véran baisse la garde pour la seconde dose du vaccin C'est la grande nouveauté du jour sur le sujet du vaccin. Le ministre de la Santé a annoncé, ce mardi, plus de souplesse pour la seconde dose du vaccin. Cette mesure survient au moment où les Français s'interrogent sur la possibilité de décaler leur rendez-vous de vaccination, à l'approche des vacances d'été. La seconde injection pourrait s'organiser, selon Olivier Véran, entre 21 et 49 jours après la première. Vous hésitez à vous faire vacciner en juin parce que vous serez en vacances en juillet ? N'hésitez plus. Nous modifions les systèmes de rendez-vous pour vous permettre de programmer votre rappel entre 21 et 49 jours après la 1ere injection. — Olivier Véran (@olivierveran) June 15, 2021 15:55 - AstraZeneca de moins en moins utilisé en France Il faut "continuer de vacciner" avec AstraZeneca "car il nous aidera à la sortie de crise" assurait Emmanuel Macron, le 9 mai dernier. Plus d'un mois plus tard le constat est accablant, en une semaine seulement 15 000 doses du vaccin anglo-suédois ont été administrés. Il s'agit du taux le plus faible enregistré depuis le début de l'utilisation du vaccin en février. Face à l'absence d'adhésion, le stock du d'AstraZeneca est conséquent, 2,6 millions de doses sont encore au frais et attendent d'être utilisées. Le gouvernement se veut rassurant sur ce point, aucune dose ne sera perdue, celles encore disponibles serviront dans les prochaines semaine pour injecter la deuxième dose du vaccin. L'intervalle de neuf à douze semaines entre les deux injections explique peut-être en partie la baisse brutal du nombre d'injections. 13:54 - Réduire la charge virale du Covid-19 dans la salive, c'est possible ? Après les masques, la distanciation et la vaccination, un nouveau geste barrière pourrait bien faire son apparition. Comme le rapporte Le Progrès, des chercheurs lyonnais sont parvenus à mettre en avant le fait que certains bains de bouche, que l'on peut facilement trouver en pharmacie, permettent de réduire la charge virale de 71% chez certains patients atteints par le coronavirus, qui sont toutefois peu symptomatiques, voire asymptomatiques. Il semble que deux ingrédients particuliers permettent de réduire la charge virale dans la salive. Et ce, jusqu'à 4 heures après le bain de bouche.

Chaque jeudi, Santé publique France dresse le bilan de la situation épidémique en France. Dans son dernier point épidémiologique elle revient sur les évolutions de la semaine 22 (du 31 mai au 6 juin). La tendance à la baisse amorcée il y a plus d'un mois se poursuit grâce à la vaccination et l'agence sanitaire constate que "le nombre de décès toutes causes confondues est revenu dans les valeurs attendues".

Les indicateurs toujours à la baisse. Le taux de positivité et le taux d'incidence, les deux mesures scrutées de près, continuent de diminuer. Le taux de positivité a été évalué à 2,3% en S22 (contre 3,1% en S21, soit -0,8). Quand aux taux d'incidence national il était de 68 cas pour 100 000 habitants beaucoup moins élevé que la semaine précédente (109 pour 100 000, -38%). L'Ile-de-France et les Hauts-de-France enregistraient les valeurs les plus hautes en France métropolitaine. En Outre-mer, les taux sont encore plus bas sauf en Guyane, région en proie aux variant Delta, mais même là-bas le taux d'incidence diminue (297/100 000 en S22 contre 377/100 000 en S21).

Dans le milieu hospitalier, les répercussions du recul de l'épidémie sont visibles et les professionnels de santé sortent la tête de l'eau. Le nombre d'admission baisse progressivement depuis la S15. En semaine 22, 2847 personnes ont été hospitalisées contre 3246 en S21, soit un baisse de 12%. Dans les services de réanimation, le bout du tunnel est proche et les médecins observent de moins en moins d'entrée, 478 en S22 (contre 614 en S21, soit -22%).

Concernant les variants préoccupants, le variant britannique, renommé Alpha reste prédominant sur le sol français et représente 7,6% des cas et la mutation sud-africaine (Beta) a été détecté dans 6,3% des cas, les chiffres restent donc stable de semaine en semaine. Pour ce qui est des variants brésiliens et indiens, devenus Gamma et Delta selon la nouvelle nomenclature, restent très minoritaire, respectivement 0,4 et 0,5% des séquençages.

Si les chiffres sont encourageants et que la vaccination progresse à un bon rythme, Santé publique France rappelle de ne pas baisser la garde et de maintenir les respect des gestes barrières ou de la période d'isolement en cas de contaminations. "Dans le contexte de régression de l’épidémie, de l’allègement des mesures de restrictions sanitaires et de la circulation de variants préoccupants, l’isolement des personnes dès l’apparition de symptômes, le contact-tracing, la vaccination avec schéma complet et les autres mesures de prévention individuelle doivent continuer d’être fortement et activement promues. En particulier, le respect de l’isolement en cas d’infection ou de contact avec un cas confirmé reste indispensable pour maintenir dans la durée la tendance favorable actuelle."

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.