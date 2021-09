"DIRECT. Coronavirus en France : l'épidémie décroit, Janssen inquiète, mais les vaccins protègent"

Les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) de Grenoble et de Lyon, qui ont analysé les effets secondaires du vaccin Janssen pour l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament, mettent en évidence dans leur rapport le fait que les données empiriques "montrent en effet une protection insuffisante conférée par une seule dose de vaccin (Comirnaty, Spikevax ou Vaxzevria) contre les formes symptomatiques liées au variant Delta". Et les données disponibles "ne permettent pas de confirmer l’efficacité à long terme du schéma de vaccination à une dose du vaccin Janssen contre le variant Delta". La Haute autorité de santé préconise aux personnes ayant reçu une dose du vaccin Janssen de recevoir une seconde dose, avec un vaccin de Pfizer ou Moderna.

[FIN DU DIRECT] - Comme nous vous le disions plus tôt, mercredi 15 septembre marque le début officiel de la vaccination obligatoire pour certaines professions. Et parmi elles, les ambulanciers sont sans doute les plus opposés à la mesure gouvernementale. En effet, 13% des personnes exerçant la profession n'ont pas encore reçu une seule dose de vaccin. Seulement, voilà, pour espérer exercer leur travail, les ambulanciers devront au moins être vaccinés d'une dose, comme les soignants et les pompiers. Chez les ambulanciers, plus d'une personne sur dix ne voudrait pas se faire vacciner, précise franceinfo.

13/09/21 - 22:43 - "Les chiffres sont très bons", selon le docteur Damien Mascret

L'évolution de l'épidémie laisse de belles nouvelles ces derniers jours. Sur le plateau du 19/20 de France, le Dr Damien Mascret a affiché un peu d'optimisme quant à la situation sanitaire en France. "Les chiffres sont très bons, on voit qu’on continue de chuter. On a eu la semaine dernière une baisse de 26% du nombre de cas. On n’est pas encore repassés sous la barre des 5 000 qu’on aimerait atteindre, mais on voit quand même que la baisse est spectaculaire et ça va continuer, donc ça c’est rassurant", a indiqué le professionnel de santé.

Toutefois, Damien Mascret reste plus vigilant quant à la situation des services de réanimation. "La baisse est un peu moins nette quand on regarde ce qui se passe pour les soins critiques, en réanimation notamment. La baisse est de 4% sur une semaine, mais c’est normal puisque les gens qui rentrent en réanimation y restent un moment malheureusement, donc la baisse sera plus lente", a conclu le médecin.