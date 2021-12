"DIRECT. Coronavirus en France : la France "en plein dans la 5e vague", le variant Omicron va prolonger l'épidémie"

COVID. Jeudi 2 décembre 2021, Jean-François Delfraissy a estimé que la France était "en plein dans la 5e vague" de coronavirus, tout en prévenant que le variant Omicron devrait faire durer l'épidémie plusieurs mois dans le pays.

Carte du coronavirus en France L'essentiel "On est en plein dans la 5ème" a annoncé Jean-François Delfraissy jeudi 2 décembre 2021. Le président du Conseil scientifique a par ailleurs prévenu que le variant Omicron ne devrait "s'installer" dans le pays que d'ici début 2022, entraînant un prolongement de l'épidémie dans l'Hexagone.

Mercredi 1er décembre 2021, les derniers chiffres de Santé publique France ont fait état de près de 50 000 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures. Il faut remonter à avril dernier pour trouver trace d'un tel niveau.

Le taux d'incidence national est désormais de 310,86 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, alors que 10 558 personnes sont hospitalisées en raison du virus, soit 1800 de plus en une semaine. Le bilan détaillé en bas de cette page.

09:12 - Un cas de variant Omicron confirmé en Île-de-France Le variant Omicron est en métropole. Un premier cas a été confirmé en Île-de-France, a annoncé l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, jeudi 2 décembre 2021. Dans un communiqué, l'ARS indique : "un voyageur résidant en Seine-et-Marne a été testé positif au Covid à sa descente d’avion le 25 novembre, de retour d’un séjour au Nigeria. Le séquençage du prélèvement a révélé mercredi 1er décembre que cette personne était porteuse du variant Omicron. Il s’agit d’un homme entre 50 et 60 ans qui ne présentait pas de symptômes au moment du test". 09:01 - Le variant Omicron véritablement en France que fin janvier ? Alors que 13 cas suspects de variant Omicron sont en cours d'analyse en France comme l'a annoncé Gabriel Attal mercredi, Jean-François Delfraissy a d'abord appelé, sur BFMTV/RMC, à battre le variant Delta, au coeur de cette 5e vague. Mais il prévoit d'ores et déjà un prolongement de l'épidémie dans les mois à venir : "il faut qu'on ait une attitude d'anticipation vis-à-vis de ce virus. Le variant Omicron va mettre un certain temps avant de s'installer en France et en Europe en général. Au niveau du Conseil scientifique, on le situe plutôt en début 2022 ou fin janvier 2022, ce qui nous laisse le temps de nous préparer et la réponse à la 5e vague et la réponse à Omicron, c'est la même : c'est le rappel vaccinal". 08:46 - Le variant Omicron "va prolonger l'épidémie" L'épidémie de Covid-19 est-elle amenée à durer encore plusieurs mois ? L'hypothèse est fort probable pour Jean-François Delfraissy. Il explique pourquoi au micro de BFMTV/RMC : "on devrait voir progressivement ce variant Omicron prendre le dessus sur le variant Delta et prolonger, dans une certaine mesure, l'épidémie." Pour autant, le Professeur se veut rassurer, du fait de niveau de vaccination : "le variant aura face à lui, en Europe, une population largement vaccinée". 08:41 - "On est en plein dans la 5e vague", mais "Noël n'est pas en danger si nous faisons attention" Au regard des derniers chiffres de l'épidémie, Jean-François Delfraissy a estimé sur BFMTV/RMC que la France "est en plein dans la 5e vague". Pour autant, le président du Conseil scientifique indique que "Noël n'est pas en danger si nous faisons tous attention, la population et les décideurs", appelant à renforcer le maintien des gestes barrières. 08:37 - "On n'est pas au pic des hospitalisations" estime Jean-François Delfraissy Invité sur BFMTV/RMC, le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a indiqué que "on n'est pas au pic des hospitalisations", alors que 10 558 personnes sont hospitalisées, dont 1886 en soins critiques au 1er décembre. 08:20 - L'obligation vaccinale "ne changerait rien" Invité de Franceinfo mercredi 1er décembre 2021, le Pr Alain Fischer a estimé que l'obligation vaccinale "ne changerait rien", détaillant sa pensée : "aujourd’hui, parmi la moitié des personnes non vaccinées, on compte 500 000 personnes âgées de plus de 80 ans, un million de malades chroniques et des milliers de gens précaires. Nous avons clairement du mal à toucher ces populations, qui sont à distance de notre système de santé. L’obligation vaccinale ne changerait rien. Et là où cette mesure pourrait jouer, l’impact serait limité".

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées mercredi 1er décembre novembre, la moyenne sur sept jours est passée à 34 547, contre 32 116 hier. Ces dernières 24 heures, 93 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 21 de moins qu'hier et 13 de plus que mercredi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 992 nouveaux patients ont été admis, soit 195 de moins qu'hier, et 222 de plus que mercredi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 725 114 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 49 610 de plus

119 227 décès au total (Ehpad compris), soit 96 de plus

92 292 décès à l'hôpital, soit 93 de plus

26 935 décès en Ehpad, soit 3 de plus

10 558 personnes actuellement hospitalisées, soit 309 de plus

1886 personnes actuellement en réanimation, soit 62 de plus

992 nouveaux admis à l'hôpital (-195) et 215 en réanimation (-56)

436 766 personnes sorties de l'hôpital, soit 579 de plus

Taux de positivité des tests : 5,74%, soit 0,02 point de plus

Taux d'incidence : 310,86 cas/100 000, soit 3,48 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 25 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est fortement accélérée sur l’ensemble du territoire métropolitain et la hausse des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques s’est accentuée". En moyenne, 18 520 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence dépassait les 150 cas positifs pour 100 000 habitants dans toutes les régions, excepté en Bretagne (141) et en Normandie (120).

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 45 et passe à 193 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 125 en S45, soit +55%). Le taux de dépistage était de 3 948/100 000 (+18% par rapport à la S45). Le taux de positivité aux tests était en hausse (4,9%, vs 3,7% en S45). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 30-39 ans (268, +48%), les 40-49 ans (225, +54%) et les 20-29 ans (217, +44%).

augmente en semaine 45 et passe à 193 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 125 en S45, soit +55%). Le taux de dépistage était de 3 948/100 000 (+18% par rapport à la S45). Le taux de positivité aux tests était en hausse (4,9%, vs 3,7% en S45). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 30-39 ans (268, +48%), les 40-49 ans (225, +54%) et les 20-29 ans (217, +44%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 899 nouvelles hospitalisations en S46 (+20% par rapport à S45, où 2 409 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 664 nouvelles admissions en services de soins critiques (+16% par rapport à S45, où 572 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 899 nouvelles hospitalisations en S46 (+20% par rapport à S45, où 2 409 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 664 nouvelles admissions en services de soins critiques (+16% par rapport à S45, où 572 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 23 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,1% de la population pour au moins une dose, de 75,5% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 35,5% d'entre eux s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.