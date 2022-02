"DIRECT. Coronavirus en France : l'épidémie faiblit mais tue encore"

COVID. Alors que plus 237 000 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées en moyenne sur sept jours, ce lundi 7 février, la situation sanitaire dans les hôpitaux s'améliore, mais la pression est encore élevée. Les hospitalisations conventionnelles pour Covid-19 continuent d'augmenter mais les entrées en soins critiques baissent en moyenne sur sept jours.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Le dernier bilan du Covid-19 en France fait état de 46 001 nouvelles contaminations, lundi 7 février. Les données du lundi sont généralement basses en raison des fermetures de pharmacies et de centres de dépistages le dimanche. Les chiffres communiqués par Santé publique France montrent donc que la moyenne de cas quotidiens sur sept jours diminue : 237 663 nouveaux malades, lundi 7 février contre 242 900 la veille. En outre, le taux d'incidence a baissé. Il est désormais de 2 625 cas pour 100 000 habitants après avoir diminué de 175 points en 24 heures. Pour un bilan détaillé des chiffres du Sars-CoV-2 en France, vous pouvez consulter notre article dédié.

La situation sanitaire dans les hôpitaux s'améliore, mais la pression est encore élevée. Les hospitalisations conventionnelles continuent d'augmenter et Santé publique France dénombre un total de 33 447 malades du coronavirus pris en charge à l’hôpital. En revanche, les entrées en soins critiques continuent de baisser en moyenne sur sept jours avec un peu plus de 3 600 malades admis en services de réanimation.

Face à une amélioration des indicateurs de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement réfléchit à un nouveau protocole sanitaire dans les écoles à compter de la rentrée des vacances d'hiver alors que vendredi 4 février plus de 16 000 classes étaient fermées en France. Le ministère de l'Education et les syndicats du secteur se réunissent ce 7 février pour discuter des allègements à venir.

21:34 - La moyenne de cas quotidiens du Covid-19 sur sept jours continue de baisser Le dernier bilan du Covid-19 en France fait état de 46 001 nouvelles contaminations, lundi 7 février. Les données du lundi sont généralement basses en raison des fermetures de pharmacies et de centres de dépistages le dimanche. Les chiffres communiqués par Santé publique France montrent donc que la moyenne de cas quotidiens sur sept jours diminue : 237 663 nouveaux malades, lundi 7 février contre 242 900 la veille. En outre, le taux d'incidence a baissé. Il est désormais de 2 625 cas pour 100 000 habitants après avoir diminué de 175 points en 24 heures. 21:23 - Le nombre de décès en hausse 417 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières vingt-quatre heures, selon Santé publique France. En moyenne sur les sept derniers jours, on décompte 278 décès hospitaliers dus au Covid-19 chaque jour. Un chiffre en hausse de 5% par rapport à la semaine dernière. 21:08 - Malgré la baisse dans les soins critiques, la situation hospitalière reste sous tension Selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France, ce lundi, un total de 33 447 malades du Covid-19 sont pris en charge à l’hôpital. Ils étaient 33 027 la veille, et 32 374 lundi dernier. 3 622 personnes sont en services de soins critiques, contre 3 577 dimanche et 3 700 il y a une semaine. ????Evolution en une semaine (au 7 février) :



1/3 #Covid19 pic.twitter.com/G1CSNbZrLg — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) February 7, 2022 20:57 - Les régions de la Bretagne et des Pays de la Loire vaccinées à plus de 82% Selon les dernières données du ministère de la Santé, la région de France avec la meilleure couverture vaccinale est la Bretagne, avec 84,2% de sa population vaccinée avec au moins une dose contre le coronavirus. Viennent ensuite les Pays de la Loire (82,4% de la population totale vaccinée), la Normandie (82,3%) et la Nouvelle-Aquitaine (82%). 20:33 - Le variant Omicron responsable de plus de 99% des cas positifs au Covid-19 Selon Santé publique France (SpF), le variant Omicron serait responsable de 99,1% des cas positifs au coronavirus en France. Majoritaire depuis la fin d'année 2021, le variant Omicron est plus contagieux, mais provoque moins de formes graves. 20:06 - Le taux d'incidence en baisse de plus de 26% en moyenne sur sept jours Selon Santé publique France, le taux d'incidence en France est en baisse de 26,5 % en moyenne sur sept jours. Un signe que la circulation du Covid-19 reste élevée mais tend à diminuer ces derniers jours. Le taux d'incidence diminue pour le 11ème jour consécutif (-26,5% en une semaine), et le taux de positivité atteint à son tour un pic.



Ceci signifie que le nombre de cas positifs baisse plus fortement (en %) que le nombre de tests réalisés chaque jour. #Covid19 pic.twitter.com/gt8Ah1BaoS — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) February 7, 2022 19:42 - Près de la moitié des patients avec Covid-19 au CHU de Lille sont hospitalisés pour d'autres pathologies Depuis une semaine, la situation du CHU de Lille se dégrade sur le plan de l'épidémie de Covid-19. "Une augmentation significative du nombre de patients atteints du Covid-19 est observée, mais près de la moitié de ces patients viennent pour d’autres pathologies", a indiqué l'hôpital à La Voix du Nord. Selon les derniers chiffres de Santé publique France (SpF), 158 patients étaient hospitalisés au CHU (38 en réanimation) contre 119 le 19 janvier (33 en réanimations). 19:17 - Le carnaval de Dunkerque en sursis à cause du Covid-19 La préfecture du Nord a recommandé, ce lundi, "sans hésitation aux organisateurs d’annuler toutes les festivités carnavalesques". "Le taux d'incidence avoisine les 3 600 sur le littoral dunkerquois. Aujourd’hui encore, des gens décèdent du Covid à Dunkerque", a-t-elle indiqué. "Les conditions ne sont donc hélas pas réunies pour permettre l’organisation d’une quelconque festivité de carnaval, comme chacun sait totalement incompatible avec l’application des gestes barrières", a-t-elle ajouté. 18:55 - La Nouvelle-Calédonie allège son protocole sanitaire à l'école Malgré l'épidémie de Covid-19, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a annoncé ce lundi un protocole sanitaire allégé pour la rentrée scolaire du 14 février. "Le mot d'ordre, c'est une rentrée classique pour tous les élèves, sans demi-groupes ni jauges et avec des protocoles allégés", a déclaré Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement collégial en charge de l'enseignement ajoutant que la variant Omicron "n'engendrait pas de cas graves chez les enfants". 18:19 - Le taux d'incidence inférieur à 3 000 cas pour 100 000 habitants La circulation de l'épidémie de Covid-19 commence à ralentir, mais reste élevée en France. Dimanche 6 février, le taux d'incidence restait en dessous des 3 000 cas pour le deuxième jour consécutif et s'établissait à 2 800 cas pour 100 000 habitants. Cet indicateur est désormais en baisse depuis près d'une semaine dans toutes les régions de France. 18:00 - Combien de Français ont reçu leur dose de rappel de vaccination contre le Covid-19 ? Ce sont, au 6 février, 36 575 686 personnes, soit 54% de la population, ont reçu une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 en France, selon le ministère de la Santé et des Solidarités. 58 761 de ces injections ont été réalisées ces dernières 24 heures. 17:29 - 1 Français sur 6 a reçu un test positif depuis le 1er janvier 2022 D'après Guillaume Rozier, fondateur de l'outil de suivi épidémique CovidTracker, au 6 février, 15.9% des Français ont été testés positifs depuis le 1er janvier 2022. 1 Français sur 6 a reçu un test positif depuis le 1er janvier 2022 pic.twitter.com/x3ZlrRrJ0S — GRZ (@GuillaumeRozier) February 6, 2022 17:00 - Combien de Français sont vaccinés contre le Covid-19 ? D'après le ministère de la Santé et des Solidarités, ce sont 54 089 022 personnes qui ont reçu au moins une injection de vaccin contre le coronavirus en France au 6 février, soit 80.2% de la population totale. Ces seules dernières 24 heures, 5 583 premières injections ont été réalisées. En outre, 52 904 436 personnes possèdent désormais un schéma vaccinal complet, soit 78.5% de la population totale. 16:31 - En moyenne 278 décès causés par le Covid-19 chaque jour En moyenne sur les sept derniers jours, on décompte 278 décès hospitaliers dus au Covid-19 chaque jour - chiffre en hausse de 5% par rapport à la semaine dernière. 16:00 - 33 027 personnes avec Covid actuellement hospitalisées D'après les dernières données, ce sont, au 6 février, 33 027 personnes avec Covid qui sont hospitalisées en France. Ce chiffre est en hausse de 5% par rapport à la semaine dernière. LIRE PLUS

Voici le dernier bilan du coronavirus en France selon les données actualisées quotidiennement par Santé publique France et disponibles sur Data.gouv. Chiffres au 7 février 2022 :

Les chiffres de Santé publique France sont à nuancer. Il faut distinguer les patients hospitalisés pour Covid-19 et avec Covid-19 (les chiffres actuellement donnés). Même chose pour les décès : si, par exemple, Santé publique France (SPF) rapporte 5 000 décès de personnes positives au coronavirus en France entre le 1er décembre 2021 et le 9 janvier 2022, dont 383 imputés au variant Omicron, ces chiffres sont à observer avec prudence, indique Libération. Effectivement, sur la seule période du 10 au 16 janvier, 26% des patients positifs au Covid-19 avaient été admis pour une autre pathologie que le Sars-CoV-2. 13% des personnes positives au Covid-19 admises en soins critiques et 8% des personnes positives admises en réanimation sont dans le même cas.

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 3 février, "la circulation du SARS-CoV-2 a ralenti sur le territoire national avec un taux d’incidence en baisse de 8%" en semaine 04 (24-30 janvier). Pourtant "la pression sur les hôpitaux demeurait forte avec des indicateurs hospitaliers toujours à des niveaux très élevés".

En métropole, le taux d’incidence corrigé diminue en semaine 04 et passe à 3 460 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 3 747 en S03, soit -8%). Il était le plus élevé chez les plus de 70 ans (1 073, +11%) mais aussi chez les 80-89 ans (988, +15%) et les plus de 90 ans (1 667, 19%). Il a cependant diminué chez les 10-19 ans (6 212; -9%). En outre, le taux de dépistage était en baisse dans l’ensemble des classes d’âge, en particulier chez les 10-19 ans (-17%) et les 0-9 ans (-18%). Le taux de positivité, quant à lui, était en haute dans dans toutes les classes d'âge.

corrigé diminue en semaine 04 et passe à 3 460 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 3 747 en S03, soit -8%). Il était le plus élevé chez les plus de 70 ans (1 073, +11%) mais aussi chez les 80-89 ans (988, +15%) et les plus de 90 ans (1 667, 19%). Il a cependant diminué chez les 10-19 ans (6 212; -9%). En outre, le taux de dépistage était en baisse dans l’ensemble des classes d’âge, en particulier chez les 10-19 ans (-17%) et les 0-9 ans (-18%). Le taux de positivité, quant à lui, était en haute dans dans toutes les classes d'âge. Le nombre de nouveaux cas diagnostiqués par jour augmente également fortement. En S04, on décomptait plus de 331 000 cas en moyenne par jour et 2 321 928 nouveaux cas confirmés au total sur la période, contre 2 507 712 en S03. Le taux de reproduction effectif du virus a baissé et est évalué à 0,99. Le taux de positivité aux tests était, lui, en hausse (34,3%, vs 31,8% en S03 soit +2,5 points).

augmente également fortement. En S04, on décomptait plus de 331 000 cas en moyenne par jour et 2 321 928 nouveaux cas confirmés au total sur la période, contre 2 507 712 en S03. Le taux de reproduction effectif du virus a baissé et est évalué à 0,99. Le taux de positivité aux tests était, lui, en hausse (34,3%, vs 31,8% en S03 soit +2,5 points). Le nombre de nouvelles hospitalisations de patients Covid-19 baisse en S04. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 16 352 nouvelles hospitalisations de patients avec Covid-19 (contre 17 621 en S03, soit une baisse de 7%). On décomptait en S04 1 818 nouvelles admissions en soins critiques de patients Covid, contre 1 879 en S03 (soit -3%).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 16 352 nouvelles hospitalisations de patients avec Covid-19 (contre 17 621 en S03, soit une baisse de 7%). On décomptait en S04 1 818 nouvelles admissions en soins critiques de patients Covid, contre 1 879 en S03 (soit -3%). Le variant Omicron du coronavirus est toujours majoritaire en France en S04, suspecté et confirmé dans 97% des tests de criblage des séquences interprétables de l‘enquête Flash en S03 (données préliminaires). Le sous-lignage BA.2, sous-variant de la mutation Omicron, restait, quant à lui, très minoritaire en S03 sur le territoire, représentant 2% des séquences interprétables/

suspecté et confirmé dans 97% des tests de criblage des séquences interprétables de l‘enquête Flash en S03 (données préliminaires). Le sous-lignage BA.2, sous-variant de la mutation Omicron, restait, quant à lui, très minoritaire en S03 sur le territoire, représentant 2% des séquences interprétables/ La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 25 janvier 2022, 78,3% de la population totale avait reçu une primovaccination complète. 64,7% des 18 ans et plus avaient, en outre, reçu une dose de rappel (75,4% parmi les personnes éligibles) et 80,4% parmi les 65 ans et plus (88,9% parmi les éligibles).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.