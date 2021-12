"DIRECT. Coronavirus en France : l'épidémie flambe, le pic de la 5e vague fin janvier ?"

COVID. Alors que 9 cas d'infection au variant Omicron ont été détectés en France et que le nombre de contaminations quotidiennes et d'hospitalisations grimpe, Olivier Véran a annoncé, vendredi 3 décembre 2021, que le pic de la 5e vague ne pourrait arriver que fin janvier.

Carte du coronavirus en France L'essentiel "Les perspectives dans les prochaines semaines disent que si on ne change rien, nous aurions un pic sanitaire qui pourrait intervenir à la fin du mois de janvier". Sur Franceinfo vendredi 3 décembre 2021, Olivier Véran a prévenu que la situation épidémique en France liée au Covid-19 pourrait s'aggraver.

Alors que la campagne de rappel vaccinal bat son plein, le ministre de la Santé a ajouté que la vaccination des 5-11 ans les plus vulnérables devrait être ouverte au cours du mois de décembre.

Olivier Véran a également annoncé que neuf personnes avaient été déclarées positives au variant Omicron en France.

Ce jeudi 2 décembre, Santé publique France a annoncé 48 416 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures avec un taux d'incidence national désormais de 342,76 contaminations pour 100 000 habitants. Le bilan détaillé en bas de cette page. Un Conseil de défense sanitaire est organisé lundi à l'Elysée. Il sera question de faire le point sur l'évolution épidémique pour "s'avoir s'il y a lieu de prendre des mesures supplémentaires", a précisé Jean Castex.

09:53 - 4 578 classes fermées en France au 3 décembre Ce vendredi 3 décembre, 4 578 classes sont fermées, soit 0,9% des classes du pays. Ce chiffre représente une baisse de moitié par rapport à la semaine dernière, alors que 33 550 élèves ont été testé positifs, soit 1,5 fois plus que la semaine précédente. 09:28 - Neuf cas de variant Omicron détectés en France Invité de Franceinfo ce vendredi 3 décembre, Olivier Véran a confirmé l'information révélée par un communiqué de la Direction générale de la Santé : neuf cas d'infection au variant Omicron ont été détectés sur le territoire français. Ces cas se situent à la Réunion, en Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Île-de-France, dans les Pays de la Loire et dans le Grand Est. Variant Omicron : "Neuf cas ont été confirmés dans cinq régions différentes", indique Olivier Véran, ministre de la Santé pic.twitter.com/rqvz5M5VdD — franceinfo (@franceinfo) December 3, 2021 09:21 - La vaccination ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans début janvier ? Concernant les autres enfants âgés de 5 à 11 ans mais ne présentant pas de risque, Olivier Véran a indiqué que la réflexion était encore en cours. "La Haute autorité de santé ne s'est pas encore prononcée. Elle a encore besoin d'un peu plus de temps pour nous dire si le vaccin est parfaitement sûr et efficace et si la balance risques/bénéfices est positive", a précisé le ministre de la Santé. Le locataire de la rue de Grenelle a déjà un calendrier en tête, dès le feu vert de la HAS : "nous ouvrirons la vaccination aux enfants probablement au début du mois de janvier de façon progressive et facultative". 09:16 - La vaccination pour les 5-11 ans à risque ouverte d'ici fin décembre Lors de son interview sur Franceinfo, Olivier Véran a annoncé vendredi 3 décembre 2021 que la vaccination devrait être ouverte aux enfants atteints de comorbidités "à compter de la mi/fin-décembre, lorsque nous recevrons les doses de Pfizer adaptées aux enfants". Le ministre de la Santé a expliqué : "la Haute autorité de santé nous demande d'ouvrir la vaccination. Donc quand nous aurons les vaccins, je considère que nous serons à même de commencer. La décision n'a pas été conformément prise mais enfin il n'y a pas de raison de ne pas le faire." 09:04 - Le pic de la 5e vague fin janvier ? Vendredi 3 décembre 2021, Olivier Véran a indiqué sur Franceinfo que "les perspectives dans les prochaines semaines disent que si on ne change rien, nous aurions un pic sanitaire qui pourrait intervenir à la fin du mois de janvier. Ca veut dire que ça continuerait de monter jusqu'à la fin du mois de janvier avec une charge sanitaire, un nombre de malades graves, qui serait très important".

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées jeudi 2 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et passe à 36 683 nouveaux cas, contre 34 547 hier. Ces dernières 24 heures, 103 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 10 de plus qu'hier et 30 de plus que jeudi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 950 nouveaux patients ont été admis, soit 42 de moins qu'hier, et 170 de plus que jeudi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 773 530 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 48 416 de plus

119 330 décès au total (Ehpad compris), soit 103 de plus

92 395 décès à l'hôpital, soit 103 de plus

26 935 décès en Ehpad (non actualisé)

10 790 personnes actuellement hospitalisées, soit 232 de plus

1934 personnes actuellement en réanimation, soit 48 de plus

950 nouveaux admis à l'hôpital (-42) et 193 en réanimation (-22)

437 363 personnes sorties de l'hôpital, soit 597 de plus

Taux de positivité des tests : 5,99%, soit 0,25 point de plus

Taux d'incidence : 342,76 cas/100 000, soit 31,61 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 2 décembre, la France fait face à une "nouvelle forte progression du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain et [une] augmentation marquée des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques". En moyenne, près de 30 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 311 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - la majorité des régions métropolitaines avait un taux supérieur à 300.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%).

augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 30 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,4% de la population pour au moins une dose, de 75,8% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 42,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.