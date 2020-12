"Direct. Coronavirus en France : nouvelle mutation venue d'Afrique du Sud et boom des dépistages avant Noël"

COVID FRANCE. À quelques jours du début de la vaccination en France, les autorités constatent une explosion du nombre de dépistages aux quatre coins du pays. De son côté, le Royaume-Uni alerte sur l'arrivée sur son territoire d'une nouvelle variante, plus contagieuse, qui a davantage muté et qui viendrait d'Afrique du Sud.

19:53 - 276 décès supplémentaires en 24 heures Du côté des morts, Santé publique France fait état de 276 décès supplémentaires en 24 heures. Tous sont survenus dans les hôpitaux. Le nombre total de morts enregistrés en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus s'élève ainsi à 61 978. 19:38 - Près de 15 000 nouveaux cas en 24 heures, la France passe un seuil symbolique La France a franchi ce mercredi 23 décembre le seuil symbolique des 2,5 millions de cas confirmés sur son territoire depuis le début de l'épidémie. En 24 heures, 14 929 nouveaux cas ont été confirmés, ce qui porte à 2 505 875 le nombre total de cas recensés dans le pays. 18:34 - Plus de 625 000 tests Covid réalisés en Auvergne-Rhône-Alpes depuis la mi-décembre "Il s'agit de la plus vaste campagne de dépistage menée en France à ce jour", s'est félicité mercredi le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez (LR). Alors que depuis la mi-décembre une campagne massive de dépistage a été mise en place par la région, plus de 625 000 personnes auraient à ce jour été testées sur le territoire. Et Laurent Wauquiez de détailler : "Sur 625 940 tests réalisés au 22 décembre, à la mi-journée, 28 848 cas positifs ont été détectés, soit un taux de positivité de 4,1%" alors que "les estimations scientifiques tablaient sur un taux d'environ 1%." Pour rappel, cette campagne n'est pas terminée et doit encore se poursuivre jusqu'à demain, jeudi. 17:22 - Une nouvelle souche du Covid-19, venue d'Afrique du Sud, inquiète au Royaume-Uni Il s'agit bien là d'une nouvelle souche, autre que celle évoquée depuis ce week-end. Cette fois-ci, ce n'est pas du Royaume-Uni qu'elle viendrait, mais bien de l'Afrique du Sud. Selon les autorités britanniques qui en ont fait état ce mercredi, "ce nouveau variant est hautement préoccupant, parce qu'il est plus contagieux et semble avoir muté davantage que le nouveau variant qui a été identifié au Royaume-Uni", a indiqué le ministre de la Santé Matt Hancock. Le pays a donc de ce fait décidé de limiter les arrivées de voyageurs en provenance de l'Afrique du Sud "immédiatement". 16:32 - Record de tests en région Occitanie avant les fêtes Les tests se multiplient dans l'Hexagone à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est notamment le cas en Occitanie comme le révèle le journal L'Indépendant. La semaine dernière, 215 312 tests ont été pratiqués, un record dans la région. Au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi, Pierre Ricordeau, directeur général de l'agence régionale de santé d'Occitanie, a précisé que ce sont les jeunes qui se font massivement tester, avec une hausse de plus de 60 % du nombre de tests chez les moins de 45 ans. 16:03 - Quels sont les chiffres de l’épidémie dans le Val-de-Marne ? Le département du Val-de-Marne compte 576 patients hospitalisés d’après les derniers chiffres de Santé publique France. 64 malades occupent les services de réanimation. Quant au taux de positivité des tests, il est de 3 %. Le département est classé en vulnérabilité élevée. 15:09 - Jean Castex sort de son isolement Le Premier ministre va pouvoir fêter Noël en famille ! Cas-contact d'Emmanuel Macron, infecté et malade depuis jeudi dernier, Jean Castex a été testé négatif au Covid-19 ce matin après sept jours d'isolement, "ne présentant aucun symptôme" a indiqué Matignon. Le Président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, lui aussi cas-contact du chef de l'État, a également été testé négatif. 14:46 - Le Conseil d'État valide la fermeture des cinémas Le Conseil d'Etat vient de valider la fermeture des théâtres et cinémas, décidée par le gouvernement jusqu'au 7 janvier au moins, au vu du "contexte sanitaire" et du "risque d'augmentation de l'épidémie à court terme". Dans un communiqué, le juge des référés du Conseil d'État indique : "les données actuelles montrent une dégradation de la situation sanitaire au cours de la période récente, à partir d’un plateau épidémique déjà très élevé, et pourraient se révéler encore plus préoccupantes au début du mois de janvier". Le Conseil d'État avait été saisi par des professionnels de la culture, qui leur a partiellement donné raison en précisant que si la situation venait à s'améliorer, "leur fermeture ne pourrait être maintenue au seul motif qu'il existe un risque de transmission du virus aux spectateurs". 13:58 - Emmanuel Macron va mieux et va quitter la Lanterne Emmanuel Macron de retour à l'Élysée dès demain ! Testé positif au Covid-19 jeudi dernier, le chef de l'État va mieux et devrait quitter la résidence de la Lanterne demain matin, indique franceinfo. Son état de santé "présente des signes d'amélioration" avait annoncé l'Élysée à la mi-journée. Le président de la République s'était isolé à Versailles depuis l'annonce de son diagnostic. 13:10 - Premières vaccinations à Sevran et à Dijon ce dimanche Le début de la campagne de vaccination en France se précise. D'après les informations du quotidien Le Monde, l'hôpital René Muret de Sevran en Seine-Saint-Denis et le centre gériatrique du Centre Hospitalier de Dijon devraient être les premiers établissements de santé à recevoir le vaccin ce dimanche 27 décembre. Lors de son intervention au JT de 20 heures sur TF1 mardi 22 décembre, Olivier Véran a annoncé qu'un troisième établissement était en "discussion". Le troisième lieu n'est pour l'heure toujours pas connu. 12:17 - L'hôpital de Quimper touché par un foyer épidémique Entre 70 et 100 agents hospitaliers auraient d'ores et déjà été touchés par le Covid-19 au centre hospitalier de Quimper dans le Finistère, rapporte Le Télégramme. Une contamination massive qui a généré de nombreux arrêts de travail. L'activité est maintenue mais le personnel rencontre de fortes difficultés d'organisation dans les services avec des modifications de planning et des rappels de congés. Des dépistages systématiques d'agents ont été mis en place dans les services les plus touchés.

Santé publique France a fait état de 11 795 nouveaux cas ce mardi 22 décembre 2020. Comme chaque mardi et vendredi, les chiffres des Ehpad étaient ajoutés. Ainsi, les autorités sanitaires rapportaient 381 morts de plus en 24 heures à l'hôpital, et 421 décès supplémentaires en Ehpad depuis vendredi dernier. Les chiffres de mardi :

2 490 946 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 11 795 de plus

140 766 cas en Ehpad (chiffre mis à jour ce soir)

61 702 décès au total (Ehpad compris), soit 802 de plus

42 507 décès à l'hôpital, soit 381 de plus

19 195 décès en Ehpad, soit 421 de plus depuis vendredi

24 964 hospitalisations en cours, soit 269 de moins

2 728 personnes actuellement en réanimation, soit 18 de moins

1 776 nouveaux admis à l'hôpital (+492) et 256 en réanimation (+77)

186 058 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 594 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié ce jeudi 17 décembre, dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 50 (du 7 au 13 décembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète d'une "accélération de la circulation du virus à l’approche des congés et des fêtes de fin d’année" et alerte sur le "contexte de l’allégement des mesures de confinement" qui "invite à la plus grande vigilance afin d’éviter une flambée épidémique". Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 est en hausse entre les semaines 49 et 50 . Le taux national d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est désormais de 119, quand il était de 108 la semaine passée. Le taux de positivité national est de 6,2% en S50, un chiffre stable par rapport à S49. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas confirmés a

augmenté en S50 : 79 787 nouveaux cas ont été enregistrés contre 72 516 en S49, soit +10%.

. Le taux national d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est désormais de 119, quand il était de 108 la semaine passée. Le taux de positivité national est de 6,2% en S50, un chiffre stable par rapport à S49. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas confirmés a augmenté en S50 : 79 787 nouveaux cas ont été enregistrés contre 72 516 en S49, soit +10%. Le taux d'hospitalisations est stable entre les semaines 49 et 50. 8 608 nouveaux patients atteints du Covid-19 ont intégré un service hospitalier en S50, contre 8 424 en S49, soit +2%. En parallèle, le nombre de nouvelles admissions en réanimation s'est également stabilisé : 1 146 en S50 contre 1 127 en S49, soit +2%.

est stable entre les semaines 49 et 50. 8 608 nouveaux patients atteints du Covid-19 ont intégré un service hospitalier en S50, contre 8 424 en S49, soit +2%. En parallèle, le nombre de nouvelles admissions en réanimation s'est également stabilisé : 1 146 en S50 contre 1 127 en S49, soit +2%. Au niveau du nombre de décès , Santé publique France note une stabilisation" entre les semaines 49 et 50. 1 992 nouveaux décès liés au Covid-19 étaient déclarés en S50 contre 2 085 en S49, soit -4%.

, Santé publique France note une stabilisation" entre les semaines 49 et 50. 1 992 nouveaux décès liés au Covid-19 étaient déclarés en S50 contre 2 085 en S49, soit -4%. Les régions les plus touchées par le Covid-19, tant en circulation du virus qu'en mortalité restent la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

