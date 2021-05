"DIRECT. Coronavirus en France : l'épidémie poursuit sa décrue, vers "un été tranquille" ?"

CORONAVIRUS. La décrue de l'épidémie se poursuit en France. Le nombre de patients hospitalisés est en baisse et la vaccination contre le coronavirus se poursuit en parallèle avec aujourd'hui les premières injections de la campagne généralisés à tous les adultes.

11:14 - Dernier bilan du covid en Seine-et-Marne Selon le dernier bilan du Covid en Seine-et-Marne daté du 30 mai 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 325 patients, avec 5 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 98 malades sont en réanimation, sans nouvelle admission dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 30 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 77,3%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 27 mai 2021, était de 4,2%, en baisse, tout comme le taux d'incidence, de 125,5 cas pour 100 000 habitants. 2003 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département. 09:58 - Vers une autorisation de la vaccination pour les 12-15 ans ? L'Agence européenne des médicaments a autorisé ce vendredi 28 mai la vaccination des mineurs âgés de 12 à 15 ans en Europe. La Haute autorité de santé pourrait faire une annonce similaire concernant la France, dans la semaine. Pour l'infectiologue Odile Launay, membre du Comité vaccin Covid-19, cette annonce est "très probable". Elle a rappelé au micro de Radio classique que "le vaccin était encore plus efficace chez les jeunes" et que cela permettrait d'accélérer la prévention contre le virus. 09:54 - 30 millions de primovaccinés à la mi-juin, est-ce possible ? Interrogé par Franceinfo, Gilles Bonnefond, président de l’Union syndicale des pharmaciens d'officine, répond que "c'est atteignable, à condition que l'on puisse permettre aux pharmaciens, aux infirmiers, aux médecins, de vacciner." "C'est pour ça que le Moderna arrive. Ce que l'on espère, c'est qu'on aura assez de doses pour répondre à la demande. Le Moderna, c'est cinq fois moins de doses que le Pfizer. Donc il va falloir qu'on regarde avec les pouvoirs publics, si on n'a pas assez de doses de Moderna, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire du Pfizer, en complément de ce qui se passe dans les vaccinodromes, pour aider pendant l'été à tenir ce rythme. C'est extrêmement important parce que c'est le seul moyen de s'en sortir." 09:45 - Quand pourra-t-on renoncer au port du masque ? Pour Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, "la crainte est que beaucoup de non-vaccinés profitent" de la fin de l'obligation du port du masque pour le "tomber eux aussi". Il rappelle que si la décrue de l'épidémie laisse entrevoir des scénarios optimistes, pour autant une quatrième vague n'est pas encore totalement exclue. Son apparition, ou non, dépend selon lui du respect des mesures barrières au moins dans les quinze jours à venir. Actuellement, le nombre de nouveaux cas quotidiens n'est selon lui pas encore assez bas pour permettre d'être rassuré complètement sur la situation sanitaire dans les mois à venir.

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 27 mai son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 20 (du 17 au 23 mai 2021). En résumé, on note une poursuite de la baisse des indicateurs et de la pression hospitalière. Santé publique France insiste malgré tout sur la prudence à observer face aux "variants préoccupants qui pourraient être associés à un risque d’échappement vaccinal".

La circulation du Covid-19 continue de diminuer en France . Les deux indicateurs retenus, que sont le taux de positivité et le taux d'incidence, continuent de diminuer d'une semaine à l'autre. En S20, le taux de positivité des tests était de 3,5% (-0,6 point par rapport à S19) et le taux d'incidence faisait état de 124 cas de contaminations pour 100 000 habitants (154/100 000 en S19, soit -20%). Tous les départements sont enfin passés sous les seuil des 250 cas pour 100 000 habitants et les taux les plus élevés avoisinent les 200 cas notamment en Seine-Saint-Denis et dans le Val-D'Oise. La Guyane fait office d'exception, en proie au variant indien elle enregistre 406 cas pour 100 000 habitants contre 451 en S19.

. Les deux indicateurs retenus, que sont le taux de positivité et le taux d'incidence, continuent de diminuer d'une semaine à l'autre. En S20, le taux de positivité des tests était de 3,5% (-0,6 point par rapport à S19) et le taux d'incidence faisait état de 124 cas de contaminations pour 100 000 habitants (154/100 000 en S19, soit -20%). Tous les départements sont enfin passés sous les seuil des 250 cas pour 100 000 habitants et les taux les plus élevés avoisinent les 200 cas notamment en Seine-Saint-Denis et dans le Val-D'Oise. La Guyane fait office d'exception, en proie au variant indien elle enregistre 406 cas pour 100 000 habitants contre 451 en S19. La pression hospitalière est également en baisse , avec 4 600 nouvelles admissions à l'hôpital en semaine 20, contre 5 557 en semaine 19. En réanimation, on note également une baisse, 775 nouveaux patients ont intégré ces services en S20, contre 859 en S18, soit -9%.

, avec 4 600 nouvelles admissions à l'hôpital en semaine 20, contre 5 557 en semaine 19. En réanimation, on note également une baisse, 775 nouveaux patients ont intégré ces services en S20, contre 859 en S18, soit -9%. La situation reste fragile . Santé publique France insiste sur la nécessité de maintenir une forte vigilance aux mesures de prévention, malgré ces baisses, alors que l'étape deux du déconfinement permet de nouveau les regroupements en terrasse depuis le 19 mai. "Dans un contexte de levée progressive des restrictions, il demeure primordial de maintenir un haut niveau d’adhésion aux mesures individuelles de prévention, de dépistage, d’isolement des cas et des personnes-contacts à risque" répète l'agence nationale avant d'indiquer : "La pression hospitalière restait importante, notamment en soins critiques".

. Santé publique France insiste sur la nécessité de maintenir une forte vigilance aux mesures de prévention, malgré ces baisses, alors que l'étape deux du déconfinement permet de nouveau les regroupements en terrasse depuis le 19 mai. "Dans un contexte de levée progressive des restrictions, il demeure primordial de maintenir un haut niveau d’adhésion aux mesures individuelles de prévention, de dépistage, d’isolement des cas et des personnes-contacts à risque" répète l'agence nationale avant d'indiquer : "La pression hospitalière restait importante, notamment en soins critiques". Concernant les variants, l'enquête Flash #8 confirme la prédominance de la souche d'origine britannique sur le territoire français et les variants sud-africain et brésilien n'explosent toujours pas. Les chiffres restent stables par rapport à la semaine 19 avec 77,6% des tests criblés ayant une correspondance avec le variant britannique, contre 5,9% avec les variants sud-africain et brésiliens. En ce concerne le variant indien, Santé publique France a recensé "46 épisodes impliquant au moins un cas", la majorité des contaminations sont liées de près ou de loin au retour d'un voyage d'Inde ou d'un pays limitrophe.

L’épidémie de Covid-19 décroît enfin en France. Selon le dernier bilan de Santé publique France, communiqué le 29 mai, 10 675 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, soit 593 contaminations de moins que la veille, et 1 936 de moins par rapport au bilan de samedi dernier. La moyenne des cas sur sept jours passe ainsi à 9 087, contre 9 364 la veille, ce qui confirme, là encore, la régression de l’épidémie. Le bilan des décès est, lui aussi, en baisse avec 30 morts de moins que la veille, et 18 de moins que samedi dernier. Enfin, les admissions à l’hôpital et en réanimation sont également en baisse ce samedi, avec 205 entrées de moins à l’hôpital et 62 entrées de moins en réanimation, par rapport à la veille. Les chiffres détaillés du bilan de l’épidémie de coronavirus en France :

5 657 572 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 10 675 de plus

109 358 décès au total (Ehpad compris), soit 68 de plus

82 946 décès à l'hôpital, soit 68 de plus

16 847 personnes actuellement hospitalisées, soit 425 de moins

3028 personnes actuellement en réanimation, soit 76 de moins

334 nouveaux admis à l'hôpital (-205) et 93 en réanimation (-62)

369 789 personnes sorties de l'hôpital, soit 680 de plus

Taux de positivité des tests : 3,3%, soit -0,04 point(s) de moins

Taux d'incidence : 98,65 cas/100 000, soit -2,78 point(s) de moins

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.