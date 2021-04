"Direct. Coronavirus en France : le pic de l'épidémie atteint dans "7 à 10 jours" ?"

CORONAVIRUS. Avec plus de 59 000 nouveaux cas confirmés hier, la troisième vague de l'épidémie poursuit sa progression. La moyenne quotidienne des nouvelles contaminations s'élève à 38 000, une progression de 55% en l'espace de deux semaines.

12:42 - Plus de 1500 patients franciliens en réanimation En Ile-de-France, les indicateurs augmentent toujours et la tendance ne semble pas évoluer dis jours après l'entrée en vigueur des nouvelles mesures de restriction. Le dernier bilan de santé publique France dresse le tableau des admissions dans les hôpitaux de la région. L'agence nationale compte 7321 personnes hospitalisées au 31 mars, dont 673 entrées enregistrées dans la journée. Les réanimations accueillent 1532 malades, 149 patients ont rejoint les services hier. Le nombre de décès liés à la maladie s'élève à 16761 depuis mars 2020, c'est 79 de plus en 24 heures, et 75718 personnes sont sorties des hôpitaux, soit 546 de plus.

11:48 - Le Stade de France transformé en vaccinodrome dès mardi Dès lundi, le Stade de France se transformera pour partie en vaccinodrome. L'objectif pour la structure et de réaliser 10 000 primo-injections par semaine, avant de peut-être augmenter le nombre de doses attribuées, si possible et si les stocks suivent. Le dispositif piloté par l'ARS Ile-de-France, la préfecture de Seine-Saint-Denis, le conseil départemental, la ville de Saint-Denis, la Croix-Rouge et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, accueillera tous les volontaires éligibles à la vaccination de la région sur réservation, et 5000 créneaux sont déjà ouverts sur la plateforme Doctolib. L'autre moitié des rendez-vous est réservée aux habitants du département de Seine-Saint-Denis, le moins vacciné du territoire métropolitain, précise le Figaro.

11:26 - La pression dans les hôpitaux "commence à infléchir" en Ile-de-France selon Martin Blachier Si les médecins sont nombreux à réclamer un confinement et a considérer les mesures actuelles insuffisantes pour enrayer l'épidémie, d'autres se montrent plus optimistes quant aux effets des restrictions d'ici 10 jours. Le chef de service de pneumologie de l'hôpital Bichat, Brunon Crestani, indiquait ce matin sur LCI : "ll est probable que le fermeture des écoles, la diminution de la circulation des jeunes permettent de diminuer en-dessous de un le taux de reproduction. On va voir diminuer le nombre de cas c'est certain". L'effet ne sera pas immédiat sur les services hospitaliers mais laisse espérer une amélioration de la situation sanitaire d'ici deux semaines, a-t-il précisé. De son côté, Martin Blachier a affirmé sur Europe 1 : "On voit en Ile-de-France que ca commence à infléchir sur les passages en urgences, les hospitalisation et le taux de positivité." Encore faut-il que la diminution des indicateurs se confirme.

11:08 - Les capacités augmentées à 10 000 lits en réa pour éviter le "tri des patients" Le tri des patients est la plus grande crainte des professionnels de santé qui affrontent des services de réanimation "sous tension" au mieux, saturés dans au moins trois régions. Le gouvernement martèle de puis le début de la semaine que le tri des malades est une "ligne rouge" à ne pas franchir. Le chef de l'Etat a indiqué, hier soir, que les capacités d'accueil passeraient au niveau supérieur en atteignant la barre des 10 000 lits disponibles. Le ministre de la Santé a précisé le propos ce matin sur France Inter : "Nous augmentons leur nombre à mesure que les besoins de soins augmentent, mais au détriment parfois des soins accordés aux autres malades. Il faut avoir toujours des lits pour les malades, pour ne pas avoir de tri". Le problème est alors partiellement résolu, puisqu'un tri s'opérera, en quelques sorte, entre les patients Covid et les autres, qui verront leurs interventions reportées pour certains.

10:57 - "Le pic épidémique est devant nous, il n'est pas très loin" Olivier Véran, a déclaré ce matin sur France Inter : "Le pic épidémique est devant nous, il n'est pas très loin j'en suis convaincu. (...) Nous faisons tout pour que le pic de réanimation intervienne avant la fin du mois d’avril et que nous puissions retrouver au mois de mai davantage de libertés". .@olivierveran : "Nous faisons tout pour que le pic intervienne à la fin du mois d’avril et que nous puissions retrouver au mois de mai davantage de libertés" #Covid #le79Inter pic.twitter.com/3bCMXbd1Qe — France Inter (@franceinter) April 1, 2021