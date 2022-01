"DIRECT. Coronavirus en France : l'épidémie recule, mais lentement"

COVID. Les derniers chiffres du coronavirus en France laisse entrevoir une embellie. Ainsi, le taux d'incidence et la moyenne sur sept jours de nouveaux cas sont en baisse. Pour autant la décrue de l'épidémie est lente et certains experts appellent à ne pas relâcher les contraintes.

20:28 - Un tiers des patients Covid admis à l'hôpital chaque jour le sont pour un autre motif que le Covid Ce lundi soir, le journaliste du Parisien Nicolas Berrod a relevé une nouveauté dans les données communiqués par Santé publique France : "La distinction entre les patients "pour Covid" et ceux hospitalisés pour un autre motif (mais en ayant été infectés). Un tiers des patients Covid admis à l'hôpital chaque jour le sont pour un autre motif que le Covid." Nouveauté dans les données ce soir : la distinction entre les patients "pour Covid" et ceux hospitalisés pour un autre motif (mais en ayant été infectés).



19:49 - Où en est la situation hospitalière ? Selon les derniers chiffres du coronavirus en France communiqués par Santé publique France, la situation hospitalière reste tendue. Cependant, Ainsi, le nombre de personnes hospitalisées a augmenté en 24 heures et se porte désormais à 32 374 (838 de plus par rapport à la veille). En outre, 59 personnes sont entrées en services de réanimation. 3 700 patients sont donc actuellement en services de soins critiques.

19:20 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? D'après les derniers chiffres communiqués par Santé publique France sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France, ont été recensés 82 657 cas positifs au Covid-19 ce lundi 31 janvier. pour rappel, les chiffres sont toujours plus bas le lundi en raison de la fermeture des laboratoires le dimanche. En revanche, si l'on se penche sur la moyenne sur sept jours de nouvelles contaminations, on observe une diminution qui laisse entrevoir une décrue de l'épidémie en France. Ainsi, la moyenne est passée à 334 260 nouveaux cas, contre 337 949 la veille. En outre, le taux d'incidence a lui aussi perdu 87,57 points en 24 heures et se porte désormais à 3 553,46 cas pour 100 000 habitants.

18:49 - Selon Yazdan Yazdanpanah, le pic de la 5e vague n'est "probablement pas loin" Invité de France Inter, Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à l'Hôpital Bichat, a laissé entendre que le pic de la 5e vague de Covid n'est "probablement pas loin". Et de préciser : "Si vraiment le nombre de cas baisse, on le verra dans les jours qui vont arriver."

18:19 - Pour tout savoir sue le pass vaccinal Vous vous posez de multiples questions à propos du pass vaccinal ? Vous vous demandez si vos enfants doivent en avoir un ? Vous ne savez pas si vous pouvez en obtenir un si vous n'avez reçu qu'une seule dose ? Alors vous pouvez consulter notre article sur le sujet en cliquant sur ce lien.

18:00 - 31 536 hospitalisations avec Covid D'après les dernières données, on décompte au 30 janvier 31 536 personnes hospitalisées qui sont positives au Covid-19 en France (+ 9% par rapport à la semaine dernière).

17:31 - En moyenne 265 décès hospitaliers pour Covid-19 par jour En moyenne, on décompte, sur les sept derniers jours, 265 décès hospitaliers pour cause de Covid-19 par jour. Cet indicateur épidémique est en hausse de 17% par rapport à la semaine dernière.

16:51 - 3 641 personnes positives au Covid-19 sont actuellement en soins critiques Ce sont actuellement 3 641 personnes positives au coronavirus qui sont en soins critiques. Ce chiffre est en baisse de 3% par rapport à la semaine dernière

16:21 - En moyenne 2 812 admissions à l'hôpital de patients chaque jour On décompte, en moyenne, 2 812 admissions à l'hôpital de patients positifs au Covid-19 par jour - ce chiffre est en hausse (+ 5%) par rapport à la semaine dernière.

16:00 - En moyenne 286 admissions en soins critiques de patients Covid par jour D'après les derniers chiffres, on décompte en en moyenne 286 admissions en soins critiques de patients Covid par jours en France. Ce chiffre est en baisse de 2% par rapport à la semaine dernière. Vous pouvez retrouver l'intégralité des chiffres concernant l'épidémie de coronavirus en France ici.

15:41 - Omicron responsable de 98.7% des cas positifs en France D'après les dernières données, on suspecte qu'Omicron représente jusqu'à 98.7% des cas positifs au Covid-19 en France. Ce chiffre correspond à la proportion de tests criblés ne possédant pas la mutation L452R qui, non présente sur Omicron, l'est bien sur Delta.

15:21 - Levée des restrictions sanitaires : le risque pour les personnes fragiles Sur France Bleu Nancy, Sybille Bevilacqua s'est inquiétée, en outre, des conséquences de la levée des restrictions sanitaires sur les personnes fragiles : "Les patients greffés, dyalisés, qui sont vaccinés mais qui répondent peu à la vaccination vont être entourés par une explosion de cas Omicron. Il faudra penser à eux et tenir compte des ces patients", a-t-elle martelé.

15:00 - "Nous n'avons pas suffisamment de lits pour accueillir les gens dans d'excellentes conditions" Toujours au micro de France Bleu Nancy, Sybille Bevilacqua s'est inquiétée de la hausse des patients en hospitalisation classique avec la levée des restrictions : "Nous aurons moins de gens en réanimation, cela nous permettra d'avoir une activité plus adaptée, mais en termes de lits pour les patients Covid, ça pose problème. Nous n'avons pas suffisamment de lits pour accueillir les gens dans d'excellentes conditions".

14:31 - Levée des restrictions : "Au moins 25% de cas positifs en plus" Interrogée par France Bleu Nancy, la cheffe du service des maladies infectieuses du CHRU de Nancy, Sybille Bevilacqua, s'est inquiétée des conséquences de la prochaine levée progressive des restrictions sanitaires. D'après elle, les allègements de mesures sanitaires pourraient encore surcharger les hôpitaux : "On peut comprendre pour la fin du masque en extérieur, mais en revanche pour le reste, on peut s'attendre à une petite augmentation du nombre de contaminations", s'est-elle inquiétée, indiquant qu'"il y aura certainement, même si c'est difficile de se projeter, au moins 25% de cas positifs en plus".