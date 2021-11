"DIRECT. Coronavirus en France : l'épidémie se renforce encore"

COVID. Ce mardi soir, Santé publique France a annoncé 19 778 cas supplémentaires de personnes ayant contracté le Covid, en France. Pour la première fois depuis plusieurs mois, les contaminations frôlent la barre des 20 000 cas : l'épidémie n'en finit plus de progresser sur le territoire.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Ce mardi 16 novembre au soir, Santé publique France a annoncé les nouveaux chiffres de l'évolution du coronavirus en France. Ainsi, 19 778 cas supplémentaires ont été signalés. C'est 7 302 personnes de plus que mardi dernier. L'épidémie progresse bien sur le territoire, en atteste le taux d'incidence qui a progressé de 4,22 points en 24 heures (104,62 cas pour 100 000 habitants).

les 50-64 peuvent désormais prendre rendez-vous pour se faire injecter la troisième dose d'un des vaccins anti-Covid. L'ex championne de France de boxe, Julie Le Gaillard, est décédée des suites de complications causées par le Covid, ce mardi 16 novembre. Âgée de 31 ans, elle était hospitalisée depuis deux mois dans un hôpital marseillais.

21:47 - Pour l’infectiologue Benjamin Rossi, "on sait que l’immunité collective ne fonctionnera pas" Invité de LCI ce mardi soir, l’infectiologue en Seine-Saint-Denis Benjamin Rossi s’est montré fataliste : "On sait que l’immunité collective ne fonctionnera pas. Tout le monde va attraper le Covid-19, y compris ceux vaccinés." Reprenant ces propos, le professeur Rémi Salomon a quant à lui rappelé qu’il faut "se faire vacciner car le vaccin sert à protéger des formes graves, à limiter les formes modérées, mais ça ne suffit pas." 21:27 - Le Finistère instaure le port du masque obligatoire jusqu'au 3 janvier Le préfet du Finistère a décidé de taper fort, comme le rapporte Ouest France. Afin d'endiguer la progression du coronavirus au sein du département, il a pris un arrêté afin de prolonger l'obligation du port du masque dans les lieux rassemblant du public, mais aussi dans certains soumis au pass sanitaire. Toutes les personnes âgées de plus de 11 ans sont concernées par la mesure. 20:55 - 81% de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon a reçu une première dose Ce mardi soir, le ministère des Outre-mer a communiqué les derniers chiffres de la vaccination dans les territoires ultramarins. Ainsi, 3 237 719 doses ont été livrées. Elles ont permis de réaliser 2 618 926 injections. En la matière, le bon élève est Saint-Pierre-et-Miquelon avec ses 81% de personnes ayant réalisées une première injection. C'est une tout autre histoire pour la Guyane. Le territoire affiche une population vaccinée à 29% (une dose). #Vaccination | Au 16 novembre en Outre-mer :



✔3 237 719 doses ont été livrées.

✔2 618 926 injections ont été réalisées. pic.twitter.com/amEwHMj3BT — Ministère des Outre-mer (@lesoutremer) November 16, 2021 20:25 - Le port du masque redevient obligatoire en extérieur dans certaines villes Prenant exemple sur la commune de Blois (Loir-et-Cher), d'autres communes ont décidé de rendre obligatoire le port du masque en extérieur. Ainsi, selon un relevé du journal Le Parisien, effectué ce mardi 16 novembre, relayant les informations publiées les préfectures et la presse locale, des villes de neuf départements français ont décidé de réintroduire cette obligation dans certains cadres, à savoir : les rassemblements (sans pass sanitaire), les abords des écoles, les marchés, les files d'attente, les infrastructures de transports et les centres commerciaux. 20:05 - Les hôpitaux français bientôt sous tension ? De nombreuses nouvelles entrées à l'hôpital sont à déplorer selon les derniers chiffres de l'évolution du Covid-19 de Santé publique France, ce mardi 16 novembre. Ainsi, 174 personnes supplémentaires sont hospitalisées depuis la veille, portant le total à 7 535 personnes. Du côté des réanimations, 1277 personnes sont actuellement prises en charge, soit 20 de plus en 24 heures. Du côté des bonnes nouvelles, 431 216 personnes sont sorties de l'hôpital depuis le début de la crise sanitaire en France, soit 405 de plus depuis ce lundi. 19:58 - La France proche des 20 000 nouveaux cas de Covid par jour Santé publique France a communiqué les nouveaux chiffres de l’évolution du coronavirus en France, ce mardi 16 novembre. 19 778 nouveaux cas (Ehpad compris) sont ainsi annoncés. C’est 16 537 de plus que la veille, et surtout 7 302 de plus que mardi dernier. En tout, 118 247 personnes sont décédées du Covid en France depuis le début de la crise sanitaire, soit 47 personnes de plus en 24 heures. 19:05 - La France a livré 62 millions de doses de vaccin aux pays les plus pauvres Dans le cadre du dispositif Covax, la France a livré 62 millions de doses a indiqué le ministère de la Santé, ce mardi 16 novembre. Ce dispositif a été mis en place pour venir en aide aux pays les plus pauvres. En tout, ce ne sont pas moins de 8,2 millions de vaccins Pfizer, 12,2 millions de doses Janssen, 15,8 millions de Moderna et 25,9 millions Astrazeneca. 18:25 - Le Sénat vote un apport de 5 milliards pour face à la crise Covid Le Sénat était réuni ce mardi 16 novembre pour voter le projet de budget de la Sécu pour l'année 2022. Un montant de 500 milliards d'euros a été décidé. Les pensionnaires du palais du Luxembourg ont pris en compte la crise du Covid-19 dans ce montant. En effet, 5 milliards du montant total seront alloués pour faire face aux suites de la crise épidémique. Cette version du texte va désormais être étudiée par l'Assemblée nationale. LIRE PLUS

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées mardi 16 novembre, 19 778 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en 24 heures, soit 16 537 cas de moins que la veille et, surtout, 7 032 cas de plus que lundi dernier. La moyenne sur sept jours passe à 10 219 cas, contre 10 172 pour la moyenne de la veille. Les admissions à l’hôpital restent alarmantes, avec 647 nouvelles admissions à l'hôpital, soit 16 de plus que la veille et 238 de plus que la semaine dernière. Voici le bilan chiffré :

7 310 664 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 19 778 de plus

219 002 cas en Ehpad, soit 1 de plus

118 247 décès au total (Ehpad compris), soit 47 de plus

91 345 décès à l'hôpital, soit 47 de plus

7 535 personnes actuellement hospitalisées, soit 174 de plus

1277 personnes actuellement en réanimation, soit 20 de plus

647 nouveaux admis à l'hôpital, soit 16 de plus en 24 heures, et 135 en réanimation, soit neuf de moins que la veille

431 216 personnes sorties de l'hôpital, soit 405 de plus

Taux de positivité des tests : 3,69%, soit 0,10 point de plus

Taux d'incidence : 104,62 cas/100 000, soit 4,22 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 11 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est accélérée sur le territoire métropolitain, avec une forte progression du taux d’incidence. En hausse dans toutes les régions, le taux d’incidence corrigé dépassait 100 cas pour 100 000 habitants dans 21 départements".

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 44 et passe à 90 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 62 en S42, soit +44%), le taux de dépistage était de 2 914/100 000 (vs 2 801 en S43, +4%). Le taux de positivité était en hausse (3,1), le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge. Les taux les plus élevés étaient observés chez les 30-39 ans (131, +53%), les 40-49 ans (109, +52%) et les 20-29 ans (104, +51%).

les indicateurs par date d'admission faisaient état de 1 691 nouvelles hospitalisations en S44 (+2% par rapport à S43, vs +13% entre S42 et S43) et 418 nouvelles admissions en services de soins critiques (-3% par rapport à S43, vs +13% entre S42 et S43), attention les données de S44 ne sont pas consolidées. Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à 100% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 9 novembre, la couverture vaccinale à partir de Vaccin Covid était estimée à 76,6% de la population pour au moins une dose, de 75% pour une vaccination complète et de 5,9% pour la dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans un avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.