"DIRECT. Coronavirus en France : 26 362 nouveaux cas, l'épidémie sur le fil"

COVID FRANCE. Alors que les indicateurs de l'épidémie de coronavirus en France restent à la hausse, le dernier bilan de Santé publique France enregistre plus de 26 000 nouveaux cas en 24 heures.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Selon le dernier bilan de l'épidémie de Covid-19, communiqué par Santé publique France, 357 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures, soit sept morts de plus par rapport aux données de mercredi dernier. En revanche, le nombre de nouveaux cas est à la baisse, avec 554 cas de moins par rapport à mercredi dernier, soit un bilan de 357 cas supplémentaires en 24 heures. De même, les admissions à l'hôpital sont en baisse, avec 53 entrées en moins d'une semaine à l'autre, et 43 en moins en réanimation. Les derniers chiffres :

22:04 - Les experts de l’OMS en visite à l’institut de virologie de Wuhan Alors que l’Union européenne envisage d’utiliser les vaccins contre le coronavirus développés par la Russie et la Chine, les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont visité ce mercredi l'Institut de virologie de Wuhan en Chine, rapporte l’AFP sur Twitter. Les experts de l’organisation se trouvent dans la ville dans le cadre de leur enquête sur l'origine du coronavirus.

21:35 - GSK et CureVac cherchent un vaccin contre les variants du Covid-19 Les laboratoires GSK et CureVac, respectivement britannique et allemand, ont annoncé leur collaboration pour créer un candidat vaccin capable de lutter contre les différents variants du Covid-19. Ils précisent lancer les recherches immédiatement et visent "une disponibilité des vaccins en 2022". GSK a également annoncé soutenir la fabrication de 100 millions de doses du vaccin CureVac cette année.

21:16 - Le bilan des décès en Auvergne-Rhône-Alpes En 24 heures, 50 décès supplémentaires ont été enregistrés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, depuis le début de l’épidémie de coronavirus en France, 8 203 personnes sont décédées des suites de la maladie dans la région.

21:00 - 59 admissions en réanimation en Île-de-France En Île-de-France, 59 nouvelles admissions en réanimation ont été enregistrées en 24 heures, selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France. Au total, 720 personnes sont prises en charge en réanimation dans la région.

20:46 - Une association dénonce "l’opacité" des contrats sur les vaccins Au micro de franceinfo, Martin Pigeon, militant-chercheur au Corporate Europe Observatory (CEO), une association de surveillance des lobbies européens, a dénoncé une "opacité" qui n’est "pas acceptable" concernant les contrats sur les vaccins contre le coronavirus, alors que "le secteur a reçu des milliards d'euros d'argent public pour accélérer la mise au point et le développement de ces vaccins". "il semblerait qu’il y ait un lien entre le prix que certains pays comme l’Angleterre, Israël ou les États-Unis sont prêts à payer, qui est un prix supérieur à l'Union européenne, et la rapidité de livraison", a-t-il avancé.

20:32 - Un cluster détecté dans un commissariat de Rennes Le directeur départemental de la sécurité publique d’Ille-et-Vilaine a indiqué ce mercredi qu’un foyer épidémique a été détecté dans un commissariat de Rennes. 22 policiers ont été contaminés et une trentaine de cas contacts ont été identifiés. "Des effectifs ont été rappelés pour les remplacer", a-t-il précisé auprès de France Bleu.

20:18 - Le bilan des vaccinations Au 3 février, 1 541 079 premières doses de vaccin contre la coronavirus ont été administrées en France, selon les données de Santé publique France, dont 209 046 en Île-de-France, 134 843 dans le Grand Est, 115 060 dans les Hauts-de-France et 171 085 en Auvergne-Rhône-Alpes.

20:01 - Légère baisse des hospitalisations Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, le nombre d’hospitalisations est en baisse, avec 116 personnes hospitalisées en moins par rapport à mardi. De même, le nombre de prises en charge en réanimation est en baisse, avec 43 patients en moins dans ces services par rapport à la semaine précédente. Au total, au 3 février, 27 955 personnes sont toujours hospitalisées pour une infection au Covid-19, et 3277 en réanimation.

19:45 - Le coronavirus traqués par des chiens grâce à la sueur humaine ? Et si les chiens devenaient des "alliés" dans la traque du coronavirus ? La question est apportée par La Dépêche. Le média rapporte qu’en temps normal, Eliot piste des malfaiteurs ou des personnes disparues. Mais depuis un mois, ce berger malinois s'entraîne aussi à détecter le Covid-19 grâce à la sueur des hommes, dans le cadre d'une étude coordonnée par le CHU de Bordeaux (Gironde). L'objectif est d'apporter une "solution complémentaire" à l'heure où l'"on a besoin d'une offre de dépistage élargie, rapide et non invasive", souligne Thierry Pistone, infectiologue au CHU de Bordeaux, dans les colonnes du média.



19:31 - 254 patients hospitalisés à Marseille Alors que l’épidémie de Covid-19 progresse en France, à Marseille, 254 personnes sont toujours hospitalisées ce mercredi, dont 64 en réanimation. Depuis le 1er août, 449 personnes sont décédées des suites de la maladie dans les hôpitaux de la cité phocéenne.

19:16 - Plus de 140 000 personnes vaccinées dans le Grand Est Au 2 février, 141 183 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 en région Grand Est, dont 10 939 ont reçu 2 doses, indique l’Agence régionale de santé. Le taux d’incidence dans la région s’élève à 223,5 cas pour 100 000 habitants.

19:04 - Bientôt une étude approfondie sur le "covid long" ? De nombreux patients se plaignent de cet effet, encore inexpliqué. L'organisation mondiale de la santé (OMS) va tenter de résoudre le mystère du "Covid long". Elle plaide pour un effort unifié à l'échelle mondiale en organisant un premier séminaire virtuel mardi 9 février prochain.

18:21 - La situation en Ile-de-France Selon le dernier bilan en Ile-de-France le nombre de personnes hospitalisées est de 5403 patients, avec 373 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 713 malades sont en réanimation, avec 94 nouvelles entrées dans la journée. 13475 personnes sont mortes du coronavirus, soit 58 de plus en 24 heures et 60 005 sont sorties de l'hôpital soit 242 de plus.

18:01 - En Corse, le virus progresse à deux vitesses En Corse, l'épidémie semble se stabiliser avec un taux d'incidence de 107 pour 100 000 mais, c'est sans compter sur les tendances contradictoires entre les deux département de l'île. Si la Corse-du-Sud ne compte que 12 hospitalisations, la Haute-Corse elle comptabilise 47 patients et 7 personnes en service de réanimation selon les chiffres de Santé publique France. L'île de beauté a vacciné plus de 9000 personnes, dont 750 ont pu recevoir les deux injections.

17:41 - Les chiffres dans le Grand-Est Selon les chiffres de Santé publique France, dans la région Grand-Est, le nombre de personnes hospitalisées est de 2976 patients, avec 204 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 344 malades sont en réanimation, avec 34 nouvelles entrées dans la journée. 7276 personnes sont mortes du coronavirus, soit 33 de plus en 24 heures et 25157 sont sorties de l'hôpital soit 137 de plus.

17:01 - Le Pays de la Loire passe la barre des 100 000 vaccinations Dans la région des Pays de la Loire, le nombre de vaccinations grimpe et a atteint les 100 000 personnes. Parmi elles, 3 500 ont également reçu la seconde injection selon 20minutes. Et dans les Ehpad, 63% des résidents auraient reçu le vaccin. L'ARS indique que de nouveaux rendez-vous de vaccination vont être ouverts et proposés en priorité aux personnes de plus de 75 ans.

16:41 - Le point en Bourgogne-Franche-Comté Selon le dernier bilan dans la région Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de personnes hospitalisées est de 1785 patients, avec 123 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 157 malades sont en réanimation, avec 13 nouvelles entrées dans la journée. 3393 personnes sont mortes du coronavirus, soit 33 de plus en 24 heures et 12 303 sont sorties de l'hôpital soit 127 de plus.

16:24 - Jean Castex et Olivier Véran en conférence de presse demain à 18h Le Premier ministre, Jean Castex, ainsi que le ministre de la Santé, Olivier Véran, donneront une conférence de presse demain à 18 heure. Les membres du gouvernement feront le point sur l'évolution de la crise sanitaire et les mesures de restriction.

16:21 - La mutation E484K apparaît chez le variant anglais Un groupe de scientifiques britanniques a découvert une nouvelle mutation de la souche anglaise du virus. Le Dr Julian Tang a expliqué à la BBC qu'il s'agissait d'une "évolution inquiétante, mais pas totalement inattendue". La mutation en question, nommée E484K, s'avère être déjà présente dans les variants sud-africains et brésiliens. l'agence de santé anglaise assure surveiller attentivement l'évolution de la mutation.