"Direct. Coronavirus en France : "l'incendie allumé", l'épidémie inarrêtable désormais ?"

COVID FRANCE. Si le coronavirus circule plus activement dans certains territoires, l'épidémie de Covid-19 génère des préoccupations sanitaires partout en France. Le point sur l'évolution de l'épidémie, alors qu'un nouveau conseil de Défense se tient ce mercredi.

11:25 - Nouvelles difficultés de production pour AstraZeneca AstraZeneca fait face à de nouveaux soucis de production. La société pharmaceutique a indiqué que pour honorer la livraison de 180 millions vaccins dans l'UE, prévue pour le second semestre, elle devrait avoir recours à des sites de production basés à l'étranger. Le porte-parole de la firme a également expliqué que le groupe "travaille à augmenter la productivité dans sa chaîne logistique dans l’UE", et qu'au moins la moitié des doses réservées à l'Europe "doit provenir de la chaîne logistique dans l’UE". Les livraisons du laboratoire suédo-britannique ont déjà été revues à la baisse pour le premier trimestre de 2021, mais la présidente de la Commission européenne a indiqué que "les fabricants de vaccins sont nos partenaires dans cette pandémie" et qu'il était "préférable de travailler avec les entreprises […] à l’amélioration de la production mondiale".

11:10 - L'Europe pourrait produire entre 2 et 3 milliards de doses de vaccins en 2021 2 à 3 milliards de doses par an devraient être fabriquées en Europe à partir de la fin de l'année selon les chiffres annoncés par Thierry Breton, commissaire européen à l'Industrie. "Nous avons gagné la phase scientifique. Le deuxième combat, c'est de s'assurer que les vaccins seront fabriqués" a tenu a rappelé le commissaire européen. Bon nombre d'usines pharmaceutiques européennes vont être mises à profit et participer à la production des vaccins. Après cette annonce, la Commission doit encore réussir à tenir les engagements pris en fonction des capacités industrielles.

10:55 - Le point sur l'épidémie dans le Nord La situation ne s'améliore pas dans la zone urbaine de Dunkerque, le taux d'incidence y dépasse les 900 cas pour 100 000 habitants, celui du département s'élève à 300. Dans le Nord, le dernier bilan de Santé publique France fait état de 1061 personnes hospitalisées est de 91 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 143 malades se trouvent en réanimation, avec 22 nouvelles entrées hier. 2536 personnes sont mortes du coronavirus, soit 20 de plus en une journée et 10705 sont sorties de l'hôpital soit 81 de plus.

10:40 - Les ministres défendent le vaccin d'AstraZeneca Les médecins de ville ne pourront administrer que le vaccin AstraZeneca mais après le constat de certains effets secondaires la journée suivant l'injection chez plusieurs soignants et les débats sur son efficacité, une part de la population est moins favorable pour se faire vacciner. Après Oliver Véran, c'est au tour de la ministre Agnès Pannier-Runacher de prendre la défense d'AstraZeneca : «Il y a ce que les gens pensent et ce que les études scientifiques montrent. Les dernières études scientifiques montrent que le vaccin AstraZeneca est très efficace sur les formes graves. Et c’est ce qu’on recherche".

10:25 - La participation des médecins à la vaccination insuffisante ? Les vaccinations par les médecins généralistes commencent demain mais, limitée à dix doses, plusieurs professionnels considère leur participation insuffisante. Sur LCI, Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France, s'est agacé : "On passe plus le temps à prendre des rendez-vous, à sélectionner les patients qu'à vacciner [ ..] Il y a un véritable problème". Le médecin a ajouté "Si on ne prend pas des mesures beaucoup plus radicales, nous ne sommes pas en capacité de vacciner l'ensemble de la population d'ici la fin de l'été".

10:10 - L'ouverture de la frontière franco-allemande encore en discussion Le gouvernement "se bat" pour maintenir la frontière franco-allemande ouverte. Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, assure sur le plateau de France 2 avoir "de bons espoirs" pour que la libre circulation, en particulier celle des frontaliers puisse perdurer. Les échanges entre les deux pays se poursuivent ce matin. Hier, Clément Beaune a expliqué que tout était mis en place pour qu'un protocole commun soit adopté d'ici 48 heures.

09:57 - "Nous recevons le bon nombre de dose" assure Agnès Pannier-Runacher Malgré les différents retards accusés par la France au niveau de l'approvisionnement des vaccins, la ministre de l'Industrie et responsable de la commande des vaccins, assure sur LCI : "Par rapport à notre calendrier vaccinal [...] nous recevons le bon nombre de doses. Par rapport aux attentes de la population, qui sont plus fortes, qui voudrait être vaccinée plus vite, nous faisons en sorte d’augmenter la production de vaccins". L'objectif fixé est de vacciner 15 millions de personnes vulnérables d'ici le mois de juin rappelle Agnès Pannier-Runacher. Le pays doit désormais tirer son épingle du jeu et "augmenter la production de vaccins au niveau européen" selon la ministre. En début de semaine on comptait 2,6 millions de premières doses délivrées et 1,2 million de piqûres de rappel réalisées.

09:42 - Encore des retards dans l'approvisionnement des vaccins AstraZeneca ? Le laboratoire AstraZeneca va-t-il livrer le nombre dû de vaccins en Europe comme il s'y était engagé ? Les approvisionnements ne sont pas aussi importants qu'attendu, ce qui complexifie la stratégie vaccinale du gouvernement. "ll y a eu des retards de livraison. Je sais qu'il y a une impatience", a réagi ce matin Clément Beaune, secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes, invité sur France 2. "Ce sont des mauvaises nouvelles, mais les retards sont bien ceux qui étaient attendus. Mais globalement, les retards constatés en février seront rattrapés en mars", a-t-il ajouté.