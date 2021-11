"Direct. Coronavirus en France : l'inquiétude monte, des cas encore en hausse"

COVID. Les chiffres de contaminations du Covid-19 sont toujours plus inquiétants. Ce lundi 15 novembre, Santé publique France annonce que le taux de d'incidence a dépassé les 100 cas pour 100 000 habitants.

En direct

Recevoir nos alertes live !

19:55 - Santé publique France annonce 70 décès supplémentaires en 24 heures en France Ce lundi 15 novembre au soir, Santé publique France a annoncé les nouveaux chiffres de l’évolution de la crise sanitaire en France. Ainsi, 70 personnes sont décédées en 24 heures, portant à 118 200 le nombre total de victimes du coronavirus. 3 241 cas supplémentaires sont observés. C'est 9 255 de moins qu'hier, mais 1 044 de plus que lundi dernier. La moyenne sur sept jours passe à 10 172 cas contre 10 023 hier. Du côté des admissions à l'hôpital, 631 personnes ont été admises en 24 heures, soit 506 de plus qu'hier et 148 de plus comparé à lundi dernier. Enfin, 144 admissions en réanimation sont à déplorer. C'est 118 de plus qu'hier et 23 de plus que lundi dernier.

18:55 - Le Syndicat des médecins réanimateurs estime qu'il n'est pas nécessaire de confiner les non-vaccinés Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches, a indiqué, au micro de France info, qu’il n’est pas question de confiner les personnes non vaccinées en France. Pour le président du Syndicats des médecins réanimateurs (SMR), "la couverture vaccinale est suffisante pour nous protéger", rappelant que "la France se démarque des autres pays européens". Par ailleurs, Djillali Annane a rappelé que "même si la vaccination n’est pas la seule solution, c’est la principale".

18:20 - Pour Karine Lacombe, "le pass sanitaire nous a sauvé" Karine Lacombe, cheffe du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, se veut optimiste quant à l’évolution de la crise sanitaire. Dans une interview accordée à L’Express, elle estime que "le pass sanitaire nous a sauvé", bien qu’elle ne soit pas "une macroniste convaincue". Pour étayer son propos, elle a observé que "les infections remontent, mais on constate aussi une décorrélation importante entre la courbe des contaminations et celle des hospitalisations".

17:35 - "Si les gens sont correctement vaccinés, Noël sera quasi normal" Alors que le gouvernement et les autorités sanitaires alertent sur une reprise de l'épidémie de coronavirus en France, la question des fêtes de fin d'année, et notamment de Noël, se pose déjà. Cependant, si des recommandations de ne pas faire de grands repas avaient été préconisées en 2020, le son de cloche ne devrait pas être le même dans un peu plus d'un mois. ""Il est difficile de faire des prévisions mais je pense que si les gens sont correctement vaccinés, Noël sera quasi normal cette année. Je ne suis donc pas trop inquiet, sous réserve que le public concerné reçoive bien sa troisième dose", veut croire Eric Caumes, infectiologue, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière, à Paris, dans une interview à L'Express.

16:13 - Combien de Français vaccinés au 15 novembre 2021 ? Selon les données de VaccinTracker et du Ministère de la santé et des solidarités, ce sont 51 471 669 personnes qui ont reçu au moins une dose d'un des vaccins anti-Covid (soit 2 998 personnes supplémentaires ces dernières vingt-quatre heures), ce qui représente 76,8% de la population totale en France. Parmi eux, 50 362 763 sont entièrement vaccinés, soit 74,7% des Français. 4 041 242 Français, soit 11 781 de plus qu'il y a vingt-quatre heures, ont reçu trois doses de vaccin : autrement dit, 6,0% de la population a reçu une dose de rappel. Il reste donc 23,2% des Français à vacciner. Au rythme actuel, et si l'on prend en compte la moyenne des 14 derniers jours, on aurait vacciné avec au moins une dose l'ensemble de la population éligible (12 ans et plus) le 26 octobre 2022.

14:33 - Rendre les tests gratuits à nouveau ? "Ce n'est pas à l'ordre du jour" répond le ministère de la Santé La fin de la gratuité des tests dits "de confort" a entrainé la chute du dépistage et n'a eu que très peu d'impact sur la vaccination (voir l'infographie du Parisien à ce sujet), allongeant, en plus, le délai entre apparition des symptômes et prélèvement. La cinquième vague de l'épidémie se confirmant en France, les épidémiologistes plaident pour un retour des tests gratuits qui permettrait, selon eux, un meilleur "tracing" des cas positifs et cas contacts. Ainsi, interrogé par Le Parisien, Mahmoud Zureik, Professeur en université et praticien en épidémiologie et en santé publique, affirme : "Dans un contexte de reprise épidémique, les tests doivent être accessibles rapidement dès l’apparition des symptômes, indépendamment du statut vaccinal [...] Laisser des cas positifs non diagnostiqués ou diagnostiqués tardivement, c’est prendre le risque de disséminer davantage le virus dans la population". Pascal Crépey, enseignant-chercheur en épidémiologie et biostatistiques à l'Ecole des hautes études en santé publique à Rennes, appuie : "Je pense qu’il va falloir qu’on revienne sur cette mesure". Pourtant, contacté par le journal, le ministère de la Santé maintient que le remboursement des tests "n'est pas à l'ordre du jour", en continuant de marteler l'argument selon lequel, pour une grande partie des Français, ce déremboursement ne change rien : "Je pense que la décision qui est prise est bonne : pour 60 millions de Français, rien ne change, et il y a 6 millions qu’on va inciter à la vaccination. Je suis très favorable à cette politique-là", avait indiqué au quotidien Philippe Besset, à la tête de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), lorsque les tests de confort étaient devenus payants. L'entourage d'Olivier Véran reconnait tout de même que cette mesure n'a pas entraîné de "rebond" sur les primo-injections.

11:30 - Confinement des non-vaccinés : "d'un point de vue médical, ça a du sens" Si cibler les non-vaccinés dans le cadre d'un reconfinement partiel de la population pourrait constituer une rupture d'égalité, pour Gilles Pialoux, chercheur-clinicien professeur à l’université Paris Sorbonne et chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l’hôpital Tenon, l'idée n'est pas à exclure totalement. Celui qui est aussi le vice-président de la Société française de lutte contre le sida a fait avoir sur BFMTV ce lundi 15 novembre que, "d'un point de vue médical, ça a du sens". "Il faut expliquer que le remplissage des services hospitaliers, le remplissage des réanimations et les décès sont très essentiellement dus aux non-vaccinés. Sur les 8 lits que j'ai, j'ai 7 non-vaccinés", a également souligné le médecin.