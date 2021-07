"DIRECT. Coronavirus en France : la 4ème vague progresse, les contaminations explosent en outre-mer"

COVID. Plus de 25 000 nouveaux cas et des admissions à l'hôpital en hausse, ii n'a pas fallu attendre longtemps pour constater les effets de la nouvelle vague. Le rebond épidémique oblige la Martinique et La Réunion à se reconfiner, la situation semble encore sous-contrôle en métropole, pour combien de temps ?

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se confirme en S29, tout comme celle des admissions en soins critiques. Au 27 juillet, 7 196 personnes étaient admises à l'hôpital (+3% en sept jours) dont 991 patients en services de soins critiques (+11%). Le nombre d'hospitalisations n'explose pas en revanche celui des admissions est beaucoup plus important en S29 par rapport à S28 avec 51% d'hospitalisations et 81% d'admissions en soins critiques supplémentaires. La hausse est la tendance observée pour tous les indicateurs même le nombre de décès de patients Covid-19. En S29, il augmenté de 22% avec 140 victimes à déplorer au niveau national.

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence est de 191 cas pour 100 000 habitants, contre 99 sur la semaine 28 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 94%. Si une augmentation du taux d'incidence a été enregistrée pour toutes les classes d'âge, c'est chez les 20-29 ans que la hausse est la plus spectaculaire, et du fait inquiétante, avec 613 cas pour 100 000 habitants, soit une progression de 97%. Les 10-19 et 30-39 suivent la même tendance avec des hausses de 85% et 95%. Le taux de positivité des tests a augmenté de 1,4 point, avec un chiffre qui s'élève à 4,1%.

Santé publique France a dressé son point épidémiologique , publié jeudi 29 juillet 2021, pour la semaine 29 (du 19 au 25 juillet). L'agence dit avoir observé une "augmentation du taux d’incidence (191/100 000, +94%) dans toutes les classes d’âge. Il était près de deux fois supérieur à celui de la semaine précédente dans l’ensemble des tranches d’âge." Et d'ajouter : "Au niveau hospitalier, l’augmentation se confirmait pour les nouvelles hospitalisations (+51%) et s’accentuait pour le nombre de nouveaux patients admis en services de soins critiques (+81%)"

11:30 - Les laboratoires travaillent sans relâche pour fabriquer des tests En une semaine, le nombre de tests a bondi d'environ 50%. Cette hausse, liée à l'arrivée du pass sanitaire sur le sol français amène les fabricants de tests à augmenter leur cadence de production. Le PDG d'Eurofins Bio Lab, Philippe Seyral raconte le quotidien actuel de son laboratoire de biologie médicale ce vendredi 30 juillet 2021 sur Franceinfo : "On travaille la nuit, on a les capacités pour le faire". Mais le pouvoir n'est pas forcément suffisant car il reconnait que les "équipes n'arrivent pas à suivre la cadence", en raison de la période de vacances durant laquelle beaucoup de personnel manque à l'appel. Afin de palier à cette capacité de production réduite, le laboratoire a notamment "fait appel à des infirmières libérales et à des agents de saisie".

11:05 - Francesco Salvo : "Il n'y a pas un besoin immédiat de la troisième dose" Jamais deux sans trois ? Alors qu'Israël lance, à partir de ce dimanche 1er août, une campagne de vaccination "complémentaire" avec l'injection d'une troisième dose aux personnes de plus de 60 ans, d'autres pays comme la France pourraient songer à l'imiter au regard de la virulence des variants du Covid-19. Ce matin, Francesco Salvo, le coordinateur du suivi national de la sécurité du vaccin Pfizer estime qu'il n'est pas urgent d'injecter une troisième dose de sérum : "On ne peut pas l’exclure, mais pour le moment, il n’y a pas un besoin immédiat, les patients sont suffisamment protégés par rapport à l’infection, surtout par rapport aux infections graves."

10:29 - Le masque en extérieur de retour en Savoie Et un de plus ! C'est maintenant au tour de la Savoie de ressortir les masques en extérieur, a annoncé le préfet du département Pascal Bolot, ce vendredi 30 juillet 2021. Cette mesure prend un effet immédiat dans ce département où le taux d'incidence atteint désormais les 242 cas pour 100 000 habitants, soit une augmentation de 36% du nombre de cas en une semaine. Le masque sera donc à nouveau obligatoire dans tout le département durant "les rassemblements de plus de dix personnes, sur les marchés, brocantes, dans les files d'attente, les salles de spectacle et de projection, les établissements sportifs, les salles de jeux, les musées et gares, les magasins et les établissements culturels", énumère le Dauphiné Libéré. Dans les villes de Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville, Chanaz, les rues les plus fréquentées sont également soumises à ce retour du masque. Enfin, la consommation d'alcool est interdite sur la voie publique, hors terrasses et "les contrevenants à ces mesures s'exposeront à une amende de 135 euros".

10:18 - La vaccination avance avec un rythme "toujours important" Où en est la vaccination alors que le gouvernement et les médecins rappellent sans cesse son importance ? Guillaume Rozier qui suit l'évolution de la campagne de près a indiqué : "Le nombre total d'injections baisse légèrement, ce qui veut dire que le rythme de vaccination diminue légèrement, mais quand on regarde les primo-injections, le rythme est toujours important, beaucoup plus important que ce qu'on avait observé fin juin, début juillet, avant l'allocution d'Emmanuel Macron." L'élan insufflait il y a une quinzaine de jour semble s'inscrire dans la durée, "depuis trois semaines, on a un rythme qui est 50% plus rapide à peu près" a précisé le fondateur de CovidTracker.

10:13 - Des aides renforcées pour les départements d'outre-mer La flambée épidémique des cas de Covid-19 a poussé les autorités de certains DROM-COM à prendre des mesures renforcées. En Martinique, un confinement a été remis en place. Il est assorti du retour de l'attestation de déplacement, d'un couvre-feu et de la fermeture des lieux de rencontre comme les restaurants. A la Réunion également, un couvre-feu sera instauré dès ce week-end. Interrogé sur le volet économique de ce sujet au micro de France Inter, ce vendredi 30 juillet 2021, le ministre de l'économie Bruno Lemaire promet "des aides renforcées" pour les départements d'outre-mer.

09:59 - Trois transferts de patients prévus entre la Martinique et l'Ile-de-France Hier sur RTL, le directeur de L'AP-HP, Martin Hirsch, avait annoncé que les établissements de santé se préparaient pour pouvoir accueillir des transferts de patients, notamment en provenance de Martinique dans les prochains jours. Les trois premiers transferts seront organisés demain selon les déclarations de Benjamin Garel, directeur du CHU de Fort-de-France en Martinique, à l'AFP. Les hôpitaux de l'île sont saturés face à la propagation trop importante du Covid-19 et du variant Alpha, selon les derniers chiffres, 146 patients étaient hospitalisés soit une augmentation de 51% en une semaine et 29 d'entre eux étaient admis en réanimation.

09:42 - Selon Guillaume Rozier, la saturation des hôpitaux est encore possible Lors de cette quatrième vague, il y a un net décalage entre le nombre de contaminations et celui des admissions à l'hôpital, interrogé sur le meilleur indicateur à prendre en compte pour évaluer la situation sanitaire, Guillaume Rozier estime que cela dépend de l'objectif recherché. "Est-ce que le plus important est de limiter les contaminations et donc les covid longs qui peuvent atteindre les personnes jeunes ? Ou est-ce qu'on cherche uniquement à éviter la saturation des hôpitaux ? Si on estime que le seul critère pour décider des mesures pour freiner l'épidémie serait d'éviter une saturation hospitalière totale, c'est vrai que le nombre de cas est moins pertinent" estimait-il sur BFMTV. Mais le jeune homme tient à remettre en perspective la menace d'une nouvelle saturation du système de santé qui reste une possibilité : "Je tiens à préciser qu'on peut toujours saturer les hôpitaux en France. On a à peu près 20% des personnes âgées qui ne sont pas vaccinées, ce qui représente 1 million de personnes, vu le taux de d'admissions à l'hôpital et le taux de mortalité chez les personnes âgées c'est malheureusement suffisant pour saturer les hôpitaux".

09:27 - "L'épidémie gagne du terrain mais de façon moins explosive" Invité sur l'antenne de BFMTV, Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker, décrypte l'évolution de l'épidémie et la vitesse de propagation du virus. Il est un fait certain, le virus progresse, "l'épidémie gagne du terrain en ce moment mais la France n'a pas encore atteint son pic épidémique, si c'est comme les modélisations des épidémiologistes le montrent ce serait plutôt fin aout début septembre", précisait l'ingénieur en informatique évoquant également la possibilité que le schéma français suive l'exemple de ce qui s'est passé au Royaume-Uni et que le pic intervienne dans les prochains jours ou prochaines semaines. "En tout cas on a un nombre de cas qui augmente de façon rapide, de 50% par semaine, mais moins ça reste moins rapide que la semaine dernière", tentait-il de nuancer avant de conclure : "L'épidémie gagne du terrain mais de façon moins explosive qu'il y a une quinzaine de jours."

09:14 - La moyenne d'âge des patients admis en réanimation baisse "On voit un rajeunissement des patients hospitalisés et en réanimation" lors de cette quatrième vague, plusieurs médecins le constatent de leur service hospitalier. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, expliquait hier que l'idée faisait désormais consensus En moyenne, les patients admis en réanimation en ce moment en France ont cinq ans de moins que lors des vagues précédentes". Les données rapportées sur le site CovdiTracker vont également dans ce sens, puisqu'on peut voir qu'au 29 juillet, sur les 1015 personnes admises en réanimations, 445 ont moins de 65 ans, signe que la vaccination protège effectivement des formes graves, les personnes âgées ayant été les premières à avoir accès et recours à la vaccination.

09:02 - Plus de 1000 patients en réanimations, les indicateurs toujours en hausse Hier encore le bilan de Santé publique France indiquait que plus de 25 000 nouvelles contaminations aux Covid-19 ont été recensées en 24 heures. Et les indicateurs sanitaires sont aussi à la hausse en ce qui concerne les admissions à l'hôpital, où ils sont 7 236 à souffrir du coronavirus. Parmi ceux là, la part d'admis en services de réanimation est grandissante, c'est là une évolution préoccupante du rebond épidémique, la barre des 1000 patients en réa a de nouveau été franchie. La hausse reste progressive mais selon les tendances présentées dans le bilan épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France, elle risque de se poursuivre e de gagner en puissance au fil des semaines.

29/07/21 - 23:43 - Près de 71 910 000 injections ont été réalisées au 28 juillet 2021 [FIN DU DIRECT] La vaccination contre le Covid-19 continue de s'intensifier dans l'Hexagone. D'après les chiffres du ministère de la Santé, près de 71 910 000 injections ont été réalisées en France au 28 juillet 2021. Dans le détail, 41 188 399 personnes ont reçu au moins une injection (soit 61,1% de la population totale) et 34 403 826 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 51% de la population totale).