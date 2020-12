"DIRECT. Coronavirus en France : la baisse de circulation du Covid continue, la mortalité encore élevée"

09:23 - La taux de positivité par classes d'âge

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, le taux de positivité des tests réalisés en France baisse chez toutes les classes d'âge. En semaine 48, il était de 10,3% chez les 0-14 ans, les 15-44 ans, et les 45-64 ans, de 7,9% chez les 65-74 ans et de 15,7% chez les 75 ans et plus. Les diminutions les plus fortes étaient observées chez les 65-74 ans (-3,2 points) et chez les 45-64 ans (-2,5 points).