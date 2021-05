"Direct. Coronavirus en France : La barre des 20 000 patients bientôt franchie, un soulagement dans les hôpitaux ?"

13:50 - Que sait-on du variant signalé à Bordeaux ?

Dans le quartier Bacalan, à Bordeaux, un "variant très rare" du Covid-19 a été signalé jeudi 20 mai. Après l'identification d'un cluster de 46 personnes, les autorités sanitaires ont annoncé la mise en place d'une vaccination prioritaire pour les riverains et les habitants des quartiers limitrophes. Mais que sait-on de ce variant ? Nommé VOC 20I/484Q, le virus mutant est un dérivé du variant britannique, mais qui depuis a connu une mutation supplémentaire, le rendant plus transmissible. "Il s'agit d'un variant déjà identifié au niveau national, mais très rare jusqu'à présent", a précisé Patrick Dehail, conseiller médical auprès du directeur de l'Agence régionale de Santé (ARS). Et d'ajouter : "À priori, il n'y avait encore jamais eu de cluster comme ça dans la population générale". Toutefois, le variant ne serait pas plus dangereux qu'un autre et a contaminé principalement des personnes "jeunes qui ne font pas de formes graves, qui ne sont pas hospitalisés", a déclaré Benoît Elleboode, directeur de l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, auprès de franceinfo.