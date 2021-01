"DIRECT. Coronavirus en France : la campagne de vaccination en difficulté, les dernières infos"

COVID FRANCE. La Haute autorité de Santé a recommandé de décaler l'injection de la deuxième dose de vaccin à six semaines, afin d'accélérer la vaccination. 230 décès étaient recensés en 24 heures samedi.

12:10 - Où en est l’épidémie de coronavirus en Île-de-France ? Selon le dernier bilan, repris par Sortir à Paris, on recensait samedi 23 janvier 2021 les données suivantes liées au Covid-19 : Paris recense 761 personnes hospitalisées et 2.839 décès (+9)

La Seine-Saint-Denis compte 722 hospitalisations et 1 602 décès (+1)

Le Val-de-Marne compte 566 hospitalisations et 1 968 décès (+7)

Les Hauts-de-Seine comptent 814 hospitalisations et 1 728 décès (+6)

Les Yvelines comptent 553 hospitalisations et 1 182 décès (+2)

Le Val-d'Oise compte 459 hospitalisations et 1 284 décès (+2)

L'Essonne compte 602 hospitalisations et 1 141 décès (+7)

La Seine-et-Marne compte 384 hospitalisations et 1 283 décès (+3) 11:15 - Souche, nouveau variant, mutation du génome… Les explications Les expressions techniques "souche", "nouveau variant" ou "mutation du génome", pas forcément connues du grand public, sont largement utilisées dans les médias depuis l’apparition au Royaume-Uni d’une nouvelle forme de coronavirus, comme le rapporte CNews. Mais que signifient-elles. Comme l’explique l’épidémiologiste Antoine Flahault, directeur de l'Institut de santé global à l'Université de Genève (Suisse), dans les colonnes du média, une mutation est une copie du brin d’ARN du virus avec des erreurs. Ces mutations peuvent n’avoir aucun impact sur le fonctionnement des protéines du virus, ou bien au contraire, modifier ce fonctionnement, précise CNews. Concernant les termes "variant" et "souche" de virus, "ils sont indifféremment employés pour désigner au sein d’un même virus, ici le Covid-19, les variations produites par ces mutations." 10:20 - La situation sanitaire se dégrade très fortement dans les Pyrénées-Orientales En l'espace d'une semaine, le nombre de malades hospitalisés en raison du coronavirus a bondi de 53% dans le département des Pyrénées-Orientales, et le taux d'incidence est repassé au-dessus de la barre des 250 pour atteindre 262, comme le rapporte France Bleu. Le média rappelle que le seuil d'alerte maximal avait été fixé à 250 en novembre dernier par le gouvernement. Les tranches d'âge les plus touchées sont les 30-39 ans (taux d'incidence de 350), les 40-49 ans (372) et les plus de 90 ans (466), rajoute France Bleu.



D'après le dernier bilan de Santé publique France publié samedi 23 janvier, 23 924 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés (contre 23 292 vendredi). Par ailleurs, 230 décès supplémentaires sont à déplorer (649 vendredi, en raison de la mise à jour des données des Ehpad). La dynamique des derniers jours semble se poursuivre. Retrouvez la liste complète des données ci-dessous :

3 035 181 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 924 de plus

72 877 décès au total (Ehpad compris), soit 230 de plus

50 901 décès à l'hôpital, soit 230 de plus

25 900 hospitalisations en cours, soit 8 de moins

2896 personnes actuellement en réanimation, soit 16 de moins

1169 nouveaux admis à l'hôpital (-688) et 172 en réanimation (-97)

216 725 personnes sorties de l'hôpital, soit 903 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié jeudi dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 02 (du 11 au 17 janvier 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète de l'"augmentation des hospitalisations et admissions en service de réanimation", mais note une "stabilisation des taux d’incidence, de positivité et de dépistage au niveau national". Intéressant également, un premier bilan chiffré du couvre-feu avancé à 18 heures y est évoqué et on constate l'efficacité de la mesure. Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Les indices de circulation du Covid-19 se sont stabilisés , après avoir augmenté en semaine 01. Le nombre de cas confirmés en semaines 02 est de 128 551, contre 126 734 en S01. Concernant le taux de positivité des tests réalisés en S02, on observe là encore une stabilisation : 6,7% contre 6,5% en S01. Enfin, le taux d'incidence ne décolle pas lui non plus. De 189 cas pour 100 000 Français en S01, on est passé à 192/100 000.

, après avoir augmenté en semaine 01. Le nombre de cas confirmés en semaines 02 est de 128 551, contre 126 734 en S01. Concernant le taux de positivité des tests réalisés en S02, on observe là encore une stabilisation : 6,7% contre 6,5% en S01. Enfin, le taux d'incidence ne décolle pas lui non plus. De 189 cas pour 100 000 Français en S01, on est passé à 192/100 000. Les effets du couvre-feu avancé à 18 heures ont été évoqués . Santé publique France note une différence sensible de l'évolution du taux d'incidence dans les départements ayant fait l'objet de la mesure en premier, dès le 2 janvier. Dans ces départements, on constate une diminution du taux d’incidence de -13,3% entre S01 et S02. En comparaison, dans les départements où le couvre-feu a été avancé seulement depuis le 16 janvier, le taux d'incidence a augmenté de 4,7%. Dans les départements où la mesure est en place depuis les 10 et 12 janvier, le taux d'incidence est stable (+0,7%). En revanche, le couvre-feu avancé n'a pour l'instant pas d'incidence sur le taux de positivité des tests.

. Santé publique France note une différence sensible de l'évolution du taux d'incidence dans les départements ayant fait l'objet de la mesure en premier, dès le 2 janvier. Dans ces départements, on constate une diminution du taux d’incidence de -13,3% entre S01 et S02. En comparaison, dans les départements où le couvre-feu a été avancé seulement depuis le 16 janvier, le taux d'incidence a augmenté de 4,7%. Dans les départements où la mesure est en place depuis les 10 et 12 janvier, le taux d'incidence est stable (+0,7%). En revanche, le couvre-feu avancé n'a pour l'instant pas d'incidence sur le taux de positivité des tests. Les 75 ans et plus inquiètent Santé publique France , qui note une "augmentation du nombre de cas" particulière pour cette classe d'âge. Cela se ressent lorsque l'on regarde le taux d'incidence par classe d'âge justement. En semaine 02, ce taux est de 94 chez les 0-14 ans, 233 chez les 15-44 ans, 196 chez les 45-64 ans, 145 chez les 65-74 ans et 259 chez les 75 ans et plus.

, qui note une "augmentation du nombre de cas" particulière pour cette classe d'âge. Cela se ressent lorsque l'on regarde le taux d'incidence par classe d'âge justement. En semaine 02, ce taux est de 94 chez les 0-14 ans, 233 chez les 15-44 ans, 196 chez les 45-64 ans, 145 chez les 65-74 ans et 259 chez les 75 ans et plus. Concernant le milieu hospitalier , l’augmentation du nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée en semaine 01 se poursuit en semaine 02 : 9 631 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S02 contre 8 872 en S01, soit +9%. Une augmentation également constatée en services de réanimation, mais de manière plus mesurée (+3%).

, l’augmentation du nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 observée en semaine 01 se poursuit en semaine 02 : 9 631 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S02 contre 8 872 en S01, soit +9%. Une augmentation également constatée en services de réanimation, mais de manière plus mesurée (+3%). Les régions les plus touchées par le Covid-19, tant en circulation du virus qu'en mortalité, restent : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

Derniers articles sur le coronavirus