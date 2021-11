"DIRECT. Coronavirus en France : la cinquième vague "est là", les chiffres au plus haut depuis août"

COVID. Le nombre de cas de coronavirus enregistrés en France mercredi 17 novembre 2021 n'avait pas été aussi élevé depuis août. Avec plus de 20 000 nouvelles contaminations, la cinquième vague "est là" a indiqué Gabriel Attal. Mais le porte-parole du gouvernement se veut optimiste.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:12 - Réouverture de certains vaccinodromes Pendant sa prise de parole à LCI, Gabriel Attal a confirmé la réouverture de certains vaccinodromes, pour assurer la nouvelle campagne de vaccination à une troisième dose des personnes éligibles. Après avoir fermé leurs portes à la fin de l'été, après une campagne vaccinale de masse de six mois, des centres de vaccination vont "reprendre une activité" pour aider à la dose de rappel. "Avec l’augmentation des injections liées au rappel de vaccination, aujourd’hui pour les plus de 65 ans et demain pour les plus de 50 ans, ça peut amener des centres de vaccination qui avaient fermé - ou alors qui avaient réduit la voilure - à reprendre une activité", a notamment estimé le porte-parole du gouvernement

10:05 - Le gouvernement "fait confiance aux Français" pour les fêtes de fin d'année Ce matin, alors qu'il était l'invité de LCI, un restaurateur a interrogé Gabriel Attal sur les fêtes de fin d'année et les vacances d'hiver. Le porte-parole du gouvernement s'est voulu rassurant : pour lui, "grâce au pass sanitaire, il y a tout lieu de penser qu'il pourra rester ouvert cet hiver et pendant les fêtes". En outre, s'il ne "sai[t] pas quelle sera la situation épidémique" à cette période de l'année, il soutient que "ces fêtes, je les aborde de la même manière, d'autant plus qu'on a désormais le vaccin", "en faisant confiance aux Français". Aucune éventuelle restriction n'a donc été abordée.

09:51 - La décision sur la vaccination des 5-12 ans ne sera pas prise avant début 2022 Au micro de LCI, Gabriel Attal a confirmé que la décision de vacciner ou non les 5-12 ans n'aura pas lieu "avant le début de l'année 2022". Le porte-parole du gouvernement a expliqué attendre conjointement que les autorités de santé se prononcent et de voir comment s'est déroulée la vaccination des plus jeunes en Israël et aux Etats-Unis. "Sur la vaccination des enfants, l’agence sanitaire européenne devrait nous donner son avis d’ici la fin de l’année. Ensuite il faut que l’autorité française nous donne un avis. On l’attend pas avant début 2022. Ce sujet est loin d’être anodin. Il est normal que les autorités de santé prennent le temps", a notamment déclaré le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre.

09:36 - Près de cinq millions de doses de rappel injectées Au micro de LCI jeudi 18 novembre 2021, Gabriel Attal a indiqué que la France "approche des cinq millions de personnes qui ont réalisé leur rappel. C'est beaucoup. Cela nous place au-dessus de la plupart de nos européens". Mais le porte-parole du gouvernement veut intensifier la campagne : "c'est encore trop peu", a-t-il lancé.

09:02 - Le gouvernement ne reviendra pas sur la fin de la gratuité des tests Pas de machine arrière sur les dépistages. Alors que plusieurs appels sont lancés pour rendre à nouveau gratuits tous les tests, Gabriel Attal a confirmé au micro de LCI jeudi 18 novembre 2021 que "ce n'est pas prévu". Le porte-parole du gouvernement a évoqué les nombreuses dérogations mises en place pour avoir une prise en charge du dépistage, rappelant par ailleurs le "remboursement des tests par la sécurité sociale pendant 18 mois, il y a peu de pays dans le monde qui ont eu cette politique".

08:37 - Gabriel Attal rappelle "l'urgence et la nécessité de se protéger" Invité sur LCI jeudi 18 novembre 2021, Gabriel Attal a tenu, face au nombre croissant de cas de Covid-19 en France, "l'urgence et la nécessité de se protéger et de protéger les autres, grâce au vaccin", appelant une nouvelle fois les personnes les plus âgées et les plus à risque à recevoir une dose de rappel du vaccin.

08:24 - Qui sont les malades pris en charge à l'hôpital ? Alors que les derniers chiffres du nombre de cas de coronavirus en France sont en forte hausse, Elie Azoulay, réanimateur, chef du service de réanimation à l'hôpital Saint-Louis à Paris, a détaillé le profil des personnes prises en charge dans les établissements hospitaliers ces derniers jours, après avoir contracté le Covid-19. "Pour la grande majorité des patients que nous avons, ce sont des malades qui n'ont pas été vaccinés. Nous avons aussi un groupe de malades qui sont des malades immunodéprimés et qui n'ont pas les défenses immunitaires nécessaires pour développer des anticorps suite à la vaccination", a-t-il expliqué sur Franceinfo mercredi 17 novembre 2021, ajoutant que "nous avons des malades qui ont été vaccinés, qui ont reçu deux injections de vaccin et qui ont perdu leur immunité avec le temps et qui sont donc éligibles maintenant à la troisième injection".