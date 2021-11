"DIRECT. Coronavirus en France : la circulation de l'épidémie continue de progresser, les dernières infos"

COVID. Le nombre des contaminations liées au Covid-19 continue de progresser en France. L'exécutif se montre confiant face à la capacité du pays à surmonter une cinquième vague, et compte sur sa campagne de vaccination pour pouvoir sortir de la crise. Les dernières infos.

Carte du coronavirus en France L'essentiel D'après les derniers chiffres publiés par Santé publique France (SpF), l'épidémie de coronavirus progresse un peu plus chaque jour en France. Ainsi, vendredi 19 novembre, 21 220 nouveaux cas ont été détectés dans l'Hexagone, soit 17 360 de plus que vendredi dernier. La moyenne sur 7 jours passe ainsi à 16 006 cas contre 13 526 la veille. Retrouvez le bilan détaillé en bas de cette page.

En déplacement dans les Hauts-de-France, Emmanuel Macron a appelé à l'accélération du rappel vaccinal. "Il faut accélérer le rappel vaccinal (...) Puis il faudra l’ouvrir ensuite par tranche d’âge. 80% des cas les plus graves à l’hôpital sont des plus de 50 ans", a-t-il ainsi déclaré. Quelques heures après les déclarations d'Emmanuel Macron au sujet de la 3e dose, la Haute Autorité de santé a préconisé l'injection d'une dose de rappel pour les personnes de plus de quarante ans. Celle-ci devrait être injectée six mois après la primo-vaccination.

Alors qu'une 5e vague de coronavirus touche actuellement la France, l'exécutif se dit confiant face à cette nouvelle épreuve, excluant pour l'instant l'hypothèse de mettre en place de nouvelles restrictions pour la traverser. En effet, pour le gouvernement, cette énième vague de Covid-19 ne pourra pas affecter les hôpitaux autant que les précédentes. "Nous avons une forme de confiance raisonnable dans le fait qu’une nouvelle vague ne se traduise pas avec une forte pression hospitalière", a ainsi indiqué un conseiller de l'exécutif. Aussi, le président Emmanuel Macron s'est félicité d'avoir mis en place le pass sanitaire l'été dernier : "Les pays qui décident d'un confinement sont des pays qui n'ont pas adopté le pass sanitaire et qui sont moins vaccinés", a déclaré vendredi le chef de l'Etat lors d'une visite dans les Hauts-de-France.

Un couvre-feu a été instauré en Guadeloupe où, depuis quelques jours, une mobilisation contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants de l'île a basculé vers des violences urbaines (CHU bloqués, immeubles et voitures incendiés). Il a pris un effet immédiat et devrait prendre fin le 23 novembre, empêchant les Guadeloupéens de sortir entre 18 heures et 5 heures du matin.

14:45 - Le Covid-19 accroît-il le risque d'enfant mort né ? Une étude américaine, publiée vendredi 19 novembre 2021, suggère que oui. Il serait deux fois plus risqué d'accoucher d'un enfant mort-né "pour les femmes enceintes ayant le Covid-19 que pour celles n'ayant as contracté la maladie", relaie franceinfo. Pour parvenir à cette conclusion, les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont étudié plus de 1,2 millions d'accouchements s'étendant sur la période de mars 2020 à septembre 2021, dont les informations ont été délivrées par les bases de données d'hôpitaux. Dans le pays, l'agence de santé publique établit qu'un enfant est mort-né à compter de la 20e semaine. Les autorités sanitaires américaines ont conclu ce rapport en invitant les femmes enceintes à se faire vacciner contre le Covid-19, "avant ou pendant leur grossesse". 14:15 - 4 048 classes sont fermées en France, nombre le plus haut depuis la rentrée de septembre Vendredi 19 novembre 2021, le nombre de classes fermées en France a atteint son chiffre le plus haut depuis la rentrée de septembre dernier, avec 4 048 classes fermées ce jeudi 18 novembre. Les cas positifs, depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, ont explosé dans le milieu scolaire : le nombre de contaminations est passé de 563 à 5 477 rien qu'en une semaine. Elèves, enseignants et personnel des écoles sont concernés par cette soudaine hausse. 13:48 - Quel est le protocole sanitaire dans les stations de ski ? Alors que la saison des sports d'hiver a débuté ce samedi 20 novembre avec l'ouverture - notamment - des pistes de la station de Val Thorens (Savoie), voici un petit rappel du protocole en vigueur face à la 5e vague de coronavirus en France. Si le pass sanitaire ne sera pas obligatoire dans les stations française, il faudra néanmoins porter un masque "dans les télécabines et en extérieur dans les files d’attente et lieux de brassage. Une distanciation sera également imposée dans les files d'attente des remontées", liste LCI. Nos confrères précisent néanmoins qu'il sera possible d'enlever son masque une fois installé sur le télésiège. 13:35 - Où en est la vaccination en France ? Selon les dernières données communiquées par le ministère des Solidarités et de la Santé, au 19 novembre, 51 674 072 personnes ont reçu une première injection de vaccin contre le coronavirus, ce qui représente 76,6% de la population française totale. Au total, ce sont 50 599 550 personnes qui disposent désormais d'un schéma vaccinal complet. Concernant la dose de rappel, au 18 novembre, 5 247 811 personnes l'avaient reçue. 13:10 - Face à la dégradation de la situation en Guadeloupe, le préfet instaure un couvre-feu À l'origine, il s'agissait de se mobiliser contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants. Mais depuis près d'une semaine, les routes et les accès au CHU de Guadeloupe étaient bloqués. S'étaient ajoutées des violences urbaines (immeubles et véhicules incendiés, écoles fermées et vandalisées) qui avaient conduit l'exécutif à envoyer 200 policiers et gendarmes en renfort. Dans la soirée de vendredi 19 novembre, le préfet de l'île, Alexandre Rochatte a annoncé qu'un couvre-feu à effet immédiat empêcherait les Guadeloupéens de se déplacer entre 18h et 5h du matin, en raison "des mouvements sociaux en cours et des actes de vandalisme", précise un communiqué. 12:45 - Christian Estrosi souhaite des mesures "efficaces, rapides, fortes" Invité sur la radio Europe 1 ce samedi 20 novembre 2021, le maire de Nice Christian Estrosi a appelé à "prendre des mesures efficaces, rapides, fortes", tout en enjoignant à "l'ouverture à la troisième dose tout de suite, pour tout le monde. Pour l'instant, seules les personnes de plus de 65 ans et les personnes immunodéprimées peuvent prétendre à cette troisième dose. Début décembre, les 50-64 ans pourront aussi se faire injecter cette dose de rappel. Le président de la Métropole Nice Côte d'Azur a également indiqué espérer que les personnes vaccinées "ne vont pas payer" pour celles qui ne le sont pas.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées vendredi 19 novembre, 21 220 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en 24 heures, soit 854 cas de plus que la veille et, surtout, 17 360 de plus que jeudi dernier. La moyenne sur sept jours passe à 16 006 cas, contre 13 526 pour la moyenne de la veille. Les admissions à l’hôpital augmentent très légèrement et restent alarmantes, avec 563 nouvelles admissions à l'hôpital ces dernières 24 heures. Ce sont 201de plus que la semaine dernière. Voici le bilan détaillé :

7 372 544 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 21 220 de plus

118 405 décès au total (Ehpad compris), soit 50 de plus

91 497 décès à l'hôpital, soit 50 de plus

26 908 décès en Ehpad (non actualisé)

7 940 personnes actuellement hospitalisées, soit 153 de plus

1353 personnes actuellement en réanimation, soit 20 de plus

563 nouveaux admis à l'hôpital (+41) et 129 en réanimation (+10)

432 215 personnes sorties de l'hôpital, soit 328 de plus

Taux de positivité des tests : 4,24%, soit 0,19 point de plus

Taux d'incidence : 131,75 cas/100 000, soit 12,01 points de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 18 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est intensifiée sur le territoire métropolitain, et la tendance à l’augmentation des nouvelles hospitalisations s’est confirmée." En moyenne, plus de 10 000 nouveaux cas positifs étaient détectés chaque jour sur la semaine 45 et le taux d'incidence corrigé dépassait les 100 cas positifs pour 100 000 habitants dans 61 départements.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 45 et passe à 125 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 90 en S44, soit +38%). Le taux de dépistage, en forte augmentation chez les plus jeunes du fait de la rentrée des classes, était de 3 335/100 000 (+14% par rapport à la S44). Le taux de positivité aux tests était en hausse (3,7%, vs 3,1% en S44). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 0-9 ans (106, soit +62%), les 30-39 ans (181, +38%), les 40-49 ans (145, +32%).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 143 nouvelles hospitalisations en S45 (+15% par rapport à S44, où 1 859 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 507 nouvelles admissions en services de soins critiques (+11% par rapport à S44, où 548 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 99,9% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à 99,9% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 16 novembre, la couverture vaccinale à partir de Vaccin anti-Covid était estimée à 76,9% de la population pour au moins une dose, de 75,2% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 29,1% d'entre eux s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans un avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.