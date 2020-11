"DIRECT. Coronavirus en France : la circulation du Covid ralentit, toujours beaucoup de décès"

CORONAVIRUS FRANCE. Le dernier point épidémiologique de Santé publique France est ambivalent : la circulation du Covid-19 confirme sa baisse, mais les décès augmentent toujours. Découvrez tous les chiffres et suivez les dernières infos en direct.

11:32 - Le confinement est-il la seule stratégie efficace ? Pour le professeur Philippe Juvin, le confinement reste la seule mesure "efficace" pour faire fléchir le nombre de contaminations. Le chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris a évoqué la situation qu'a connu le pays au printemps sur France Bleu : "Souvenez-vous le 15 mars, nous confinons, nous avons une inflexion de la courbe le 8 avril en Ile-de-France, et cela nous permet de déconfiner seulement un mois plus tard." 11:12 - Les tests antigéniques "n'enlèvent aucunes consignes" sanitaires Didier Pittel, le président de la mission d’évaluation sur la gestion de crise du coronavirus, a évoqué les tests antigéniques lors d'une interview accordée à BFMTV : "N’oublions pas que ces tests, qui sont formidables, c’est un game changer qui va changer beaucoup de choses dans notre capacité à reprendre nos activités, s’ils sont négatifs aujourd’hui, peuvent être positifs demain. Si vous faites ce test, vous devez le faire après d’autres précautions et surtout, ils n’enlèvent aucunes consignes en place dont la distanciation sociale et le lavage des mains." 10:42 - Noël doit être fêté "différemment" selon Didier Pittel Le président de la mission d'évaluation sur la gestion de crise du coronavirus, Didier Pittel, a appelé les Français à fêter Noël de manière différente cette année, au micro de BFMTV : "On va fêter Noël car c’est important mais nous allons le faire différemment. Il faut éviter les grandes réunions, il faut éviter les transmissions croisées en limitant le nombre de personnes. Ce sera différent". 10:24 - 844 personnes en réanimation en Auvergne-Rhône-Alpes D'après le communiqué de Santé publique France, 7006 patients étaient hospitalisés à la date du 12 novembre en Auvergne-Rhône-Alpes. 844 personnes étaient placées en réanimation dans la région. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, était de 151%. 09:59 - Le SPILF défavorable à l'oxygénation des patients à domicile Alors que la Haute autorité de santé a autorisé le recours à l'oxygénation des patients Covid à domicile, de manière exceptionnelle et avec pour objectif de désengorger les hôpitaux, la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française s'est dite défavorable à cette mesure. Quand bien même ces malades sont surveillés à distance par des médecins généralistes, "la prise de risque serait majeure, compte-tenu de l'instabilité des patients à ce stade, et de la multitude des complications possibles", écrit le SPILF dans un tweet. 09:30 - "La 2e vague ne fait que commencer", selon un réanimateur Comme chaque semaine, l'AFP confie à un anesthésiste-réanimateur, sous couvert d'anonymat, le soin de publier un journal de bord, rapportant ce qu'il voit sur le terrain. Concernant le taux d'occupation des lits dans son hôpital et les admissions en réanimation, "ce n'est pas encore la vague que nous avions connue fin mars/début avril", estime ce praticien, qui émet "quelques doutes sur l'efficacité de ce second confinement allégé, même si cela aura sûrement quelques effets". Il semble, selon lui, que les médecins aient appris de la première vague avec "l'impression que les malades restent moins longtemps en réanimation, sont moins fréquemment intubés et, qui sait, peut-être décèdent moins". "Ce n'est pas gagné pour autant. La deuxième vague ne fait que commencer...", avertit cet anesthésiste-réanimateur cependant. 09:13 - "L'impression d'avoir beaucoup moins de cas positifs" Comme le révèle le dernier point épidémiologique de Santé publique France, le nombre de cas de coronavirus est en baisse. Une information confirmée par le docteur Jean-Luc Leymarie, cité par LCI ce vendredi matin. "J'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de cas positifs", s'est satisfait le président du syndicat des médecins libéraux. "Les mesures qui ont été prises ont probablement suffi, que ce soit le couvre-feu puis le confinement", a-t-il ajouté.

Le dernier bilan du coronavirus en France, communiqué jeudi 12 novembre 2020, acte le franchissement du pic d'hospitalisations qui avait été constaté le 14 avril dernier. Ce sont 32 683 patients qui sont actuellement hospitalisés pour coronavirus, soit un niveau jamais atteint encore, y compris lors de la première vague. Le nombre de patients en réanimation est en revanche encore sous le pic d'avril dernier, même s'il est élevé et continue de grimper. On dénombre par ailleurs 33 172 cas de plus et 425 morts de plus en 24 heures dans le bilan de Santé publique France jeudi soir. Un indicateur donne espoir : le taux de positivité qui perd 0,8 point dans ce bilan :

1898 710 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 33 172 de plus

42 960 décès au total (Ehpad compris), soit 425 de plus

29 697 décès à l'hôpital, soit 425 de plus

32 683 hospitalisations en cours, soit 737 de plus

4899 personnes actuellement en réanimation, soit 96 de plus

2366 nouveaux admis à l'hôpital (-222) et 386 en réanimation (+35)

134 954 personnes sorties de l'hôpital, soit 1258 de plus

Taux de positivité des tests : 18,7%, soit -0,8 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Derniers articles sur le coronavirus