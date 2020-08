"DIRECT. Coronavirus en France : la circulation du virus s'accélère, près de 3800 cas supplémentaires"

CORONAVIRUS. Dans son dernier bilan, Santé Publique France affirme que les indicateurs de l'épidémie sont toujours en hausse et que la transmission du coronavirus "s'accentue", notamment chez les jeunes adultes. 3 776 nouveaux cas confirmés ont été détectés en 24 heures.

21:03 - 374 personnes se trouvent en réanimation, soit 6 de moins en 24 heures Selon le dernier bilan de la direction générale de la Santé, 374 personnes sont actuellement en réanimation suite à une infection au coronavirus. Il y en a donc six de moins par rapport à la journée précédente. En revanche, on note 31 nouvelles admissions dans les soins intensifs, et ce chiffre est en hausse. 20:57 - Le taux de positivité augmente "L’ensemble des indicateurs continuent leur progression et la transmission du virus s’accentue", note la direction générale de la Santé dans son dernier communiqué, mercredi. Le taux de positivité est en hausse par rapport au dernier bilan, il passe ainsi de 3% à 3,1%. "Près d'un tiers des départements dépassent, au cours des sept derniers jours, le seuil de vigilance de 10 nouveaux tests RT-PCR positifs pour 100 000 habitants", ajoutent les autorités. 20:46 - Bilan du coronavirus : 17 décès en 24 heures Le dernier bilan des autorités de santé, publié mercredi 19 août, fait état de 17 nouveaux décès enregistrés en 24 heures des suites du coronavirus. Depuis le début de l’épidémie, 30 468 personnes sont mortes suite à une infection. Lors du dernier bilan, mardi 18 août, le nombre de nouveaux décès était le même. 19:50 - Emmanuel Macron : "On ne peut pas mettre le pays à l’arrêt" Le président de la République s’est exprimé sur la possibilité d’un nouveau confinement dans Paris Match. Emmanuel Macron met en avant des "stratégies très localisées", à l’image d’un possible "reconfinement ciblé". En revanche, le chef de l’État semble ne pas envisager de reconfinement généralisé. "On ne peut pas mettre le pays à l’arrêt, parce que les dommages collatéraux d’un confinement sont considérables. Le risque zéro n’existe jamais dans une société. Il faut répondre à cette anxiété sans tomber dans la doctrine du risque zéro".

19:35 - Des lésions pulmonaires pour des joueurs du Stade Français Plusieurs membres de l'équipe du Stade Français ont été testés positifs au coronavirus, mais après une mise en quatorzaine obligatoire, le club a annoncé dans un communiqué ce mercredi que plusieurs joueurs étaient touchés par des lésions pulmonaires et que d'autres examens sont en cours. 19:20 - Des tests dès que vous rentrez de vacances ? La demande de la DGS La Direction Générale de la Santé ne plaisante pas avec le regain de l'épidémie et demande aux Français de pratiquer des tests lorsqu'ils rentrent de vacances. "Si vous êtes parti en vacances dans une zone de circulation active du virus, faites-vous tester à votre retour. En cas de test positif ou de symptômes : isolez-vous et prenez contact avec votre médecin traitant. Tester- tracer – isoler : c'est le trio gagnant pour réduire les contaminations." 19:05 - La Tunisie se lance dans la course au vaccin Les autorités sanitaires tunisiennes ont annoncé ce mercredi qu'ils travaillent sur un vaccin contre le coronavirus. "Nous sommes encore dans les étapes précliniques", a indiqué à la presse Hechmi Louzir, directeur de l'Institut Pasteur de Tunis. 18:50 - La Direction Générale de la Santé réclame que les supporters du PSG viennent se faire tester Après l'euphorie la gueule de bois ? Alors que de nombreux supporters sont sortis pour fêter la qualification historique du PSG en finale de la Ligue des champions, la Direction Générale de la Santé demande aux supporters de venir se faire tester cinq à sept jours après l'événement. PSG: la direction générale de la Santé "recommande" aux supporters qui n'ont pas respecté les gestes barrières "de se faire dépister" pic.twitter.com/dJ3m7cstSY — BFMTV (@BFMTV) August 19, 2020 18:40 - Où en sont les vaccins contre le coronavirus ? Plusieurs pays travaillent à la création d’un vaccin contre le coronavirus. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca devrait fournir des premières doses à la Grève en décembre, précise Le Monde. De son côté, l’Afrique du sud va passer à la phase des essais cliniques d’un vaccin américain avec 2 900 volontaires. Un vaccin chinois va être testé au Pakistan. 18:30 - Les indicateurs en hausse en Alsace Le taux de positivité des tests oscille entre 1,6% (pour le Bas-Rhin) et 1,7% (pour le Haut-Rhin), selon les derniers chiffres de l'Agence Régionale de Santé (ARS) du Grand Est. Des chiffres en sensible augmentation par rapport à la semaine dernière puisqu'il n'était que de 0,9% dans le Bas-Rhin (1,3% pour le Haut-Rhin). LIRE PLUS

La Direction générale de la Santé l'a confirmé dans son dernier communiqué hebdomadaire : la circulation du coronavirus demeure "soutenue" en France. Pour la cinquième semaine consécutive, le nombre de cas quotidiens est en hausse, et 11 633 nouveaux cas ont été confirmés en France en semaine 33 (du 03 au 09 août 2020). Sur cette même semaine, le taux d'incidence a grimpé à +42%, et le taux d'incidence chez les jeunes (25-35 ans) connaît une augmentation particulièrement marquée. D'après les dernières mises à jour du 17 août, 24 départements ont été classés en situation de vulnérabilité modérée ou élevée.

Les indicateurs sont en forte progression en Ile-de-France et en Provence-Alpes Côte d'Azur. Face à ces indicateurs inquiétants d'une reprise de l'épidémie de Covid-19, le corps médical exhorte les Français à réagir au plus vite en cette période estivale, propice aux rassemblements et rappelle l'importance des gestes barrières et du maître mot : "tester, tracer, isoler". Voici les chiffres clés à retenir dans le nouveau bilan hebdomadaire du 13 août 2020 :

Le coronavirus se propage de plus en plus en France. Plusieurs indicateurs augmentent entre les semaines 31 et 32 : le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (11 633 soit +39%), le taux de positivité des tests (2,2% contre 1,6%) et l' incidence des cas (le taux d'incidence national est de 17,3/100 000 habitants ; 33 départements ont un taux d'incidence supérieur à 10/100 000 en S32). En S32, le taux de dépistage est en augmentation de 1,7%, avec 796/100 000 habitants (soit 606 487 tests effectués). Par ailleurs, Santé publique France explique que les personnes asymptomatiques représentaient 77% des personnes testées en S32 et étaient en légère augmentation par rapport à S31 (+6%). Enfin, le nombre de cas a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge, mais l’ augmentation est plus importante chez les 15-44 ans indique Santé publique France.

" (nombre moyen de personnes infectées par un cas) est de 1,33 selon Santé publique France. Une estimation stable par rapport à la semaine passée. Les R effectifs régionaux sont "significativement supérieurs à 1" dans plusieurs régions : en Ile-de-France, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. La tendance hebdomadaire à la hausse des clusters depuis juillet s’est accentuée, avec 112 clusters signalés en S32. Au total 746 clusters (94% en métropole) ont été signalés : 227 (30%) en cours d’investigation dont 64 (28%) en criticité élevée (potentiel de transmission, critères de gravité), 9% sont maîtrisés, 61% sont clôturés et 0,3% ont impliqué une diffusion communautaire. Parmi les 746 clusters, le milieu familial élargi (plusieurs foyers) et les événements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes restent parmi les types de collectivités les plus représentés (23%), avec les établissements de santé (ES) (16%) et les entreprises hors ES (24%).

depuis juillet s’est accentuée, avec 112 clusters signalés en S32. Au total 746 clusters (94% en métropole) ont été signalés : 227 (30%) en cours d’investigation dont 64 (28%) en criticité élevée (potentiel de transmission, critères de gravité), 9% sont maîtrisés, 61% sont clôturés et 0,3% ont impliqué une diffusion communautaire. Parmi les 746 clusters, le milieu familial élargi (plusieurs foyers) et les événements publics/privés rassemblant de manière temporaire des personnes restent parmi les types de collectivités les plus représentés (23%), avec les établissements de santé (ES) (16%) et les entreprises hors ES (24%). Les taux hebdomadaires de décès (pour 100 000 habitants) restent stables entre les semaines 31 et 32 dans toutes les régions.

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. L’incidence hebdomadaire atteint les 17 cas / 100 000 habitants, selon le dernier bilan national du 9 août. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

