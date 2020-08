"DIRECT. Coronavirus en France : "la circulation du virus s'accélère", le dernier bilan"

CORONAVIRUS. Alors que la rentrée scolaire approche et que les retours de vacances se multiplient, la propagation du coronavirus continue avec force. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, plus de 4 500 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures.

15:30 - Une grande campagne de dépistages gratuits à Marseille La maire de la ville de Marseille a annoncé un renforcement des tests de dépistage au coronavirus. L’opération est organisée par les pompiers "dans toute la ville" et "tous les jours" à partir du mardi 25 août. Michèle Rubirola a également annoncé la présence de policiers municipaux en civil sur les plages marseillaises et le nettoyage des écoles en vue de la rentrée scolaire. 15:15 - 3 000 policiers, 2 000 masques, que prévoient les autorités pour la finale de la Ligue des champions ? Des mesures sanitaires ont été annoncées par le ministre de l’Intérieur samedi, en vue de la finale de la Ligue des champions qui opposera le PSG au Bayern de Munich, dimanche soir. 3 000 policiers et gendarmes vont être déployés autour du parc des Princes, où le match sera retransmis pour "que le port du masque soit assuré", a expliqué Gérald Darmanin. Le préfet de police de Paris, Didier Lallement a également expliqué qu’"un zonage d'obligation du port du masque plus large que celui déjà existant" sera mis en place, notamment autour des Champs-Élysées. 2 000 masques seront distribués gratuitement aux personnes qui n’en disposent pas, "pour qu'ils ne soit pas en infraction", a précisé le préfet. 15:01 - Bilan du coronavirus : 800 000 morts dans le monde La pandémie de coronavirus a provoqué la mort de 800 000 personnes dans le monde, selon le dernier bilan effectué par l’AFP à partir de sources officielles. La région la plus touchée est l’Amérique Latine-Caraïbes avec 254 897 décès suivie de l’Europe avec 212 533 morts puis le Canada et les États-Unis qui déplorent 184 516 morts. 14:32 - Le taux de positivité des tests augmente Jeudi 20 août, le taux de positivité des tests de dépistage au coronavirus était établi à 3,3%. Ce vendredi 21 août, il atteint 3,4%, selon Santé Publique France. 14:14 - Une hausse du taux d’incidence de 42% en une semaine En sept jours, le taux d’incidence du coronavirus a augmenté de 42%, selon la Direction générale de la Santé qui note que "la circulation du virus s’accélère". "Neuf départements ont désormais dépassé le seuil d’alerte de 50 nouveaux cas positifs dépistés au cours des 7 derniers jours pour 100 000 habitants", ajoutent les autorités. 14:01 - 283 clusters actifs sont recensés en France Vendredi 21 août, la France compte 283 foyers de coronavirus actifs. En 24 heures, les autorités sanitaires ont enregistré 41 nouveaux clusters. Depuis le 9 mai, la direction générale de la Santé a comptabilisé 1 140 clusters. 13:45 - 38 départements sont actuellement en vulnérabilité Vendredi 21 août, 38 départements ont été classés en "situation de vulnérabilité" par Santé Publique France. Parmi ces derniers, sept sont en "vulnérabilité élevée" : les Bouches-du-Rhône, la Guyane, l’Hérault, Paris, la Sarthe, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. 13:27 - Des cas qui augmentent, mais pas de hausse des hospitalisations Jeudi 20 août, près de 4 800 nouveaux cas de coronavirus étaient enregistrés, un indicateur qui n’avait pas été aussi haut depuis le mois de mai. Si l’épidémie de coronavirus "accélère", selon la direction générale de la Santé, les hospitalisations n’augmentent pas, comme le détaille Le Point. "On n'a pas d'augmentation des hospitalisations ou de décès, qui serait un signal d'alarme beaucoup plus inquiétant. On bénéficie d'un formidable répit estival en Europe de l'Ouest", explique l'épidémiologiste Antoine Flahault auprès de l’AFP. Le coronavirus touche plus de jeunes, mais l’épidémie pourrait de nouveau basculer sur des tranches de population plus âgées. "L'épidémie repart, ça, c'est une chose à peu près certaine", affirme l’épidémiologiste Catherine Hill. 13:11 - Finale de la Ligue des champions : la ville de Paris appelle au respect des gestes barrières La ville de Paris demande aux supporters du PSG de "ne pas se rassembler sur l'espace public, comptant une nouvelle fois sur l'esprit de responsabilité de chacune et chacun". Dans un communiqué cité par Le Parisien, les autorités appellent au respect des gestes barrières, port du masque et distanciation physique en vue de la finale de la Ligue des champions prévue dimanche 23 août. Par ailleurs, le masque sera rendu obligatoire par le préfet dans certaines zones de la ville. 21/08/20 - 23:47 - Une augmentation des clusters en entreprises à partir de juillet Selon Santé publique France, 189 foyers de contaminations au coronavirus en milieu professionnel ont été signalés entre le 09 mai et le 12 août 2020. Le nombre de clusters a augmenté à partir de juillet (73% signalés entre le 01 juillet et le 12 août). Les clusters en milieu professionnel représentaient 20% des clusters sur la période mai-juin contre 43% entre le 01 juillet et le 12 août. 41% comptabilisaient moins de 5 cas, 36% entre 5 et 9 cas, 23% plus de 10 cas.

Les indicateurs sont en forte progression en Ile-de-France et en Provence-Alpes Côte d'Azur. Face à ces indicateurs inquiétants d'une reprise de l'épidémie de Covid-19, Santé publique France insiste sur les trois mots "tester, tracer, isoler". Voici les chiffres clés à retenir dans le nouveau bilan hebdomadaire du 20 août 2020 :

Le coronavirus se propage de plus en plus en France. Plusieurs indicateurs augmentent entre les semaines 32 et 33 : le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 (15 706 soit +43%) cela a augmenté dans l’ensemble des classes d’âge mais l’augmentation était plus importante chez les 15-44 ans et les 45-64ans : +23% chez les 0-14 ans, +48% chez les 15-44 ans, +49% chez les 45-64 ans, +16% chez les 65-74 ans et +17% chez les 75 ans et plus indique le point épidémiologique, le taux de positivité des tests (3% contre 2,1%) et l' incidence des cas (le taux d'incidence national est de 24,2/100 000 habitants ; 54 départements ont un taux d'incidence supérieur à 10/100 000 en S33). En S33, le taux de dépistage est stable ou en baisse en S33 dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 15-44 ans (+3%). Santé publique France indique tout de même que les personnes asymptomatiques représentent 79,5% des personnes testées.

Comme il l'avait mentionné dans son interview publiée dans le numéro de Paris Match du jeudi 20 août, le président Emmanuel Macron a reconfirmé ce jeudi soir, lors d'une allocution aux côtés d'Angela Merkel, depuis le fort de Brégançon, qu'il ne compte pas reconfiner la France. "On va devoir vivre avec le virus en veillant à ce qu'il ne se propage pas", a déclaré Emmanuel Macron, qui a par ailleurs reconnu qu'"on ne sait pas tout sur ce virus". Pour le chef de l'État, l'important est que le coronavirus ne se "propage pas plus vite et en touchant les plus fragiles". Objectif désormais : "Savoir comment on gère les foyers infectieux quand ils sont découverts."

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Plus solide que le taux de positivité des tests qui donne un aperçu à un instant T, ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapporté au nombre d’habitants. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. L’incidence hebdomadaire atteint les 24,2 cas / 100 000 habitants, selon le dernier bilan national du 20 août. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

