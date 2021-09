"DIRECT. Coronavirus en France : la décrue des cas se poursuit"

Se couper les cheveux : tutos, conseils et guide d'achat pour une coupe maison

Vous avez envie de sauter le pas et de vous couper les cheveux vous-même mais craignez déjà le résultat ? Courage, tout n'est pas perdu. Avec un peu de méthode et de matériel, il est possible de donner un bon coup de jeune à sa coupe de cheveux. Voici nos conseils, quelques idées de matériel et des tutos pour vous aider.