"DIRECT. Coronavirus en France : la décrue se poursuit, 3e dose dans les Ephad ce lundi"

17:00 - Les vaccins bientôt obsolètes ?

Alors que la campagne de rappel a débuté le 1er septembre pour les plus de 65 ans et se poursuit à partir du 13 septembre dans les Ephad, les médecins estiment qu'il faut développer de nouveaux vaccins. Interrogé par le Parisien, Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches, dans les Hauts-de-Seine pense que les vaccins doivent être mis à jour pour lutter contre les variants : "Si on veut remettre les compteurs à zéro et que le Covid redevienne une maladie des plus fragiles, il faudra des vaccins actualisés par les variants. On est dans une logistique qui se rapproche de la prise en charge de la grippe".