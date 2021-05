"DIRECT. Coronavirus en France : la décrue se poursuit, mais la crainte d'une rechute se fait sentir"

14:32 - "Les prochaines semaines restent incertaines", pour le Conseil scientifique

Dans son rapport rendu jeudi 6 mai, le Conseil scientifique n'y est pas aller par quatre chemins concernant ce qui attend les Français au cours des semaines qui viennent. "Les prochaines semaines restent incertaines et à risque de reprise épidémique", a-t-il indiqué, estimant sans tabou que "l’allègement des mesures collectives liées à la réouverture fait désormais peser une responsabilité accrue sur chacun". Pour lui, "le moment n'est pas encore venu de baisser collectivement la garde et le respect des gestes barrières reste indispensable" et "l’accès aux soins des plus fragiles demeure une priorité". À bon entendeur...