"Direct. Coronavirus en France : la décrue se poursuit, pas de circulation "significative" du variant indien"

CORONAVIRUS. Tous les indicateurs sont à la baisse y compris dans les hôpitaux avec moins de 4500 patients en réanimation en France. Les dernières données épidémiologiques sur le variant indien se veulent rassurantes, les "24 épisodes impliquant au moins un cas" montrent une circulation limitée du virus en métropole.

10:15 - Vers une vaccination des enfants à partir de la rentrée prochaine ? Le professeur Yazdan Yazdanpanah, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat, s'est exprimé au sujet de l'éventualité de la vaccination des enfants, ce matin sur RTL : "Pas forcément au plus vite, mais on doit les vacciner, car ils jouent un rôle dans la transmission [du virus]. Il faudra envisager cela, en fonction des données, à partir de l'automne, avec la rentrée scolaire".

10:05 - Critiques de scientifiques sur un rapport de l'OMS Marc Lipsitch, épidémiologiste de l’Université de Harvard, est un des 18 scientifiques qui ont signé une lettre publiée dans la revue Science, estimant qu'il ne faut pas écarter la piste d'une fuite à partir d'un laboratoire en ce qui concerne l'origine du coronavirus. "Je suis resté en dehors de tout cela parce que j’étais occupé à m’occuper des conséquences de la pandémie plutôt que de son origine. Mais lorsque l’OMS publie un rapport qui fait des affirmations spécieuses sur un sujet important, cela vaut la peine de s’exprimer," a déclaré Marc Lipsitch dans les médias américains.

09:55 - En Allier, où en est l'épidémie du coronavirus ? Les chiffres continuent de s'améliorer dans l'Allier, avec actuellement 70 patients hospitalisés, dont 4 nouveaux admis au cours des dernières 24h, et actuellement 14 malades en services de réanimation et soins intensifs. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 13 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 87,3%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 10 mai 2021, était de 5,0%, légèrement inférieur à la moyenne nationale. De même, le taux d'incidence était en baisse avec 143,7 cas pour 100 000 habitants. 568 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département.

09:37 - Nouvelle étude d'Oxford basée sur la réinfection de volontaires À partir de lundi prochain, l'Université d'Oxford va lancer une nouvelle étude afin d'observer la réaction de l'organisme en cas de réinfection par le coronavirus. Pour cela, entre 40 et 60 adultes âgés de moins de 30 ans, qui ont déjà contracté le Covid-19 et en sont guéris, se sont portés volontaires. Une dose du virus (de la version de la souche originale découverte à Wuhan il y a plus d'un an) sera déposée dans leur nez, puis ils resteront sous surveillance médicale pendant 17 jours.

09:32 - Des scientifiques appellent à considérer l'hypothèse d'un accident de laboratoire Dans une lettre publiée dans la prestigieuse revue Science, 18 scientifiques ont appelé à considérer l'hypothèse que l'origine du coronavirus soit due à un accident de laboratoire. Selon eux, les données scientifiques actuelles sont insuffisantes pour déterminer s'il s'agit d'une origine naturelle ou d'une fuite issue d'une erreur en laboratoire.

09:26 - Eure-et-Loire, quels sont les derniers chiffres de la pandémie ? Selon le dernier bilan du Covid en Eure-et-Loir daté du 13 mai 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 150 patients, avec 1 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 32 malades sont en réanimation. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 13 mai 2021, à l'échelle régionale, était de 92,2%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 10 mai 2021, était en baisse, à 6,3%, de même que le taux d'incidence, de 157,4 cas pour 100 000 habitants. 487 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département.

09:22 - "Il faudrait envisager la vaccination des enfants d'ici l'automne" Le Pr Yazdanpanah, membre du Conseil scientifique a estimé ce matin sur RTL qu'il "faudrait envisager la vaccination des enfants d'ici l'automne". Pour elle, "s'il n'y a pas de problème de tolérance", la vaccination des enfants est importante car s'ils sont "moins à risque" que les adultes, ils jouent un "rôle dans la transmission" du virus.

09:13 - La vaccination pour les jeunes envisagée "à partir de l'automne" Les Etats-Unis vaccinent les adolescents de 12-15 ans, pourquoi pas nous ? La question de la vaccination pour les mineurs se pose de plus en plus et les scientifiques commencent à se positionner sur ce point. Pour le professeur Yazdan Yazdanpanah la vaccination doit intervenir auprès des jeunes "pas forcément au plus vite, mais on doit les vacciner, car ils jouent un rôle dans la transmission". Sur RTL, le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat estime qu'il "faudra envisager cela, en fonction des données, à partir de l'automne, avec la rentrée scolaire".

09:02 - Le variant indien ne connaît pas une diffusion "significative" en France Le variant indien qui était la source de toutes les craintes il y a quelques semaines ne circule pas à outrance sur le sol français, exception faite pour la Guyane. Le point hebdomadaire de Santé publique France publié le jeudi 13 mai, décompte sur la période allant jusqu'au 11 mai "24 épisodes impliquant au moins un cas" dans sept régions métropolitaines et en Guadeloupe. "La grande majorité des épisodes déclarés à ce jour est liée à des cas de retour d'un séjour en Inde" précise l'agence national, seuls deux clusters familiaux se sont formés sans lien avec un voyageur de retour d'Inde, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Santé publique France estime au vu de la situation que la circulation du variant en France n'est pas "significative".