"DIRECT. Coronavirus en France : "un mur de protection" mais la menace perdure"

COVID. La vaccination et les traitements vont-ils permettre de créer un "mur de protection" pour contrer la diffusion du Covid-19 en France ? C'est ce qu'espère le Dr. Jimmy Mohamed ce lundi, mettant toutefois en garde contre un possible rebond épidémique dû à un nouveau variant.

10:31 - Un "ouf de soulagement" grâce à la vaccination, mais attention aux nouveaux variants Ce lundi, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton, invité de BFMTV/RMC, s'est félicité de l'avancée de la campagne vaccinale française : "Tous ceux qui ont été vaccinés ont pu surmonter la vague Omicron", a-t-il assuré, ajoutant qu'"on pousse un ouf de soulagement" : "Cette vague va commencer à régresser et [...] on va revenir à une vie normale". Cependant, il a tout de même alerté sur le fait que des "variants vont continuer à émerger, notamment dans les pays qui ne sont pas vaccinés", pointant du doigt la Russie - "C'est le pays le plus atteint par le Covid sur le continent", a-t-il commenté.

10:11 - Le variant B.A.2 bientôt en France ? Sur Franceinfo le Dr. Mohamed a indiqué que, si, en France c'était le variant B.A.1 (Omicron) qui était, pour l'heure, majoritaire, le risque de voir arriver dans l'Hexagone le sous-variant B.A.2, découvert au Danemark et qui serait "plus contagieux que le précédent", l'épidémie de Covid-19 pourrait être relancée. Et d'ajouter que c'était la potentielle "raison pour laquelle nous n'avons peut-être pas passé encore le pic. On l'annonçait pour début janvier, mi-janvier, mais on est fin janvier et les cas semblent continuer de progresser, plus que celui que nous avons actuellement."

09:56 - "J'ai du mal à me dire que l'épidémie est derrière nous", tempère le Dr. Mohamed Malgré l'idée d'un "mur de protection", le Dr. Mohamed s'est voulu prudent : "J'ai du mal à me dire que l'épidémie est derrière nous" car pour l'instant, si "l'indicateur [des réanimations] est en train de baisser et ce, même avec un variant plus contagieux", en revanche, "en hospitalisation classique, on va continuer d'emboliser le système hospitalier. Même si on a l'impression que les choses s'améliorent et peut-être qu'on a une perspective en mars, il faut rester prudent et ne pas oublier que l'hôpital est sous tension de façon générale. Et dès qu'on rajoute une toute petite goutte d'eau, le système est saturé, les lits sont fermés et le personnel soignant est en train de tomber malade". D'où la crainte d'un nouveau variant, qui ferait repartir les indicateurs à la hausse.

09:41 - Bientôt un "mur de protection" contre le Covid ? Au micro de Franceinfo, le Dr. Jimmy Mohamed a indiqué que "peut-être que nous sommes en train de construire un mur de protection avec la vaccination, les traitements, notre propre immunité et notre mode de vie et le fait qu'il faudra, je pense, dans certaines circonstances, continuer de garder le masque". Grâce à cet arsenal de mesures, il pourrait être possible, selon lui, de "retrouver une vie normale avec des écoles ouvertes, des plaisirs comme aller au restaurant, aller dans les salles de spectacle, se retrouver, lever certaines mesures un peu saugrenues comme des jauges dans les salles de foot et le masque en extérieur".



09:24 - La vaccination et le rappel sont efficaces, rappelle le Dr. Jimmy Mohamed Au micro de Franceinfo, le Dr. Jimmy Mohamed a indiqué que, même si la 5e vague de coronavirus en France n'était peut-être pas encore passée, l'Hexagone ne connaitrait probablement pas "la même catastrophe qu'on a connue par le passé", notamment grâce à la vaccination et le rappel de vaccination anti-Covid. "La vaccination est très efficace", a-t-il martelé :"Lorsqu'on parle de troisième dose, on a parfois l'impression qu'on l'aurait faite pour rien car Omicron serait un petit rhume. Omicron n'est certainement pas un petit rhume", bien qu'il soit moins virulent que le variant Delta. Et de d'argumenter encore : "La 3e dose permet de réduire de 93% le risque d'hospitalisations. Si vous avez deux doses, c'est 84".

09:18 - Le pic de la 5e vague pas encore passé ? Invité de Franceinfo ce lundi 24 janvier, le Dr. Jimmy Mohamed, chroniqueur au Magazine de la Santé, a rappelé que le pic de l'épidémie de Covid-19 en France n'était peut-être par derrière nous : pour lui, il est "assez compliqué de dire que la vague est terminé alors qu'on a 300, 400 000 nouveaux cas par jour - rappelez-vous, fut une époque où on se demandait si à 5, 10 000, on se demandait si on contrôlait encore le virus et que "désormais, avec 300 000, on se demande si l'épidémie est derrière nous".

08:33 - Le pass vaccinal entre en vigueur aujourd'hui Jour J pour le remplacement du pass sanitaire par le pass vaccinal. Ce lundi 24 janvier marque le début de l'obligation d'un schéma vaccinal complet pour bénéficier du précieux sésame que constitue ce pass. Tous les plus de 16 ans devront ainsi présenter deux doses et un rappel (ou, à défaut, un certificat de rétablissement du Covid-19 ou un test négatif datant de 24 heures maximum) afin d'accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et bars, aux foires, séminaires et salons professionnels ainsi qu'aux transports publics interrégionaux (avions, trains, cars).