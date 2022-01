"DIRECT. Coronavirus en France : la fin de la pandémie, un scénario "très probable""

Selon les données quotidiennes publiées par Santé publique France de jeudi, 2 513 personnes ont été admises en 24 heures à l’hôpital, et 334 patients ont été admis dans des services de soins critiques. 24 154 personnes sont hospitalisées en France, soit 265 de plus qu’hier. Parmi elles, 3 939 sont prises en charge dans les services de soins critiques, soit 46 de moins qu'hier.

08:33 - La fin de la pandémie, un scénario "très probable"

Après deux ans de pandémie mondiale, se dirige-t-on vers une sortie de crise ? Si l’hypothèse semble être un mirage depuis des mois avec l’apparition de nombreux variants, des spécialistes jugent que le virus pourrait évoluer. "La fin de la pandémie est un scénario très probable, mais ce n’est pas une certitude", explique à Ouest-France, ce vendredi, Yves Buisson, épidémiologiste et président de la cellule Covid à l’Académie nationale de médecine. Un scénario à la probabilité "de plus en plus forte". Selon Alice Desbiolles, épidémiologiste et médecin en santé publique, le Covid-19 pourrait devenir endémique, c’est-à-dire qu’il devrait continuer à sévir au sein d’une population particulière ou d’une région du monde dans les années à venir.

La raison ? L’apparition d’Omicron. "Il a déjà fait le tour de la planète et il a tué très peu de monde pour l’instant. Lorsqu’il infecte des personnes déjà immunisées naturellement (via une contamination ultérieure) ou vaccinées, il provoque des symptômes bénins, voire rien du tout, en tout cas chez les gens bien vaccinés", explique Yves Buisson. "Ce variant est peut-être très favorable à l’espèce humaine", détaille Hervé Fleury, virologue au CHU de Bordeaux. "Je ne dis pas que c’est une certitude mais c’est peut-être le variant qu’il nous fallait pour atteindre une immunité de population." Jonathan Roux, épidémiologiste à l’École des hautes études de santé publique, précise la forme que pourrait prendre le Covid à l’avenir : "À force d’être exposé, du fait du retour du Covid-19 à chaque hiver, nous développerons une forme d’immunité. Il y aura toujours, malheureusement, des personnes à l’hôpital, mais à bien moindre échelle. Et les autres auront les symptômes classiques d’un virus de saison".