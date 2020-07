"Direct. Coronavirus en France : la Mayenne classée en "vulnérabilité", dernier bilan chiffré"

CORONAVIRUS. Au lendemain de l'annonce d'un "plan d'action" en Mayenne, la situation est telle que le département a été placé en "vulnérabilité modérée" par Santé publique France. Une première dans l'Hexagone. Point de situation et dernier bilan du Covid-19....

Alors que l'épidémie de coronavirus continue de circuler avec une faible intensité en France, les alertes se multiplient ces derniers jours de la part des autorités qui déplorent un abandon des gestes barrière et du port du masque et prédisent désormais un retour inévitable du Covid-19 à la rentrée, voire un plus tôt. Ce jeudi 9 juillet, la situation du coronavirus en Mayenne concentre les inquiétudes. Dans son bilan quotidien, Santé publique France a annoncé que la Mayenne était ajoutée à la liste des départements en situation de "vulnérabilité", tout comme c'était déjà le cas pour Mayotte et la Guyane ces dernières semaines. La situation en Mayenne reste pour l'heure moins critique que celle de ces deux autres départements ultra-marins. Le département des Pays de la Loire est en effet en situation de "vulnérabilité modérée", tandis qu'on parle de "vulnérabilité élevée" pour la Guyane et Mayotte. Cette classification a été décidée au vu de "l’ensemble des indicateurs produits et des signalements reçus, incluant les investigations de clusters", précise Santé publique France. "L’indicateur du niveau de vulnérabilité qui en découle traduit à la fois la circulation virale et l’impact sur la santé de la population du département."

Concrètement, nombre de nouveaux cas positifs au Covid-19 en Mayenne est passé de 54 à 109 entre le 25 et le 30 juin, puis de 109 à 219 entre le 30 juin et le 6 juillet. Six foyers épidémiques ont été identifiés : quatre à Laval, un à Craon et un autre à Château-Gontier. "Le taux d’incidence c’est-à-dire le nombre de nouveaux cas cumulés sur les sept derniers jours est de 5,97 à la date de mardi pour la région. Dans quatre départements il est inférieur à 5, en revanche en Mayenne on est à 47,16", a fait savoir Pierre Blaise, médecin spécialiste en santé publique, en conférence de presse. En conséquence, l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire a décidé mercredi 8 juillet, avec la préfecture, d'organiser un grand dépistage, qui va concerner à partir de la semaine prochaine "l'ensemble des Mayennais, par étapes", ce qui concerne donc pas moins de 300 000 personnes.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France a été communiqué ce jeudi 9 juillet par Santé publique France. En plus de la Guyane et de Mayotte qui sont classées en "vulnérabilité élevée" depuis plusieurs semaines, ce bilan fait donc entrer le département de Mayenne en "vulnérabilité modérée". A l'échelle nationale, on dénombre 14 décès supplémentaires par rapport au précédent bilan. Les hospitalisations en cours et les cas en réanimation continuent à baisser. Voici les derniers chiffres :

170 094 cas confirmés par PCR, soit 621 de plus

soit 621 de plus 29 979 décès au total, soit 14 de plus

soit 14 de plus 19 503 décès à l'hôpital, soit 14 de plus

10 476 décès en Ehpad (dernière mise à jour le 7 juillet)

7 177 hospitalisations en cours, soit 120 de moins

512 personnes actuellement en réanimation, soit 17 de moins

78 170 personnes sorties de l'hôpital, soit 174 de plus

Taux de positivité des tests : 1,2%, soit 0,1 point de moins

71 clusters en cours d'investigation, soit 7 de plus

3 départements en vulnérabilité : Guyane et Mayotte (élevée), et Mayenne (modérée)

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 105 292 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 79 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 8 admissions en réanimation.

Après Jérôme Salomon, le directeur général de la santé hier dans le Figaro, c'est au tour d'une autre personnalité de premier plan d'alerter très sérieusement sur la possibilité que la France ne soit confrontée, dans les prochaines semaines, à une deuxième vague de coronavirus. Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a pris la parole dans plusieurs médias ce jeudi 9 juillet, répétant son inquiétude face à deux éléments majeurs : la reprise vigoureuse de l'épidémie dans l'hémisphère sud (Amérique du Sud, Afrique du Sud, Australie), actuellement en hiver austral, et le relâchement assez visible du respect de la distanciation sociale en France. Face à ce constat, "on ne voit pas comment on éviterait un retour du virus dans l’hémisphère Nord à l’automne, donc une possible deuxième vague en octobre-novembre", estime le président du Conseil scientifique, interrogé par Le Monde. Et d'ajouter, plus explicitement : "Il faut que tout le monde comprenne que – sans même parler de la deuxième vague – nous sommes à la merci d’une reprise en France. Auprès de LCI, le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris abonde : "On a du mal nous en France à apprendre de nos erreurs, c'est très français. Pourtant, l'affaire n'est pas terminée". Et d'jouter : "Les vacances arrivant, il me semble important de maintenir en état notre organisation et faciliter le testing des gens".

Auprès du Monde, Jean-François Delfraissy redoute, dans ce contexte, la formation d'un "super cluster" non maîtrisé, comme ce fut le cas à Mulhouse en février dernier, point de départ d'une épidémie qui a fortement endeuillé la région Grand Est. "Il faut que tout le monde comprenne que - sans même parler de la deuxième vague - nous sommes à la merci d’une reprise en France. On le sait maintenant : il suffit qu’il y ait un supercontaminateur dans une assemblée et ça repart comme à Mulhouse", avertit le spécialiste, évoquant ces cas inexpliqués de personnes particulièrement contagieuses. 2 500 fidèles venus des quatre coins de l'Hexagone avaient répondu présent, comme chaque année, à l'appel de l'Église évangéliste dans la préfecture du Haut-Rhin et selon une enquête de Radio France, ce rassemblement avait provoqué la contamination d'au moins 1 000 personnes. Face à ces inquiétudes, le Premier ministre Jean Castex a tout récemment fait savoir qu'"un plan de reconfinement ciblé" était prêt, mais qu'un reconfinement généralisé comme au mois de mars, avec des "conséquences terribles, économiques, humaines", était exclu.

