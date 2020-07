"DIRECT. Coronavirus en France : la Mayenne rassure, mais le Finistère inquiète toujours"

CORONAVIRUS. Si la situation en Mayenne semble s'améliorer, dans le Finistère, la saison touristique provoquerait "une recrudescence du nombre de cas confirmés" de coronavirus depuis le 14 juillet. Les infos en direct.

10:20 - Dépistage du coronavirus à Asnières Le 22 juillet de 9h30 à 18h30, une consultation et un dépistage gratuit sont proposés à tout le monde dans le cadre de la lutte contre le coronavirus à Asnières dans le 92. Consultation et dépistage #covid19 à Asnières (92)

????️ le 22 juillet de 9h30 à 18h30

???? 84, rue des Mourinoux - Asnières

???? Gratuit sans rendez-vous pic.twitter.com/OeuGSxjSKw — ARS Île-de-France (@ARS_IDF) July 21, 2020 10:04 - La Colombie pessimiste sur le virus Pour le pays d'Amérique Latine, le coronavirus risque d'être parmi nous pendant encore au moins "un an" selon son président Ivan Duque. Un pessimisme lié aux chiffres négatifs dans le pays avec plus de 204 000 personnes contaminées. 09:52 - Gabriel Attal l'affirme, le gouvernement fait "au mieux" sur les tests Le porte-parole du gouvernement l'affirme une nouvelle fois sur RTL ce mardi matin, la France est capable de réaliser 700 000 tests par semaine mais note tout de même quelques problèmes. "La difficulté, c'est qu'il y a des territoires où les Français ont beaucoup recours aux tests, ce qui explique les files d'attente, et il y en a d'autres, où les Français ont moins recours aux tests." 09:40 - Une seconde vague qui proviendrait du sud ? Selon le président du Conseil scientifique Jean François Delfraissy sur l'antenne de BFM TV, une seconde vague est toujours envisageable mais elle pourrait provenir du sud. Coronavirus: Jean-François Delfraissy n'exclut pas une deuxième vague "arrivant du Sud pour la période octobre-novembre-décembre" pic.twitter.com/AbIjImic1b — BFMTV (@BFMTV) July 21, 2020 09:38 - Comment la France se prépare au reconfinement ? (2/2) Comme l'avait évoqué le Premier ministre Jean Castex début juillet, le gouvernement souhaite localiser au maximum. Reste à savoir si les éventuels futurs reconfinements seront réalisés à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'un département... Questions en suspens également : à partir de quel seuil épidémique restreindre les déplacements ? Quel régime de confinement ? Le gouvernement pourra quoi qu'il arrive prendre des décisions rapidement puisque malgré la levée de l'état d'urgence, le décret récent rendant le port du masque obligatoire permet également de limiter les déplacements ou de fermer certains commerces sur le territoire. Invité de RTL ce matin, le président du Conseil scientifique a expliqué que tout était fait pour éviter un reconfinement généralisé mais qu'il regrettait le manque de fluidité dans les tests. En revanche, sur l'hypothèse d'une actuelle seconde vague en France, la réponse est "non". "On voit bien que le virus continue à circuler, cela traduit qu'il y a une sorte de virus chronique et cela veut dire que si on ne respecte pas les mesures de distanciation on peut laisser échapper ce virus", d'ou le plan de reconfinement localisé mis en place par le gouvernement. 09:35 - Comment la France se prépare au reconfinement ? (1/2) Il pourrait ne jamais être mis à exécution, même si les signes ne vont pas dans ce sens, mais la France est prête pour le reconfinement, comme l'a révélé le Journal du dimanche. Une cellule interministérielle de crise travaille sur la question depuis plusieurs semaines et sa mission serait "quasi terminée", à en croire une source proche du dossier citée par l'hebdomadaire. "Un plan interministériel, constitué d'un document général et de quatre scénarios types, est en voie de finalisation. Ça a été long car, pour donner de la cohérence, il a fallu tout passer en revue : l'école, la vie quotidienne, etc", détaille cette même source. Autrement dit, l'aspect pratique de ce reconfinement a été défini et il convient de retenir un élément principal : reconfiner la France entière comme ce fut le cas au printemps n'est pas envisagé. 09:20 - Un vaccin chinois testé au Brésil A partir de ce mardi, un vaccin chinois va être testé au Brésil, dans l'espoir qu'il soit efficace contre le coronavirus. 9 000 volontaires brésiliens vont faire l'objet de cobayes dans ce qui correspond à la phase 3 d'un test de vaccin, dernière étape avant une éventuelle homologation. "Nous pourrons avoir au Brésil le premier vaccin distribué massivement (…) Nous sommes en plein milieu de l’épidémie, avec beaucoup de cas, c’est le scénario idéal pour tester un vaccin", a expliqué ce lundi en conférence de presse Dimas Covas, directeur de l’Institut Butantan, où les tests sont menés. 09:03 - Delfraissy sur la situation du coronavirus en France Interrogé par BFM TV ce mardi matin, Jean-François Delfraissy a répété que malgré les signes encourageants constatés récemment sur le plan national, l'épidémie de coronavirus n'avait "jamais cessé en France". "Le confinement a fait baisser de façon très important la circulation du virus mais il ne l'a pas arrêtée", explique le président du Conseil scientifique, plutôt alarmiste sur les chiffres, qui "sont inquiétants". "On est vraiment sur une ligne de crête", ajoute-t-il.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en France a été communiqué lundi 20 juillet par Santé publique France. À l'échelle nationale, on dénombre 25 décès supplémentaires par rapport au précédent bilan. Les hospitalisations en cours et les cas en réanimation continuent de baisser. Les évolutions présentées ci-dessous sont calculées par rapport au dernier bilan officiel, communiqué vendredi dernier. Voici les derniers chiffres :

176 754 cas confirmés par PCR, soit 2090 de plus

soit 2090 de plus 30 177 décès au total, soit 25 de plus

soit 25 de plus 19 636 décès à l'hôpital, soit 25 de plus

soit 25 de plus Décès en Ehpad non communiqués

6 589 hospitalisations en cours, soit 99 de moins

soit 99 de moins 467 personnes actuellement en réanimation, soit 10 de moins

soit 10 de moins 79 541 personnes sorties de l'hôpital, soit 297 de plu s

soit 297 de plu Taux de positivité des tests : 1,2%

1,2% 109 clusters en cours d'investigation, soit 12 de plus

soit 12 de plus 5 départements en situation de vulnérabilité (Guyane, Mayotte, Mayenne, Gironde et Finistère)

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 106 204 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation correspond à des chiffres nets, tenant compte des guérisons et des décès. Santé Publique France signale que suite à une anomalie survenue dans la remontée des données SI-VIC, le nombre de nouveaux cas hospitalisés, de nouvelles admissions en réanimation au cours des dernières 24 heures ne sont pas disponibles ce jour.

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapportés au nombre d’habitants. On note que ce taux est très nettement plus élevé en Mayenne et en Guyane. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Voici les taux de reproduction du Covid-19 par région, communiqués par Santé Publique France au 14 juillet (les chiffres sont actualisés chaque semaine). Il s'agit d'une estimation, sur les 7 derniers jours, du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus. Le ministère de la Santé précise que "cette valeur n’est qu’un indicateur et comme tous les indicateurs, elle ne doit pas être appréhendée seule. En effet, ce nombre de reproduction du virus varie dans le temps et dans l’espace, en particulier lorsque les chiffres sont faibles (ce qui est le cas actuellement en France métropolitaine)".

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Un nouveau médicament serait efficace contre le coronavirus. Selon des résultats, encore préliminaires, du laboratoire britannique Synairgen, le SNG001 réduirait de 79% le risque de développer une forme sévère du covid-19. Ce traitement inhalé utilise des interféron bêta, une protéine naturelle qui intervient dans la réponse de l'organisme contre les virus. L'étude menée par l'université de Southampton sur 101 patients conclut que les patients traités avec ce médicament ont 79% de chances de moins que ceux qui ont reçu un placebo de développer des formes sévères de la maladie, c'est-à-dire nécessitant respirateur, ou mortelles. Trois des patients (6%) traités avec le placebo sont morts, tandis qu'aucun décès n'est à déplorer parmi ceux qui ont été traités avec le SNG001. Le Pr Stephen Holgate, co-fondateur de Synairgen, explique de son côté que ce traitement "restaure la capacité des poumons à neutraliser le virus ou toute mutation du virus ou co-infection avec un autre virus respiratoire tel que la grippe ou le VRS (un virus respiratoire commun, NDLR), comme cela pourrait se produire en hiver en cas de résurgence du COVID-19".

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

En ce qui concerne les vaccins, deux bonnes nouvelles. Selon les premiers résultats publiés dans la revue The Lancet, deux vaccins, l'un britannique, l'autre chinois, apporteraient une réponse immunitaire importante et démontreraient leur sûreté pour les patients. Le premier, qui a été développé par l'université d'Oxford en partenariat avec AstraZeneca, a généré "une forte réponse immunitaire" dans un essai sur plus de 1000 patients, tandis que le second, soutenu par CanSino Biologics, a provoqué une forte réaction en terme d'anticorps dans un autre essai chez la plupart des quelque 500 participants explique le rapport.

Derniers articles sur le coronavirus