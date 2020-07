"DIRECT. Coronavirus en France : la mortalité du Covid décryptée, quelle évolution cet été ?"

CORONAVIRUS. Santé Publique France a publié ce mercredi 22 juillet un "rapport d'étape" sur le bilan humain de la propagation du coronavirus en France. Que faut-il retenir ? Et quelles sont les hypothèses que les experts envisagent pour la suite ? Bilan, cartes et chiffres.

10:30 - L'air expiré, un autre danger ? (2/2) Dans le détail, les chercheurs ont prélevé l’air dans les chambres de cinq patients alités, 30 cm au-dessus de leurs pieds. Les patients parlaient, quelques-uns toussaient explique le rapport. Les scientifiques ont réussi à collecter des microgouttelettes de moins de cinq microns de diamètre contenant du virus, et même de moins d’un micron. Ils ont ensuite isolé le virus et l’ont placé dans un milieu spécial pour le faire se répliquer. Ils n’ont réussi à se faire répliquer avec certitude que trois des 18 échantillons, venant de gouttelettes d’un micron. Joshua Santarpia, professeur au centre médical de l’université du Nebraska en est sûr : "il se réplique en culture cellulaire et est par conséquent infectieux". 10:18 - L'air expiré, un autre danger ? (1/2) D'après un rapport préliminaire sur une étude menée par l'équipe de l’université du Nebraska, nous sommes susceptibles de transmettre le coronavirus en cas de contamination par le simple fait de parler. Pour découvrir cela, l'équipe a prélevé des particules de SARS-CoV-2 dans l’air de chambres de malades du Covid-19 et constate que les particules émises en expirant de l’air sont si légères qu’elles restent en suspension. 10:07 - La France, 6e pays en nombre de morts dans la zone Europe Toujours selon ce très long rapport de Santé publique France, la France est le 6e pays ayant déclaré le plus grand nombre de décès associés à la COVID-19 pour 100 000 habitants (44,5 décès pour 100 000) depuis le début de l’épidémie. Les cinq pays précédant sont la Belgique (85,2 décès pour 100 000), le Royaume-Uni (65,3), l’Espagne (60,7), l’Italie (57,4) et la Suède (51,9). 10:00 - Un cluster identifié dans les Deux-Sèvres Après un voyage en Espagne, sept personnes ont été contrôlées positives au Covid-19 dans les Deux-Sèvres. Selon l'ARS, le département est en vulnérabilité limitée avec seulement 12 cas positifs depuis le 1er juillet. 09:47 - En Île-de-France, la mortalité atteint celle de la vague de chaleur de 2003 Selon le rapport de Santé publique France, la région Île de France a été extrêmement touchée par cette vague du coronavirus puisqu'elle est la seule à atteindre la mortalité de la vague de chaleur de 2003. "En Ile-de-France, la surmortalité peut être qualifiée d’exceptionnelle" note le rapport. 09:40 - La SNCF expérimente la prise de température sur les quais La SNCF a lancé une prise de température sur le quai sur la base du volontariat et à partir de bornes de santé depuis hier. Cette dernière prend la température en 4 secondes. L'idée est de "vérifier en conditions réelles la fluidité d'embarquement d'un train TGV Inoui en cas de mise en place d'un contrôle de température", a expliqué la SNCF à l'AFP. La valeur ne s'affiche pas sur l'appareil et les données ne seront pas stockées. En cas de température supérieure à 38,5 degrés, les agents SNCF seront notifiés et se rapprocheront du voyageur "une fois les portes d'embarquement franchies" pour lui fournir un masque chirurgical neuf, une dosette de gel hydroalcoolique et lui rappelleront les gestes barrières. 09:24 - Les masques seront gratuits pour les lycéens d'Île-de-France Ce mercredi 22 juillet, la présidente de l'Île-de-France a fait savoir que la Région allait "distribuer à la rentrée deux masques lavables à chacun de ses 500 000 lycéens et assurer la gratuité des masques pour toutes les associations caritatives". Invitée de France 2 ce matin, elle a justifié cette décision : "Ça fait un gros budget pour les familles de devoir acheter des masques tous les jours […] c’est pour ça que la région Île-de-France va assurer la gratuité des masques pour toutes les associations caritatives qui sont partenaires de la région". 09:21 - "Un vaccin à la fin de l’année" : l'optimisme d'un groupe pharmaceutique Le PDG du groupe pharmaceutique AstraZeneca, Pascal Soriot, a fait le point sur les deux projets de vaccins contre le coronavirus. RTL l'a interrogé hier : "Les résultats que l'on a eus jusque-là sont un indicateur d'une efficacité clinique, mais il va falloir le démontrer dans l'essai de phase 3 que l'on est en train de conduire. Il y a une réponse du système immunitaire à ce vaccin qui génère d'une part des anticorps, mais aussi des cellules T, qui sont la deuxième partie de la réponse immunitaire", a-t-il dit. Le PDG a également rajouté : "Notre espoir est d'avoir des résultats à l'automne donc on pense pouvoir être en mesure de livrer un vaccin à la fin de l'année au plus tard, peut-être un peu plus tôt si tout va bien. Sur le plan de la fabrication on avance très vite." 09:18 - Les autorités publiques encore en alerte en Mayenne Le ministère de la Santé a fait savoir par communiqué qu'en Mayenne, "la situation épidémiologique fait l’objet d’une surveillance renforcée en raison d’une incidence et d’un taux de positivité des tests élevés". Le document publié hier soir rajoute qu’"en Guyane, le pic épidémique semble dépassé mais la région reste classée à un niveau de vulnérabilité élevé". 09:14 - Des incertitudes, mais une fourchette sur le nombre de morts du Covid Santé Publique France précise sur son étude, publiée ce mercredi, sur les décès liés au virus : "Il est estimé que l'excès de mortalité en lien avec l'épidémie de COVID-19 entre le 2 mars et le 31 mai 2020 en France se situe entre 25 000 (estimés à partir des données d'état-civil de l'Insee) et 30 000 décès en excès (estimés à partir des données SI-VIC et EHPAD/EMS). Cette fourchette témoigne des incertitudes qui demeurent sur l'estimation de cet excès, compte tenu de la survenue concomitante d'une surmortalité, directement et indirectement associée à l'épidémie et d'une sous-mortalité, liée à l'effet protecteur du confinement sur les causes de décès hors COVID-19". 09:13 - Le "rapport d'étape" de SPF doit être précisé Le bilan établi et publié ce mercredi 22 juillet par Santé Publique France est encore provisoire. "Le nombre de décès directement associés à l’épidémie de Covid-19 ne peut être déterminé précisément à cette étape", précise le rapport dont les points principaux sont développés en tête d'article. "Seule l'analyse des données exhaustives de l'Inserm-CépiDc, incluant les causes médicales de décès (disponibles au mieux à la fin de l'année 2020) permettra d'affiner ces premiers résultats", peut-on lire.

Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus a été communiqué mardi 21 juillet par Santé publique France, dans la soirée. Si les données continuent à baisser au niveau des hospitalisations et des cas en réanimation, le nombre de clusters continue quand à lui de croître dans le pays, avec 114 foyers "en cours d'investigation" sur les quelque 547 cas groupés recensés au total, incluant ceux détectés en Ehpad depuis le 9 mai (8 nouveaux depuis hier, 339 clôturés). Un 6e département est par ailleurs placé ce soir en "vulnérabilité". Il s'agit des Vosges qui rejoint le Finistère et la Gironde en "vulnérabilité modérée" ainsi que la Mayenne, la Guyane et Mayotte en "vulnérabilité élevée". Santé Publique France indique enfin ce soir qu'un "retraitement des données relatives aux décès en établissements sociaux et médico-sociaux" aboutit à une diminution du nombre de décès total. Dans les hôpitaux, on compte néanmoins 13 morts de plus en 24 heures. Voici les derniers chiffres :

177 338 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 574 de plus

(Ehpad compris), soit 574 de plus 30 165 décès au total (Ehpad compris), soit 12 de moins

(Ehpad compris), soit 12 de moins 19 649 décès à l'hôpital, soit 13 de plus

10 516 décès en Ehpad (chiffre actualisé ce 21 juillet)

6482 hospitalisations en cours, soit 107 de moins

455 personnes actuellement en réanimation, soit 12 de moins

79 734 personnes sorties de l'hôpital, soit 193 de plus

Taux de positivité des tests : 1,2%

114 clusters en cours d'investigation, soit 5 de plus

6 départements en vulnérabilité, soit 1 de plus (Vosges)

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 106 296 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès.

Santé Publique France est attentif à un indicateur qui permet de suivre l'évolution du Covid-19 en France : le taux d'incidence. Ce taux représente le nombre de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués par test PCR "survenus sur les 7 derniers jours dont les données sont consolidées", rapportés au nombre d’habitants. On note que ce taux est très nettement plus élevé en Mayenne et en Guyane. Le seuil d'alerte a été fixé à 50 pour 100 000 habitants. La carte ci-dessous rend compte de la situation dans tous les départements français.

Voici les taux de reproduction du Covid-19 par région, communiqués par Santé Publique France au 14 juillet (les chiffres sont actualisés chaque semaine). Il s'agit d'une estimation, sur les 7 derniers jours, du nombre moyen de personnes contaminées par un porteur du virus.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Le ministère de la Santé précise que "cette valeur n’est qu’un indicateur et comme tous les indicateurs, elle ne doit pas être appréhendée seule. En effet, ce nombre de reproduction du virus varie dans le temps et dans l’espace, en particulier lorsque les chiffres sont faibles (ce qui est le cas actuellement en France métropolitaine)".

Les Vosges, placées en "vulnérabilité modérée" mardi 21 juillet, semblent également faire l'objet d'une recrudescence de contaminations. Ottman Zaïr, directeur de cabinet du préfet, a évoqué auprès de Vosges Matin "un quasi-doublement des cas positifs de la Covid-19". Dans ce département encore "une fois, l'augmentation du nombre de tests a été efficace et a mis en lumière un taux de positivité qui "est passé de 1,8% à 2,1% pour atteindre désormais les 4,5%", ajoute-t-il. Tout récemment, deux foyers de contamination ont été identifiés dans le secteur de Remiremont et à Mattaincourt.

Touchée, mais dans une moindre mesure par rapport à d’autres régions lors de la première vague du coronavirus, la Bretagne et surtout le Finistère, est désormais particulièrement surveillée par les autorités sanitaires à cause notamment d’un taux de reproduction élevé par rapport à la moyenne nationale (3,1 contre 1,2). Mardi 21 juillet, la préfète de la région Bretagne Michèle Kirry a fait un point complet sur la situation et note "une hausse assez sensible du nombre de cas positifs depuis début juillet en Bretagne" avant de rentrer un peu plus dans le détail. "Il y a 143 nouveaux cas positifs depuis hier (lundi NDLR), dont 65 dans le Finistère. Trois clusters sont localisés dans les Côtes-d’Armor, huit dans le Finistère, aucun dans le Morbihan et en Ille-et-Vilaine". Cependant, malgré ces chiffres "inquiétants", la situation n’est pas alarmante selon l’ARS Bretagne car le nombre de cas s’explique par la multiplication des tests et la tension hospitalière est toujours très faible dans la région.

La Mayenne a été très attentivement scrutée ces derniers jours face à l’accélération des contaminations. Pour rassurer la population mais également pour y faire un point, Olivier Véran s’est rendu sur place lundi après midi et a apporté de bonnes nouvelles. "Le nombre de cas positifs, l’incidence, notre seuil d’alerte retenu pour considérer que le virus circule trop activement dans un territoire, reste supérieur à 50 pour 100 000 habitants. En Mayenne, le taux de positivité aux tests PCR (tests virologiques) était élevé, puisqu’il était monté au-dessus de 7 %, 8 %. Il est redescendu à 3 %", a indiqué le ministre de la Santé.

Selon les derniers chiffres communiqués par la région du Grand Est, plus d'une trentaine (31 exactement) clusters ont été identifiés. "Du 13 au 19 juillet, nous avons observé dans la région 298 nouveaux cas diagnostiqués, alors que la semaine précédente nous n'en avions eu que 156. Très clairement, on a un doublement la semaine dernière" explique l’ARS dans son point. Un appel à la vigilance a été lancé par la préfète du Grand Est Josiane Chevalier après avoir observé un "relâchement un peu partout".

