"Direct. Coronavirus en France : la pression monte à l'hôpital, les restrictions se précisent"

CORONAVIRUS. A l'hôpital, la pression continue de monter : selon les derniers chiffres, on constate une hausse des décès et des admissions en réanimation. Dans les départements les plus touchés par le Covid-19, les restrictions se préparent.

11:45 - Un confinement le week-end n'est pas la seule issue envisagée La mise en place d'un confinement les week-ends n'est pas la seule issue pour les vingt départements placés sous surveillance, une source proche de l'exécutif a laissé entendre que d'autres solutions moins contraignantes pouvaient également être décidées. Lors de sa dernière prise de parole, Jean Castex a rappelé que les mesures prises dépendraient de quatre indicateurs : le taux d’incidence, la part des variants, la trajectoire d’accélération et le remplissage des lits en réanimation. En fonction de l'évolution plus ou moins importante des chiffres, des mesures plus légères peuvent être attendues comme des restrictions dans les commerces ou l'interdiction de circulation dans des lieux très fréquentés, à l'instar de la Promenade des Anglais à Nice ou des quais de la Garonne à Toulouse. 11:30 - La HAS liste de nouveaux facteurs de risque face au Covid-19 La Haute autorité de Santé a actualisé la liste des facteurs à risque favorisant le développement d'une forme grave du Covid-19. Parmi ces nouveaux facteurs aggravant on retrouve les maladies hépatiques chroniques, particulièrement la cirrhose, les troubles psychiatriques comme la schizophrénie et les troubles bipolaires, la démence, et les personnes présentant un antécédant d'accident vasculaire cérébral. Elizabeth Bouvet, infectiologue et présidente de la commission technique des vaccinations de la Haute autorité de santé, en a profité pour rappeler les facteurs de risque déjà connus : insuffisance rénale chronique, diabète, obésité, les cancers surtout s'ils sont récents, insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque. Et insiste : "L'âge reste le facteur prédominant de risque". 11:00 - Les plus de 65 ans peuvent enfin être vaccinés avec AstraZeneca "C'est une bonne nouvelle", a déclaré ce matin Dominique Le Guludec, présidente de la Haute Autorité de santé. L'utilisation du vaccin AstraZeneca va être étendue à la tranche de 65-75 ans avec une priorité donnée aux personnes présentant des comorbidités. Olivier Véran a annoncé la nouvelle hier sur France 2, ce matin la Haute autorité de Santé l'a confirmée. Il s'agit du premier sérum pouvant être administré à la cible des plus des 65 ans. Cette nouvelle organisation pourrait permettre de vacciner plus de monde plus rapidement et de voir un meilleur effet de la vaccination sur l'avancée de l'épidémie. 10:40 - 1700 médiateurs recrutés pour effectuer les tests salivaires "Nous allons recruter 1700 médiateurs" comme des étudiants en médecin, en pharmacie ou issus d'autres domaines pour assurer les tests dans les écoles et renforcer les personnels soignants mobilisés. Jusqu'à présent les personnels de santé de l'Education nationale tels que les médecins et les infirmiers scolaires mais aussi les laboratoires privées étaient les seuls chargés d'effectuer les prélèvements. Jean-Michel Blanquer, insiste sur le fait que les enseignants n'auront pas à réaliser eux-mêmes les tests salivaires auprès des élèves. 10:30 - 300 00 tests par semaine, objectif réaffirmé par le ministre L'objectif des 300 000 tests salivaires hebdomadaires à partir du 15 mars est réaffirmé par Jean-Michel Blanquer. Ils seront déployés majoritairement dans les écoles maternelles et les primaires et dans les zones où le virus circule activement. 10:20 - L'école ne doit fermer qu'en dernier recours "On a toujours dit que l’école était ce qui devait fermer en dernier", martèle Jean-Michel Blanquer invité sur France Inter. Le ministre de l'Education nationale répète que les comportements sont plus responsables, les gestes barrières et les mesures sanitaires mieux respectés dans les établissements scolaires. Il a tout de même rappelé le protocole sanitaire renforcé, à savoir une fermeture des classes systématique "lorsqu’il y a trois cas de variant anglais, et lorsqu’il y a un cas du variant sud-africain ou brésilien".

Voici les dernières données de l'épidémie de coronavirus en France, à la date du lundi 1er mars. 4 703 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés en 24 heures sur le territoire, tandis que 375 nouveaux décès sont à déplorer. Le nombre de nouveaux cas est comme d'habitude faible, en raison du week-end passé. Le nombre d'hospitalisations et d'entrées en réanimation continue d'augmenter (+ 150 et +52). Retrouvez les données détaillées ci-dessous :

3 760 671 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 4 703 de plus

86 803 au total (Ehpad compris) soit 375 de plus

61 947 décès à l’hôpital soit 375 de plus

25 430 hospitalisations en cours soit 150 de plus

3544 personnes actuellement en réanimation soit 52 de plus

1393 nouveaux admis à l’hôpital (+665) et 347 en réanimation (+183)

258 384 sorties de l’hôpital soit 829 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 25 février son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 07 (du 15 au 21 février 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF rapporte le retour à la hausse de la circulation du Covid-19, après une baisse pendant deux semaines. Le caractère désormais prédominant des variants y est aussi mentionné et même si pour l'heure les chiffres à l'hôpital n'explosent pas, "conformément aux résultats de certains travaux de modélisation, la tension sur le système hospitalier risque de s’aggraver du fait de la hausse récente des infections dans la communauté qui se traduira d’ici quelques jours par une accentuation des nouvelles hospitalisations déjà à un niveau très élevé", explique Santé publique France, qui révèle également que les premiers effets de la vaccination se font sentir. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Après une baisse les deux dernières semaines, la circulation du Covid-19 repart à la hausse . Entre les semaines 06 et 07, on déplore +6% de nouveaux cas positifs. Le taux de positivité des tests est passé de 6% à 6,6% désormais et le taux d'incidence a bondi de 8%. Désormais, on compte 207 cas de contaminations pour 100 000 habitants en France. A noter que ce taux d'incidence varie énormément en fonction des départements, on retrouve en tête les Alpes-Maritimes (600), le Pas-de-Calais (352), les Bouches-du-Rhône (335), la Seine-Saint-Denis (318), le Var (314), la Moselle (311), le Nord (304), Paris (304) et le Val-de-Marne (301).

. Entre les semaines 06 et 07, on déplore +6% de nouveaux cas positifs. Le taux de positivité des tests est passé de 6% à 6,6% désormais et le taux d'incidence a bondi de 8%. Désormais, on compte 207 cas de contaminations pour 100 000 habitants en France. A noter que ce taux d'incidence varie énormément en fonction des départements, on retrouve en tête les Alpes-Maritimes (600), le Pas-de-Calais (352), les Bouches-du-Rhône (335), la Seine-Saint-Denis (318), le Var (314), la Moselle (311), le Nord (304), Paris (304) et le Val-de-Marne (301). Concernant les variants du Covid-19 , les inquiétudes formulées par le passé se confirment. Santé publique France assure que les trois souches dites "d'intérêt", découvertes en Angleterre, au Brésil et en Afrique du Sud, sont désormais prédominantes. Parmi les 82 096 tests criblés en semaine 07, 49,3% correspondaient à une suspicion de variant britannique, 5,6% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien. Là encore, de fortes disparités territoriales existent. "Parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 70 affichaient une proportion supérieure à 30% de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK), dont 33 avec une proportion supérieure à 50%. Cette proportion était comprise entre 10% et 30% pour les 25 départements restants", explique SPF, qui précise que les plus fortes proportions de variants sont retrouvées chez les 0-19 ans.

, les inquiétudes formulées par le passé se confirment. Santé publique France assure que les trois souches dites "d'intérêt", découvertes en Angleterre, au Brésil et en Afrique du Sud, sont désormais prédominantes. Parmi les 82 096 tests criblés en semaine 07, 49,3% correspondaient à une suspicion de variant britannique, 5,6% à une suspicion de variant sud-africain ou brésilien. Là encore, de fortes disparités territoriales existent. "Parmi les 95 départements métropolitains présentant des données interprétables, 70 affichaient une proportion supérieure à 30% de suspicions de variant 20I/501Y.V1 (UK), dont 33 avec une proportion supérieure à 50%. Cette proportion était comprise entre 10% et 30% pour les 25 départements restants", explique SPF, qui précise que les plus fortes proportions de variants sont retrouvées chez les 0-19 ans. Santé Publique France révèle que la vaccination a produit ses premiers effets sur les personnes âgées, notamment en Ehpad. On note une diminution du taux d'incidence chez les plus de 75 ans (-6%) et une baisse de la proportion de personnes hospitalisés par rapport aux autres classes d'âge. Au 23 février, 80% des résidents en Ehpad avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 50,6% avaient reçu les deux doses, révèle également SPF. Hors ou en Ehpad, on compte près de de 25% des personnes âgées de 75 ans et plus qui ont reçu au moins une dose de vaccin.

sur les personnes âgées, notamment en Ehpad. On note une diminution du taux d'incidence chez les plus de 75 ans (-6%) et une baisse de la proportion de personnes hospitalisés par rapport aux autres classes d'âge. Au 23 février, 80% des résidents en Ehpad avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 50,6% avaient reçu les deux doses, révèle également SPF. Hors ou en Ehpad, on compte près de de 25% des personnes âgées de 75 ans et plus qui ont reçu au moins une dose de vaccin. En milieu hospitalier , on note la poursuite de la baisse des nouvelles hospitalisations. Santé publique France rapporte 9 362 nouvelles hospitalisations déclarées en S07, contre 9 921 en S06, soit -6 %. La situation en services de réanimation est toujours sur un plateau haut, mais reste stable. 1 807 nouvelles admissions ont été déclarées en S07 contre 1 763 en S06, soit +2,4%.

, on note la poursuite de la baisse des nouvelles hospitalisations. Santé publique France rapporte 9 362 nouvelles hospitalisations déclarées en S07, contre 9 921 en S06, soit -6 %. La situation en services de réanimation est toujours sur un plateau haut, mais reste stable. 1 807 nouvelles admissions ont été déclarées en S07 contre 1 763 en S06, soit +2,4%. Le nombre de décès avait légèrement diminué en semaine 06 (-4% par rapport à S05, données consolidées). Santé publique France précise que les données de S07 ne sont pas encore consolidées, mais prévoit tout de même une baisse des décès de 14% entre S06 et S07.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.