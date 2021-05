"DIRECT. Coronavirus en France : la pression s'allège à l'hôpital, pour combien de temps ?"

CORONAVIRUS. Depuis quelques jours, l'épidémie de Covid-19 montre une baisse continue. Mais alors que les terrasses s'apprêtent à réouvrir, les spécialistes s'inquiètent de l'arrivée d'une quatrième vague... dès cet été.

La décrue se poursuit, comme en témoigne le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du 6 mai. Dans les dernières 24 heures, 21 712 cas ont été enregistrés, soit 4 288 de moins que la veille. La moyenne sur sept jours passe sous les 20 000 cas quotidiens, à 19 386 cas contre 20 075 hier. En moyenne, ce sont 6 869,4 de moins que jeudi dernier. Les admissions à l’hôpital et en réanimation démontrent aussi cette tendance à la baisse, avec 302 entrées de moins à l’hôpital et 171 de moins en réanimation. Le bilan détaillé du coronavirus en France

19:36 - La situation dans les hôpitaux s'améliore Les hôpitaux français verront-ils bientôt la lumière au bout du tunnel ? C'est du moins ce que laisse espérer la tendance à la baisse de l'épidémie de Covid-19. Selon Santé publique France, ce jeudi, il y a désormais 26 985 patients hospitalisés, soit 701 de moins que la veille. Ces dernières 24 heures, 1 151 personnes ont été admises dans les hôpitaux après avoir été infectées par le coronavirus. Ce sont 308 admissions de moins qu'hier.

19:06 - De moins en moins de patients en réanimation Ouf ! Les services de réanimations continuent de se vider dans les hôpitaux. Si le chiffre reste assez haut ce jeudi, on compte désormais 5 231 patients en réanimation, soit 171 de moins qu'hier. Ces dernières 24 heures, Santé publique France recense 273 nouvelles admissions dans les établissements hospitaliers, c'est 39 nouveaux patients de moins que la veille.

18:36 - 219 décès du Covid-19 enregistrés à l'hôpital ces dernières 24 heures L'épidémie poursuit sa décrue ce jeudi. Selon Data.gouv, les hôpitaux français ont enregistré 219 décès liés au Covid-19 dans leurs établissements ces dernières 24 heures. Ce sont 25 de moins qu'hier et 99 de moins que jeudi dernier.

17:55 - Où en est l'épidémie en Normandie ? Quelle est la situation épidémique en Normandie ? Selon le dernier bilan de Santé publique France, 1 424 sont actuellement hospitalisées, dont 49 ont été admises hier. Les réanimations accueillent 196 patients et trois nouveaux malades ont rejoint les services dans la journée du 5 mai. Les établissements de santé de la région déplorent 3097 décès liés au coronavirus après plus d'un an d'épidémie, c'est six de plus en un journée. 12535 personnes ont pu quant à elles quitter les hôpitaux, soit 81 de plus.

17:29 - Doctolib : bientôt des rendez-vous pour se faire vacciner sous 24 heures Doctolib compte créer une nouvelle fonction pour permettre aux Français pressés de se faire vacciner de prendre rendez-vous la veille pour le lendemain dans les centres de vaccinations où des doses sont encore disponibles. "Tous les Français adultes pourront se rendre sur Doctolib pour prendre rendez-vous pour le lendemain. Cela sera très simple. Tous les moyens sont bons pour accélérer la campagne et cela représentera des milliers de rendez-vous. En France, une cinquantaine de centres ont des disponibilités sous 24 heures. Au total, environ 20.000 rendez-vous sont pris d'un jour sur l'autre" a fait savoir Stanislas Niox-Château, le PDG de Doctolib, dans un entretien accordé à plusieurs médias. La nouvelle fonction sera accessible dès le 12 juin, le même jour où la vaccination "sans limite d'âge" sera possible dans la limite des doses disponibles.

16:48 - L'ARS Nouvelle-Aquitaine envoie des renforts en Guadeloupe La tension hospitalière ne faiblit pas en Guadeloupe pour pouvoir répondre aux besoins des patients le ministère de la Santé a sollicité l'ARS de Nouvelle Aquitaine pour envoyer des professionnels de santé en renfort sur l'île. Quinze volontaires ont répondu à l'appel pour se rendre sur place, il s'agit de quatre internes d’anesthésie-réanimation du CHU de Bordeaux, de quatre infirmiers des centres hospitaliers de Pau et de Bayonne-Côte basque, de trois infirmiers anesthésistes du CHU de Bordeaux et du CHU de Poitiers et de quatre aides-soignantes des centres hospitaliers de Pau et de Bayonne-Côte basque et du CHU de Poitiers détaille Sud-Ouest. L'ARS n'a pas communiqué la date de départ mais a précisé que la mission durerait quinze jours.

16:03 - Plus de 400 patients encore en réanimation en Paca En Provence-Alpes-Côte d'Azur, les indicateurs sanitaires poursuivent doucement sur leur lancée avec une légère diminution. Le bilan de Santé publique France compte 2707 personnes hospitalisées dont 101 ont été admises hier. Les services de réanimation accueillent 485 patients, 24 nouvelles entrées ont été enregistrées dans la journée du 5 mai. A l'échelle régionale, les hôpitaux déplorent 7617 décès liés au coronavirus, c'est 19 de plus en 24 heures et 37203 personnes sont sorties guéries, soit 196 de plus.

15:35 - "La fin de l’épidémie n’est pas quelque chose qui se décrète" La décrue est amorcée mais il est trop tôt pour parler de fin de l'épidémie. "On note que les 19 départements qui ont été confinés un peu plus tôt ont vu un effet anticipé sur leurs admissions en réanimation. La difficulté, c’est qu’on commence en parallèle à lever les restrictions alors que l’incidence reste très élevée. Ça rend les projections à moyen terme très incertaines", précise Jean-Stéphane Dhersin, le directeur adjoint scientifique de l’Institut national des sciences mathématiques. Mahmoud Zureik estime quant à lui que "même si on peut être optimiste pour les prochaines semaines [...] la fin de l’épidémie n’est pas quelque chose qui se décrète. Il est tout à fait impossible de prévoir quand elle aura lieu, et nous sommes toujours très exposés au risque de rebond."

15:07 - "La concentration virale reste ainsi très élevée depuis le mois de novembre" Si l'épidémie baisse, la diminution observée au printemps 2021 est beaucoup plus lente que celles survenues après les deux premiers confinement. "Les mesures prises pour juguler l’épidémie ne sont pas comparables. Le taux de reproduction R du virus tourne autour de 0,9, alors qu’il était descendu à 0,7 lors des précédents confinements", explique sur ce point l'épidémiologiste Mahmoud Zureik. Les mesures déployées ce dernier étaient moins restrictives et ont donc eu des effets moindres sur l'épidémie. Le virologue Vincent Maréchal détaille dans le Figaro : "On voit des scénarios très différents d’un endroit à l’autre du territoire, ajoute le virologue. On sort d’une période avec beaucoup de mouvements, les enfants ont passé les vacances chez les grands-parents, par exemple. Ça contribue à brouiller un peu la lecture locale. Dans certains départements, on peut voir des petites hausses. Globalement, on est donc davantage sur des plateaux que sur des baisses marquées. Les mesures prises sont bien plus modérées qu’il y a un an, les effets le sont aussi. La concentration virale reste ainsi très élevée, et ce depuis le mois de novembre 2020".

14:39 - Le cap des 15000 cas par jour atteignable pour la mi-mai La décrue de l'épidémie, bien que lente, est visible depuis presque deux semaines et selon Mahmoud Zureik, "il n’y a pas de raison que cette baisse s’arrête dans les dix prochains jours". Le professeur d’épidémiologie et de santé publique à l’université de Versailles Saint-Quentin se montre confiant sur la diminution progressive des indicateurs. "On peut ainsi légitimement espérer que l’incidence passe à 15.000 cas quotidiens autour de la mi-mai et que la mortalité commence sérieusement à chuter", explique-t-il dans les colonnes du Figaro. La barre des 15 000 contaminations quotidiennes d'ici deux semaines est le cap évoqué par le ministre de la Santé en début de semaine face aux étudiants de Sciences Po.

14:11 - Pression dans les hôpitaux des Hauts-de-France Le dernier bilan de Santé publique France, publié mercredi soit fait le point sur la situation épidémie dans les Hauts-de-France qui conserve sa place de deuxième région la plus exposée au virus. Selon les chiffres, 3246 personnes sont hospitalisées dans la région, dont 129 admises hier. En réanimation, 627 lits sont occupés depuis l'arrivée de 33 nouveaux patients. Les professionnels de santé déplorent 8534 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie, c'est 33 de plus en une journée et 33824 personnes sont sorties guéries des hôpitaux, soit 196 de plus.

13:43 - Le nombre d'admissions baisse lentement à l'hôpital Les professionnels de santé le répètent, le nombre d'admissions à l'hôpital reste à un niveau élevé et la diminution de ces chiffres vient à peine d'être amorcée. Si les signes sont encourageants, la pression n'est pas prête de redescendre dans les établissements de santé, la baisse des admissions se fait selon un rythme très lent. Santé publique France a comptabilisé 27 686 personnes hospitalisées, soit 741 de moins. Les services de réanimation sont aussi sur la pente descendante avec 102 patients en moins sur tout le territoire national, 5402 malades se trouvent toujours en soins intensifs.

13:15 - Le taux d'incidence sous-estimé avec les chiffres du 1er mai L'évolution des indicateurs sanitaires confirme que l'épidémie recule sur le sol français mais le taux d'incidence et la moyenne du nombre de contaminations sur sept jours sont sous-estimés. En cause, le jour férié du 1er mai durant lequel très peu de tests ont été effectués par rapport aux jours ouvrés. Inévitablement, l'événement se répercute sur les chiffres de l'épidémie et fait passer le taux d'incidence national à 223,9 cas pour 100 000 habitants. Il faut attendre la moyenne de la semaine glissante du 3 au 10 mai pour avoir une idée plus réaliste de la circulation de virus.

12:47 - "La situation dans les hôpitaux est pire que le jour où nous avons confiné" Philippe Juvin n'a pas caché son mécontentement face aux décisions du gouvernement de déconfiner le pays. "On a une diminution du nombre de cas en France depuis une dizaine de jours, mais ça ne décroche pas, ou très lentement, dans le nombre de patients qui occupent l’hôpital : nous comptons aux alentours de 5400 patients en réanimation. Quand on a confiné, on était à 4200 : la situation dans les hôpitaux est donc pire que le jour où nous avons confiné", a-t-il fait remarquer ce matin, sur le plateau de Public Sénat. Le chef de service des urgences de l’hôpital européen Georges Pompidou et maire Les Républicains de la Garenne-Colombes ne cautionne pas la stratégie de l'exécutif ni sur le plan politique ni sur le plan sanitaire : "Ouvrir le 19 mai, c’est manifestement trop tôt. [...] Il ne fallait pas déconfiner avant de revenir à un taux de contamination de 5000 par jour, comme disait le président de la République en octobre."

12:19 - Le nombre de patients en réanimation baisse légèrement en Ile-de-France En Ile-de-France, comme partout, le taux d'incidence a connu une forte baise en raison du faible nombre de tests réalisés sur la journée fériée du premier mai. Malgré le recul de l'épidémie la situation reste sous tension à l'hôpital. Les dernières données de Santé publique France indiquent que 7211 personnes sont hospitalisées dans la région dont 432 admises dans la journée du 5 mai. Du côté des réanimations, 1632 malades occupent les services et 113 les ont rejoints ces dernières 24 heures. Les hôpitaux franciliens déplorent 19250 décès liés au coronavirus, c'est 60 de plus en une journée tandis que 89612 personnes ont pu sortir des établissements, soit 576 de plus.

11:51 - Elargissement de la vaccination pour éviter le gaspillage des vaccins Le chef de l'Etat a également insisté sur l'importance de ne pas jeter des doses de vaccins. Pour lutter contre ce gaspillage, Emmanuel Macron a assuré, depuis le Parc des expositions de la Porte de Versailles, qu'à partir du mercredi 12 mai, il sera possible de regarder la vieille pour le lendemain si des doses de vaccins sont encore disponibles pour prendre rendez-vous et se faire vacciner sans restrictions d'âge ou de comorbidités.

11:43 - La vaccination ouverte aux plus de 50 ans dès lundi Emmanuel Macron, en déplacement au vaccinodrome parisien du Parc des expositions de la Porte de Versailles, vient d'annoncer l'ouverture de la vaccination aux personnes de plus de 50 ans dès lundi 10 mai. Les rendez-vous seront disponibles dès demain.

11:22 - Paris inaugure son premier vaccinodrome Emmanuel Macron se rend ce matin au Parc des expositions de la Porte de Versailles pour l'inauguration du premier vaccinodrome de Paris. Olivier Véran, ministre de la Santé, et Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté, l'accompagnent. Le mégacentre de vaccination sera entièrement géré par les sapeurs-pompiers de Paris et devrait permettre la vaccination de 2500 à 3000 personnes par jour. Le Parc des expositions a été aménagé en centre de vaccination en moins d'une semaine et doit rester en fonction jusqu'en août.

10:54 - Un calendrier de déconfinement "très, très optimiste" La gestion de la crise sanitaire répond à des décisions "politiques" plus que "scientifiques" depuis le début de l'année selon Karine Lacombe. L'infectiologue jugeait le calendrier de déconfinement "très, très optimiste" ce matin au micro de BFMTV et remettait en cause les critères choisis pour ralentir le processus des réouvertures : un taux d'incidence supérieur à 400. "On a choisi ce seuil là parce qu'on était sur que le 19 mai on serait en-dessous. On est déjà en-dessous dans tous les départements français. C'était pas un grand risque de mettre la barre aussi haute", rappelle-t-elle. Karine Lacombe insiste sur la clause de territorialisation évoquée par Emmanuel Macron dans l'entretien publié par la presse quotidienne régionale, le 29 avril : "Il faut garder en tête la régionalisation et l'adaptation des mesures en fonction de la situation dans chaque région parce qu'on ne peut pas prendre le risque d'être débordé dans une région tandis qu'une autre ouvre ses bars et restaurants".