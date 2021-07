"DIRECT. Coronavirus en France : La "quatrième vague est devant nous" alertent les scientifiques"

COVID. Le rebond épidémique confirme sa présence mais les médecins précisent que ce n'est que le début de la quatrième vague. La hausse des indicateurs peut difficilement les contredire avec plus de 21 000 cas supplémentaires en 24h. Le gouvernement s'inquiète face au variant Delta, plus contagieux, mais espère que les nouvelles mesures contiendront sa propagation.

08:59 - Alain Fischer insiste sur la nécessité de vacciner 90% de la population Le discours des médecins est légèrement répétitif, ils appellent tous à se faire vacciner. Ce matin, Alain Fischer, le président du Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale anti Covid-19 a de nouveau indiqué sur RMC : "Il faut réussir à vacciner 90 % de la population à partir de 12 ans pour arriver à un bon résultat. S’il y a une adhésion de l’immense majorité de nos concitoyens, c’est la meilleure façon de faire". La scientifique, Dominique Costagliola indiquait mardi que le taux de couverture vaccinale n'était que de 44%.

08:46 - Anne-Claude Crémieux : "La menace est grandissante, il faut se faire vacciner" Interrogée sur l'antenne de RTL, la spécialiste des maladies infectieuses, Anne-Claude Crémieux indique que malgré la hausse des contaminations, le nombre d'hospitalisations ne suit pas la tendance, elle l'explique car "pour l’instant le virus touche principalement les jeunes", une catégorie de personne qui fait rarement des formes graves. Le médecin rasure au sujet des personnes âgées : "Le virus circule aussi parmi la population âgée mais celle-ci est mieux protégée car elle est fortement vaccinée". Mais pour les uns comme pour les autres Anne-Claude Crémieux incite à avoir recours à la vaccination : "La menace est grandissante, il faut se faire vacciner car il reste très peu de temps".

08:37 - Les contaminations augmentent, les hospitalisations restent stables Nouveau jour, nouveau décompte des contaminations supplémentaires. D'après les chiffres de Santé publique France, 21 539 nouveaux cas ont été enregistrés sur la journée du 21 juillet, contre un peu plus de 18 000 la veille et 9 000 le mercredi précédent, nul doute que la quatrième vague est là. Les taux d'incidence augmentent en conséquence mais les données hospitalières restent stables pour le moment avec 6 869 hospitalisations ce mercredi, c'est moins qu'hier et qu'il y a une semaine. Le constat est le même pour les services de réanimation qui comptent 859 patients dont 64 admis ces dernières 24 heures, contre 876 mardi et 931 mercredi 14 juillet.

21/07/21 - 23:32 - Un boum des contaminations en Charente-Maritime [FIN DU DIRECT] - C'est certainement le département français où le coronavirus frappe le plus fort. D'après les derniers chiffres du Covid-19, mercredi 21 juillet, la Charente-Maritime connaît une hausse des contaminations plus qu'anormale. Entre le 12 et le 18 juillet, nos confrères de Ouest-France signalent même que le taux d'incidence a bondi de +362%.

21/07/21 - 22:35 - 51 départements au-dessus du seuil d'alerte ce mercredi Le nombre de territoires au-dessus du seuil d'alerte continue de grimper en France, mercredi 21 juillet. Pour rappel, celui-ci est fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, 51 départements se situent au-dessus désormais. En tête dans la Métropole, on retrouve les Pyrénées-Orientales (376 cas pour 100 000 habitants), la Haute-Corse (318), l’Hérault (211), les Alpes-Maritimes (196), la Charente-Maritime (186), la Haute-Garonne (175), la Bouches-du-Rhône (172) et l’Aude (153).

21/07/21 - 21:44 - Le taux d'incidence dépasse 200 dans l'Hérault ! Dans l'Hérault, la situation s'aggrave et le taux d'incidence inquiète désormais. Ce mercredi, il a dépassé le seuil des 200 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, avec un taux d'incidence de 210,6. Les Alpes-Maritimes elles aussi s'en approchent dangereusement, avec 196,2 cas pour 100 000 habitants.

21/07/21 - 21:02 - La moyenne de nouveaux cas passe au-dessus de la barre des 10 000 nouvelles contaminations La situation se dégrade en France, alors que l'épidémie de coronavirus semblait s'être envolée ces dernières semaines. Selon les derniers chiffres du Covid-19, ce mercredi 21 juillet, la moyenne sous sept jours passe à 11 697 nouveaux cas, par rapport à la mercredi dernier. La moyenne hebdomadaire était de 9 888 hier.

21/07/21 - 20:14 - 21 539 nouveaux cas de Covid-19 ce mercredi 21 juillet Le bilan de l’épidémie de Covid-19 en France, en date du 21 juillet 2021, fait état de 21 539 nouveaux cas, soit 3 358 cas de plus qu'hier et 12 664 de plus que mercredi dernier. Du côté de l'hôpital, 281 nouvelles admissions ont été recensées, soit 46 de moins que la veille et 166 de plus qu'il y a une semaine. En réanimation, on parle de 64 nouveaux arrivants, c'est trois de plus qu'hier et 45 de plus par rapport à mercredi dernier. Voici tous les chiffres du jour : 5 911 601 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 21 539 de plus

111 547 décès au total (Ehpad compris), soit 22 de plus

85 042 décès à l'hôpital, soit 22 de plus

6 869 personnes actuellement hospitalisées, soit 43 de moins

859 personnes actuellement en réanimation, soit 17 de moins

281 nouveaux admis à l'hôpital (-46) et 64 en réanimation (+3)

388 402 personnes sorties de l'hôpital, soit 284 de plus

Taux de positivité des tests : 2,66%, soit 0,08 point de plus

Taux d'incidence : 87,08 cas/100 000, soit 2,94 points de plus

21/07/21 - 19:32 - "Les personnes vaccinées ne seront plus considérées comme cas contact", précise Castex C'est une grande nouveauté pour les personnes vaccinées contre le coronavirus. D'après les annonces du Premier ministre, ce mercredi, sur le plateau de TF1, l'isolement ne sera plus obligatoire pour ces personnes si elles sont signalées comme cas contact. Elles devront tout de même effectuer un test de dépistage, mais ne seront plus soumises à cette règle stricte, qui auparavant durait sept jours.

21/07/21 - 18:41 - La Meurthe-et-Moselle durcit les règles sur le port du masque A partir de demain le port du masque sera obligatoire dans l'espace public, ainsi que tous les piétons âgé d'onze ans ou plus sur la voie publique et les lieux accueillant du public de 9h à minuit dans toutes les communes de plus de 5 000 habitants de la Meurthe-et-Moselle dont le taux d'incidence est égal ou supérieur au seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. L'annonce est tombée cet après-midi dans un arrêté préfectoral. Le département connait pour le moment un taux d'incidence de 48,6 cas mais l'indicateur sanitaire est plus élevé dans les principales grandes villes du territoire.

21/07/21 - 17:57 - L'OMS s'attend à ce que le variant Delta deviennent prédominant dans les prochains mois Le variant Delta pourrait être prédominant dans les prochains mois selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). La mutation, très contagieuse, est d'ores et déjà à l'origine de plus des trois quarts des nouveaux cas recensés de Covid-19 dans de nombreux grands pays. En une semaine, le variant s'est installé dans treize nouveaux pays et est donc présent de 124 territoires. "On s'attend à ce qu'il supplante rapidement les autres variants et devienne la lignée dominante en circulation ces prochains mois", a fait savoir l'agence de l'ONU. La mutation Delta est déjà la cause de plus de 75% des cas dans 11 pays et la France pourrait bientôt rejoindre la liste.