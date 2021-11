"DIRECT. Coronavirus en France : la reprise épidémique se confirme, les cas en hausse"

CORONAVIRUS. Dans son bilan épidémiologique hebdomadaire du jeudi 4 novembre 2021, Santé publique France "confirme" une accélération de la circulation du coronavirus dans le pays. Le nombre de cas est en hausse pour la troisième semaine consécutive. Le point sur la situation.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Dans son bilan épidémiologique hebdomadaire publié jeudi 4 novembre 2021, Santé publique France prévient, une nouvelle fois : "la reprise épidémique (du Covid, ndlr) se confirme sur le territoire métropolitain, avec un taux d’incidence en augmentation pour la troisième semaine consécutive".

Sur la dernière semaine d'octobre, le taux d'incidence national était de 62 cas pour 100 000 habitants, quand il n'était que de 55 les sept jours précédents.

Au cours de la seule journée de jeudi, 9 502 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés dans l'Hexagone, soit 3 041 de plus que la semaine dernière. Une hausse qui se confirme également dans les hôpitaux et les services de réanimation. Retrouvez le bilan détaillé en bas de page.

En direct

Recevoir nos alertes live !

08:40 - Un taux de positivité en hausse Le taux de positivité était de nouveau en hausse (2,2%, +0,4 point) sur la dernière semaine du mois d'octobre, indique Santé publique France. Parmi les 1 699 593 personnes testées chez qui l’éventuelle présence de symptôme était renseignée, 90% étaient asymptomatiques, proportion stable par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité a augmenté chez les personnes symptomatiques (11,5% vs 9,0% en S42) et légèrement chez les personnes asymptomatiques (1,2% vs 1,0%). La proportion de cas présentant des symptômes s’est maintenue à 52% (vs 51% en S42). 04/11/21 - 23:49 - Quel est le bilan du coronavirus en France ce jeudi ? FIN DU DIRECT - Selon les dernières données de Santé publique France (SpF), 9 502 cas de coronavirus supplémentaires ont été enregistrés dans l'Hexagone ce jeudi 4 novembre 2021, soit 3 041 de plus que sept jours auparavant. La moyenne sur 7 jours passe ainsi à 6 226 cas contre 5 791 la veille. Du côté des hôpitaux, 334 nouvelles personnes ont été admises à l'hôpital ces dernières 24h, soit 113 de moins qu'hier et 63 de plus comparé à jeudi dernier. En réanimation, il y a eu 81 admissions en 24h soit 14 de moins que la veille. De plus, 47 personnes sont décédées du Covid-19 en 24h, soit 14 de plus qu'il y a 7 jours. 04/11/21 - 23:03 - Quelle tranche d'âge possède le taux d'incidence le plus élevé ? Selon les données dévoilées par CovidTracker ce jeudi 4 novembre, les 30-39 ans étaient la tranche d'âge au taux d'incidence le plus élevé lors de la dernière semaine d'octobre (83), devant les 40-49 ans (70) et les 20-29 ans (67). 04/11/21 - 22:28 - Y aura-t-il assez de vaccins contre le Covid-19 pour tout le monde en France ? Alors que l'OMS estime que le coronavirus fera 500 000 morts supplémentaires d'ici février 2022, Clément Beaune a tenu a rassurer les Français sur la capacité du pays à vacciner pour protéger : "Il ne faut surtout pas craindre de pénurie, nous avons assez de vaccins", a indiqué ce jeudi 4 novembre sur LCI, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Avant de poursuivre : "Il n'y a pas de problème de disponibilité des doses. Profitez-en, saisissez cette chance pour ceux qui ont besoin d'un rappel. S'il faut étendre les rappels, nous sommes capables de le faire sur le plan industriel." 04/11/21 - 21:54 - Qu'est-ce que le Pfizergate ? Le Pfizergate est un sujet qui agite la toile depuis quelques jours après la parution d'un article dans le British Medical Journal. Celui-ci assure qu'une société sous-traitante de Pfizer aurait commis des omissions lors des tests de son vaccin contre le coronavirus chez les adultes. Pourtant, ces accusations concernent uniquement 2% des essais cliniques menés. Ainsi, elles ne peuvent pas remettre en cause l'efficacité du vaccin, explique franceinfo. 04/11/21 - 20:53 - Malgré le coronavirus, les touristes reviennent à la Tour Eiffel Réouverte en juillet 2021, la Tour Eiffel, qui avait été fermée près de neuf mois de fermeture, a connu "un beau mois d'octobre" grâce à un "vrai retour du tourisme" dans la capitale française, selon sa société d'exploitation. Elle a par ailleurs retrouvé les niveaux de fréquentation qu'elle connaissait avant que le coronavirus n'atteigne France. En revanche, ce retour des touristes dans l'Hexagone et Paris "ne couvrira pas les pertes accumulées" car en 2019, 6,2 millions de personnes avaient visité la Dame de fer alors que seulement 1,5 million de visiteurs devraient l'avoir visitée en 2021, selon des estimations. 04/11/21 - 20:20 - Quid du tourisme montagnard ? Alors que les stations de ski s'apprêtent à réouvrir leurs pistes aux aficionados des sports d'hiver, le secrétaire d'État chargé du Tourisme a assuré au micro de RTL que "tout sera ouvert" et que les stations de montagne sont "préparées" a accueillir les Français et les touristes étrangers, alors que la pandémie de coronavirus connaît, depuis plusieurs jours, un rebond en France. Concernant l'utilisation du pass sanitaire dans les stations de ski, il est resté peu prolixe et plutôt vague : "Nous avons une réunion de concertation avec les acteurs demain, on est donc plus très loin de la réponse". Réponse bientôt donc. 04/11/21 - 19:25 - Combien d'injections ont été réalisées ce jeudi ? La vaccination reste l'arme la plus efficace pour espérer sortir de la crise sanitaire liée au coronavirus qui paralyse la France et le monde depuis bientôt deux ans. Ce jeudi 4 novembre 2021, 168 258 injections de vaccin ont été réalisées dans l'Hexagone, selon le ministère des Solidarités et de la Santé. Parmi celles-ci, 25 899 correspondaient à des premières doses. Avec ces quasiment 170 000 injections, plus de 51,3 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin, ce qui représente 76,1% de la population totale. À ce jour, plus de 50,1 millions de personnes disposent d'un schéma vaccinal complet, soit 74,4% de la population totale. LIRE PLUS

En savoir plus

Jeudi 4 novembre, Santé publique France a annoncé 9 502 cas de Covid-19 supplémentaires en 24 heures, soit 548 de moins par rapport à la veille mais 3 041 de plus que jeudi dernier. Outre la hausse des cas recensés, les autres indicateurs augment également. Ainsi, 47 morts ont ainsi été recensés en 24 heures (hors Ehpad), soit 14 de plus que jeudi dernier. Du côté des nouvelles admissions, sur une semaine, on en compte 63 de plus à l’hôpital de manière générale, et 23 de plus en réanimation. Voici tous les chiffres :

7 190 334 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 9 502 de plus

218 811 cas en Ehpad, soit 37 de plus

117 832 décès au total (Ehpad compris), soit 49 de plus

90 937 décès à l'hôpital, soit 47 de plus

26 895 décès en Ehpad, soit 2 de plus

6 718 personnes actuellement hospitalisées, soit 46 de moins

1099 personnes actuellement en réanimation, soit 3 de plus

334 nouveaux admis à l'hôpital (-113) et 81 en réanimation (-14)

428 434 personnes sorties de l'hôpital, soit 326 de plus

Taux de positivité des tests : 2,19%, soit -0,02 point(s) de moins

Taux d'incidence : 53,68 cas/100 000, soit -8,17 point(s) de moins

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 4 novembre, "la reprise épidémique se confirme avec la poursuite de l’augmentation de la circulation du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain". Selon Santé publique France, "l'augmentation du taux de reproduction indique une accélération de la circulation" du coronavirus dans l'Hexagone.

En métropole, les taux d’incidence augmente en semaine 43 et passe à 62 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 55 en S42, soit +12%). Pas moins de 41 420 nouveaux cas confirmés ont été détectés durant cette semaine. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge. Néanmoins, il était stable chez les 10-19 ans (58/100 000, -0,1%) et les 80-89 ans (42, -1%). Il a en revanche diminué chez les 0-9 ans (44, -16%).

augmente en semaine 43 et passe à 62 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 55 en S42, soit +12%). Pas moins de 41 420 nouveaux cas confirmés ont été détectés durant cette semaine. Le taux d’incidence était en augmentation dans toutes les classes d’âge. Néanmoins, il était stable chez les 10-19 ans (58/100 000, -0,1%) et les 80-89 ans (42, -1%). Il a en revanche diminué chez les 0-9 ans (44, -16%). Le nombre d’hospitalisations en légère baisse... mais attention à ces chiffres. Si le R effectif est désormais supérieur à 1, les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 391 nouvelles hospitalisations (-3% par rapport à S42) et 360 nouvelles admissions en services de soins critiques (-5% vs S42). Pourtant, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car Santé publique France (SpF) précise que ces données n'ont pas été consolidées "en raison d’un allongement des délais d’enregistrement, notamment lié au lundi 1er novembre férié". Ces tendances ne sont donc pas réellement interprétables.

Si le R effectif est désormais supérieur à 1, les indicateurs hospitaliers par date d’admission sont en hausse, avec 1 391 nouvelles hospitalisations (-3% par rapport à S42) et 360 nouvelles admissions en services de soins critiques (-5% vs S42). Pourtant, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car Santé publique France (SpF) précise que ces données n'ont pas été consolidées "en raison d’un allongement des délais d’enregistrement, notamment lié au lundi 1er novembre férié". Ces tendances ne sont donc pas réellement interprétables. Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 5 et 12 octobre 2021.

identifié à 100% par séquençage lors des enquêtes Flash des 5 et 12 octobre 2021. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 02 novembre 2021, 76,4% de la population générale avait reçu au moins une dose et 74,6% était complètement vaccinée. 19,8% des 65 ans et plus ont reçu une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans son dernier avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.