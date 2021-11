"DIRECT. Coronavirus en France : la riposte face au rebond s'organise"

COVID. Le coronavirus se propage avec une vitesse accrue en France ces derniers jours, Emmanuel Macron organise un nouveau conseil de défense ce mercredi, alors que le Conseil scientifique propose d'instaurer des mesures pour freiner l'épidémie.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées lundi 22 novembre, la moyenne des nouvelles contaminations sous sept jours passe à 18 469 nouveaux cas, contre 18 189 hier. Ces dernières 24 heures, 94 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. Voici le bilan détaillé :

7 420 237 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 5 266 de plus

118 540 décès au total (Ehpad compris), soit 97 de plus

91 629 décès à l'hôpital, soit 94 de plus

26 911 décès en Ehpad, soit3 de plus

8 338 personnes actuellement hospitalisées, soit 300 de plus

1 406 personnes actuellement en réanimation, soit 67 de plus

865 nouveaux admis à l'hôpital (+707) et 188 en réanimation (+161)

432 957 personnes sorties de l'hôpital, soit 460 de plus

Taux de positivité des tests : 4,75%, soit 0,08 point de plus

Taux d'incidence : 180,33 cas/100 000, soit 8,80 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 18 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est intensifiée sur le territoire métropolitain, et la tendance à l’augmentation des nouvelles hospitalisations s’est confirmée." En moyenne, plus de 10 000 nouveaux cas positifs étaient détectés chaque jour sur la semaine 45 et le taux d'incidence corrigé dépassait les 100 cas positifs pour 100 000 habitants dans 61 départements.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 45 et passe à 125 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 90 en S44, soit +38%). Le taux de dépistage, en forte augmentation chez les plus jeunes du fait de la rentrée des classes, était de 3 335/100 000 (+14% par rapport à la S44). Le taux de positivité aux tests était en hausse (3,7%, vs 3,1% en S44). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 0-9 ans (106, soit +62%), les 30-39 ans (181, +38%), les 40-49 ans (145, +32%).

identifié à 99,9% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 16 novembre, la couverture vaccinale à partir de Vaccin anti-Covid était estimée à 76,9% de la population pour au moins une dose, de 75,2% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 29,1% d'entre eux s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Le Conseil scientifique, dans un avis, publié le 6 octobre, prévoit deux scénarios pour la reprise épidémique de coronavirus. Dans le scénario favorable, l’épidémie demeure sous contrôle, la couverture vaccinale est ajustée selon les nouvelles connaissances sur la persistance de l’efficacité vaccinale. L’épidémie de Covid-19 sera une menace latente, mais maîtrisée. Elle prendra alors un caractère de plus en plus saisonnier et les rebonds épidémiques seront anticipés en proposant des doses de rappel aux personnes vulnérables le cas échéant. Dans le scénario moins favorable, un variant du Covid-19 émerge, après le variant Delta. Issu d’un sous-variant Delta (certains existent déjà, mais ne se développent pas), variant connu capable d’échappement immunitaire, devenu plus compétitif en population très largement immunisée, ou nouveau variant issu de pays ayant une couverture vaccinale insuffisante et où la circulation intense du virus favorise l’émergence de nouvelles mutations, ce variant perturbe le contrôle de l’épidémie, qui ne devient donc pas saisonnière.

