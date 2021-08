"DIRECT. Coronavirus en France : hôpitaux de nouveau sous tension, retour du masque en extérieur… Les infos"

COVID. La France connaît à nouveau une hausse des contaminations au coronavirus, néanmoins avec une accalmie ce samedi. Les Outre-mer connaissent une situation particulièrement compliquée. Toutes les infos.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du samedi 31 juillet La situation inquiète particulièrement en Outre-mer. Plusieurs îles sont placées en rouge écarlate face à la propagation du coronavirus. La Martinique est le territoire le plus touché et désormais un taux d'incidence qui s'élève à plus de 1 000 cas ​pour 100 000 habitants. Le préfet du département, Stéphane Cazelles, a décidé de reconfiner les habitants à compter du vendredi 30 juillet, 19h, et pour au moins trois semaines. L'île de la Réunion a pris le même chemin et instaure un confinement partiel en journée couplé d'un couvre-feu de 18h à 5h du matin, à compter de ce week-end et pour les deux prochaines semaines. La Guadeloupe de son côté a instauré un couvre-feu entre 21h et 5h du matin. Enfin, la Polynésie a mis en place plusieurs restrictions, telles que la limitation des regroupements à 20 personnes ou encore l’interdiction des manifestations et des événements de plus de 500 personnes.

Ce samedi 31 juillet, trois transferts de patients Covid-19 vont être organisésentre le CHU de Fort-de-France en Martinique et les hôpitaux franciliens. Jeudi 29 juillet, le directeur de l'AP-HP Martin Hirsch expliquait sur RTL que tout était organisé pour accueillir "très rapidement" des patients en provenance de Martinique.

Des cas de contaminations au Covid-19 ont été identifiés dans la province de Fujian et dans la municipalité de Chongqing, ont annoncé ce samedi 31 juillet les autorités chinoises. Selon franceinfo, ces territoires s'ajoutent aux quatre provinces et à la capitale, Pékin, où des infections au variant Delta du coronavirus ont déjà été signalées. Il s'agit de la reprise épidémique la plus importante observée sur le sol chinois depuis des mois, précisent nos confrères.

Le variant Delta du Covid-19 ne s’en prend pas spécifiquement aux enfants, contrairement à ce que suggèrent certaines hypothèses. C’est ce qu’a souligné vendredi 30 juillet l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). "Je serai très claire : nous ne constatons pas que le variant Delta prend pour cible spécifiquement les enfants", a déclaré au cours d’une conférence de presse l’experte américaine Maria Van Kerkhove, la directrice de l’équipe technique Covid-19. L’OMS fait état d’un taux d’infection accru "dans toutes les tranches d’âges", rapporte Sud Info.

Le lien entre les hospitalisations et la vaccination a été analysé par une étude menée par le Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees), du 31 mai au 11 juillet 2021. Elle permet de confirmer l'efficacité de la vaccination grâce à la corrélation entre l'hospitalisation et la vaccination. En effet, dans les services hospitaliers et dans les unités de réanimation, les malades sont, à plus de 80%, des personnes qui n'ont reçu aucune injection de vaccin.

Le dernier bilan de Santé publique France, communiqué le samedi 31 juillet, fait état de 23 471 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. La moyenne sur sept jours baisse légèrement ce samedi, avec 21 189 contaminations (contre 21 497 vendredi). 7 409 patients sont actuellement hospitalisés en raison du Covid-19, contre 7 363 vendredi. En soins critiques, le nombre d'admissions a franchi la barre symbolique des 1000 patients, avec 1 099 malades. Les derniers chiffres ci-dessous.

20:40 - La vaccination des soignants accélère dans les Ehpad FIN DU DIRECT - Désormais, plus de sept soignants sur dix ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, comme le rapporte Le Figaro. Au 28 juillet, plus de sept professionnels sur dix (72,2%) exerçant dans ces établissements avaient reçu au moins une dose de vaccin, et plus de six sur dix (61,6%) avaient un schéma vaccinal complet, précisent nos confrères. Le rythme s'est accéléré ces derniers jours. En deux semaines, la proportion de professionnels ayant reçu une première injection a progressé de près de 10 points, alors qu'elle n'avait augmenté que de deux points de pourcentage entre le 1er et le 14 juillet. 19:40 - 28 départements français réinstaurent le masque à l'extérieur On pourrait l'appeler le "club des 28". En France, vendredi 30 juillet, on dénombrait 28 départements dans lesquels le port du masque est (re)devenu obligatoire. Des Alpes-Maritimes à la Somme en passant par les Côtes-d'Armor et le Cher, ces territoires seront soumis à cette obligation visant à réduire la propagation d'une quatrième vague épidémique de coronavirus. En moyenne, les mesures s'étendent jusqu'à la fin du mois d'août. Cependant, il conviendra de vérifier les instructions des préfectures concernées pour avoir davantage de précisions sur ces mesures. 19:22 - Le bilan du samedi 31 juillet Selon les dernières données de ce samedi, 23 471 nouveaux cas ont été enregistrés, soit 838 de moins qu'hier et 2 153 de moins que samedi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 21 189 cas contre 21 497 hier. Concernant les décès, 43 morts en 24 heures ont été recensés, soit 17 de moins qu'hier et 21 de plus que samedi dernier. Du côté des admissions à l’hôpital, 467 ont été comptabilisés en 24 heures, soit 173 de moins qu'hier et 285 de plus comparé à samedi dernier. Enfin, pour les réanimations, 91 entrées sont à déplorer. Soit 74 de moins qu'hier et 56 de plus que samedi dernier. 18:45 - Le vaccin contre le coronavirus permet-il réellement de soulager les hôpitaux ? Une étude de la Direction de la Recherche, des études et de l’évaluation statistique (Drees) publiée le vendredi 30 juillet 2021 apporte de nombreux éléments de réponse quant au lien entre vaccination et hospitalisations. Pour mener cette enquête, la Drees a croisé les données liées aux tests de dépistages, aux vaccinations, aux hospitalisations liés au coronavirus y compris en soins critiques entre le 31 mai et le 11 juillet 2021. Selon les données récoltées, reprises par Sortir à Paris, les personnes non-vaccinées représentent la majorité des formes graves nécessitant une hospitalisation. Ils représentent alors 85% des patients hospitalisés et 78% des décès. Si le vaccin ne protège pas à 100% du virus, la part des patients vaccinés hospitalisés reste donc limitée en comparaison puisqu'ils ne représentaient que 7% des admissions, rapporte le média. 17:50 - En Martinique, des tentes d'accueil pour les nouveaux malades Dans son dernier bulletin hebdomadaire de surveillance du Covid-19 publié le vendredi 30 juillet 2021, l’Agence régionale de santé (ARS) redoute "une aggravation de la situation sanitaire dans les prochaines semaines, alors que l’hôpital est déjà en forte tension" en Martinique. Devant l’affluence de nouveaux malades du coronavirus présentant des signes aigus, le CHUM a réinstallé des tentes à l’entrée des urgences de La Meynard à Fort-de-France, "afin de fluidifier la prise en charge des patients dès leur arrivée", rapporte La 1ère. 16:55 - De nouveaux foyers épidémiques du coronavirus en Chine Des cas de contaminations au Covid-19 ont été identifiés dans la province de Fujian et dans la municipalité de Chongqing, ont annoncé ce samedi 31 juillet les autorités chinoises. Selon franceinfo, ces territoires s'ajoutent aux quatre provinces et à la capitale, Pékin, où des infections au variant Delta du coronavirus ont déjà été signalées. Il s'agit de la reprise épidémique la plus importante observée sur le sol chinois depuis des mois, précisent nos confrères. 16:00 - Qui sont les populations touchées le rebond de l’épidémie en Bourgogne-Franche-Comté ? Concernant les populations touchées par ce rebond de l’épidémie de Covid-19, le communiqué de l’Agence régionale de santé (ARS) publié le 30 juillet détaille : “La génération des plus de 65 ans voit son taux d’incidence augmenter, mais dans une moindre mesure grâce à sa forte couverture vaccinale. Les 19-35 ans sont les plus impactés, l’épidémie explose chez les plus jeunes avec un taux d’incidence de plus de 300.” Il est important de rappeler, comme le précise France 3 Régions, que les 18-49 ans ont une couverture vaccinale moindre en comparaison des plus de 65 ans (65 % contre près de 90 % en Bourgogne-Franche-Comté). 15:05 - Le taux d’incidence double en Bourgogne-Franche-Comté Dans son communiqué du 30 juillet, l’Agence régionale de santé (ARS) alerte sur la circulation de plus en plus active du coronavirus dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle insiste sur l’importance de la vaccination anti Covid-19 et sur le maintien des gestes barrières pour atténuer la quatrième vague de l’épidémie, rapporte France 3 Régions. Le communiqué précise : “L’incidence en population générale a plus que doublé par rapport à la semaine dernière et s’établit désormais à 95 cas de Covid pour 100 000 habitants.” Pour rappel, le seuil d’alerte est fixé à 50. L’ensemble des départements est dans le rouge même s’ils ne connaissent pas tous la même dynamique épidémique, détaillent nos confrères. 14:10 - À Montpellier, le centre de vaccination en mairie ouvert ce samedi La Ville de Montpellier ouvrira le centre de vaccination de l'Hôtel de ville jusqu'à 21 heures, ce samedi 31 juillet, rapporte actu.fr. Actuellement, la métropole montpelliéraine est touchée par une importante recrudescence des contaminations Covid-19 liées au variant Delta, précise le média. Au 25 juillet, le taux d’incidence était de 618. "L’accélération de la campagne de vaccination est donc une priorité pour contenir l’épidémie. Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs et à leur souplesse d’action, près de 145 000 injections ont été réalisées à ce jour dans le centre de vaccination de l’hôtel de ville, le plus important du département, depuis son ouverture", a relevé la mairie. 13:15 - Où en est la vaccination en Polynésie ? Alors que le variant Delta fait repartir les contaminations au Covid-19 à la hausse en Polynésie, et que de nouvelles restrictions ont été mises en place, où en est la vaccination sur le territoire français d'Outre-mer situé dans le Pacifique ? Pour sa part, le président Édouard Fritch a tenu à rappeler qu'en Polynésie, seuls 31,5% des gens ont reçu la 1ère injection de vaccin contre le coronavirus. Et à peine 26 % sont complètement vaccinés, comme le rapporte La 1ère. Il a incité les gens à se faire vacciner, notamment les fonctionnaires du département. Enfin, il a invité les parents à faire vacciner leurs enfants de plus de 12 ans. 12:38 - De nouvelles restrictions en Polynésie Les cas de contamination au Covid-19 ne cessent d’augmenter en Polynésie, comme le rapporte La 1ère. C'est donc le retour des restrictions comme l'interdiction des manifestations, voire si besoin une éventuelle application du couvre-feu. Concrètement, voici la liste des restrictions : limitation des regroupements à 20 personnes

interdiction des manifestations et des événements de plus de 500 personnes

interdiction des événements festifs comme les mariages dans les salles polyvalentes, bingos, combats de coqs, les chapiteaux, les pirogues à bringue

interdiction des concerts dans les cafés et restaurants

interdiction des expositions, foires-expo, fêtes foraines, marchés aux puces, vide-grenier

dans les restaurants, retour au protocole antérieur avec des tables de 6 personnes et respect d'une distance d'1 m entre chacune d'elles

limitation des activités de culte, religieuses ou sportives. En cas d'aggravation de la situation, le couvre-feu pourrait à nouveau entrer en vigueur.

23 471 nouveaux cas ont été enregistrés ce vendredi 30 juillet 2021, soit 838 de moins qu'hier et 2 153 de moins que samedi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 21 189 cas contre 21 497 hier. Concernant les décès, 43 morts en 24 heures ont été recensés, soit 17 de moins qu'hier et 21 de plus que samedi dernier. Du côté des admissions à l’hôpital, 467 ont été comptabilisés en 24 heures, soit 173 de moins qu'hier et 285 de plus comparé à samedi dernier. Enfin, pour les réanimations, 91 entrées sont à déplorer. Soit 74 de moins qu'hier et 56 de plus que samedi dernier. Les données détaillées :

6 127 019 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 471 de plus

111 860 décès au total (Ehpad compris), soit 43 de plus

85 355 décès à l'hôpital, soit 43 de plus

7 409 personnes actuellement hospitalisées, soit 46 de plus

1099 personnes actuellement en réanimation, soit 27 de plus

467 nouveaux admis à l'hôpital (-173) et 91 en réanimation (-74)

391 581 personnes sorties de l'hôpital, soit 365 de plus

Taux de positivité des tests : 4,34%, soit 0,04 point de plus

Taux d'incidence : 217,84 cas/100 000, soit 3,52 points de plus

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 29 juillet 2021, pour la semaine 29 (du 19 au 25 juillet). L'agence dit avoir observé une "augmentation du taux d’incidence (191/100 000, +94%) dans toutes les classes d’âge. Il était près de deux fois supérieur à celui de la semaine précédente dans l’ensemble des tranches d’âge." Et d'ajouter : "Au niveau hospitalier, l’augmentation se confirmait pour les nouvelles hospitalisations (+51%) et s’accentuait pour le nombre de nouveaux patients admis en services de soins critiques (+81%)"

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence est de 191 cas pour 100 000 habitants, contre 99 sur la semaine 28 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 94%. Si une augmentation du taux d'incidence a été enregistrée pour toutes les classes d'âge, c'est chez les 20-29 ans que la hausse est la plus spectaculaire, et du fait inquiétante, avec 613 cas pour 100 000 habitants, soit une progression de 97%. Les 10-19 et 30-39 suivent la même tendance avec des hausses de 85% et 95%. Le taux de positivité des tests a augmenté de 1,4 point, avec un chiffre qui s'élève à 4,1%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 82,8% des tests séquencés et interprétables de l'enquête Flash#15 du 13 juillet. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se confirme en S29, tout comme celle des admissions en soins critiques. Au 27 juillet, 7 196 personnes étaient admises à l'hôpital (+3% en sept jours) dont 991 patients en services de soins critiques (+11%). Le nombre d'hospitalisations n'explose pas en revanche celui des admissions est beaucoup plus important en S29 par rapport à S28 avec 51% d'hospitalisations et 81% d'admissions en soins critiques supplémentaires. La hausse est la tendance observée pour tous les indicateurs même le nombre de décès de patients Covid-19. En S29, il augmenté de 22% avec 140 victimes à déplorer au niveau national.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.