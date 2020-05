DIRECT. Coronavirus en France : la seconde vague totalement écartée ?

CORONAVIRUS. Alors que les derniers chiffres du ministère montrent toujours un recul de l'épidémie, les spécialistes semblent de plus en plus persuadés que la seconde vague n'est plus du tout d'actualité.

Newsletter Coronavirus Voir un exemple Félicitations ! Vous êtes désormais abonné à notre newsletter.

Nous vous remercions de votre abonnement, vous recevrez prochainement nos newsletters Linternaute. Une erreur est survenue. Veuillez réessayer. Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Au début de la pandémie du coronavirus en France, le terme de "pic" était très souvent utilisé avant qu'il ne soit proscrit, laissant place au terme de "plateau" à cause d'une décrue très lente et non soudaine comme pouvait laisser entendre le terme de "pic". La même chose est-elle en train de se produire sur cette fameuse "seconde vague" que les autorités et médecins redoutent ? Pour de nombreux spécialistes, la réponse est oui. S'il devait y avoir une seconde vague, elle serait déjà présente dans les hôpitaux comme l'explique l'épidémiologiste Laurent Toubiana dans le Parisien. Ce dernier se base sur les données mises en ligne par le ministère de la Santé et estime "que le virus a atteint pratiquement tous ceux qu'il pouvait atteindre", excluant donc l'hypothèse d'une seconde vague. "S'il devait y avoir une deuxième vague, cela se verrait déjà. On devrait voir une progression dans les chiffres des consultations des médecins de ville ou à l'hôpital, or cela n'est pas le cas. Nous sommes à seize jours après le déconfinement, qui a été initié le 11 mai, et même en tenant compte de la durée d'incubation, qui est de quatorze jours, cela signifie que le Covid-19 est en vrai recul." En revanche, le professeur Jean-Daniel Chiche se veut un peu plus prudent même s'il admet que la possibilité de voir une seconde vague dans les prochains jours est assez faible. "Aujourd'hui, personne ne peut dire, sans risque de se tromper, qu'il n'y aura pas de deuxième vague (...) Mais si cela devait arriver, ce serait peut-être plus tard, au cœur de l'été, selon les projections de l'Institut Pasteur" assure-t-il. Pour lui, l'identification rapide des foyers est l'une des clés pour éviter cette seconde vague : "En France, tant qu'on arrive à identifier des clusters, à casser les chaînes de contamination, cela signifie que les chiffres ne sont pas hors de contrôle."

Cependant, malgré ces indicateurs positifs, les gestes barrière sont toujours "indispensables" comme l'affirme Laurent Toubiana. Pour France Info, Aurélien Rousseau, directeur de l'Agence régionale de santé en Île-de-France, confirme également "qu'il y a des raisons d'être optimiste", mais explique qu'il faut également être capable de réagir si les prévisions changent brutalement. "le virus est toujours là et on n'est pas revenus à la normale. Il n'y aura pas de toute façon quelque chose qui passera du noir ou blanc sans mesures d'accompagnement, sans vigilance, sans progressivité et sans surtout une capacité en permanence de revenir en arrière si jamais les chiffres se dégradaient."

L'épidémie de coronavirus continue de reculer en France selon les derniers chiffres publiés hier, alors que le déconfinement est en cours depuis une quinzaine de jours déjà. Une observation statistique encourageante : le temps d'incubation du virus étant le plus souvent de 3 à 5 jours et pouvant aller jusqu'à 14 jours, un rebond de l'épidémie pourrait déjà être observé si une recrudescence des contaminations avait eu lieu à partir du 11 mai. Si les autorités continuent d'appeler à la prudence, une accélération du déconfinement est évoquée et sur le plan scientifique, plusieurs médecins se veulent par ailleurs rassurants. Une récente étude de l'institut Pasteur et du CHU de Strasbourg, pré-pbliée sur le site MedRxiv, montre que les anticorps développés par les personnes infectées par le SARS-CoV-2 semblent bien les protéger contre une réinfection. Une protection qui pourrait durer "de quelques semaines à quelques mois", estiment les chercheurs.

D'autres médecins suggèrent que l'épidémie qui a tué plus de 28 500 personnes dans le pays est en fin de parcours, bien qu'aucun vaccin n'ait encore été trouvé et qu'une portion infime de la population ait été touchée. Leur hypothèse : une immunité "croisée" pourrait protéger selon eux une large partie de la population, même si elle n'a pas contracté le coronavirus. Cette thèse a été initialement soulevée par des chercheurs américains dans la revue spécialisée Cell. Selon eux, l'exposition à d'autres coronavirus, bien moins dangereux que le Covid-19 et se traduisant par de simples rhumes, aurait permis de développer des anticorps qui se révéleraient efficaces contre le SRAS-CoV-2.

Cette analyse est néanmoins à nuancer. D'abord, l'étude de la revue Cell repose sur l'analyse de la réponse immunitaire en lymphocytes T chez des patients guéris du Covid-19 et chez les membres d'un groupe contrôle. Elle remarque que 40 à 60% de ces derniers présentaient les lymphocytes "spécifiques" permettent de lutter contre le coronavirus (les lymphocytes T CD4 et CD8 pour être exact). Mais par définition les personnes du groupe contrôle n'ont pas été contaminées par le coronavirus, ce qui réduit les conclusions de l'étude à une hypothèse et non une preuve de l'immunité croisée. Selon un long article publié mardi par la revue Vidal, consacrée aux professionnels de santé, ces études défendant la thèse le l'immunité croisée permettent bien "d'espérer une protection naturelle" d'une partie de la population. Mais "elles ne montrent en rien que cette immunité croisée puisse jouer un rôle dans le contrôle de la pandémie Covid-19, même si une modélisation semble suggérer un effet de ce type". L'article soulève la question des personnes âgées, fortement touchées par le coronavirus et qui seraient moins nombreuses à développer des défenses immunitaires. Il souligne que cette population à risque n'a pas encore été exposée au coronavirus, notamment dans les régions où l'épidémie s'est peu propagée.

Le dernier bilan du coronavirus en France, publié ce mardi 26 mai par la Direction générale de la Santé, fait état de 28 530 décès depuis le début de l'épidémie, soit 83 de plus que la veille. Ce chiffre de mortalité globale est complet pour la première fois depuis 5 jours, le nombre de décès en Ehpad ayant été réévalué après 4 jours sans donnée de la part de Santé publique France (10 335 morts mardi soir contre 10 345 jeudi 21 mai). Les bonnes nouvelles se poursuivent du côté des hôpitaux, avec désormais 16 264 hospitalisations en cours, soit 534 de moins que la veille et 1555 personnes actuellement en réanimation, soit 54 de moins en 24 heures. Découvrez les derniers chiffres ci-dessous :

145 555 cas confirmés par PCR (Ehpad compris) , soit 276 de plus

, soit 276 de plus 74 402 cas en Ehpad

28 530 décès au total (Ehpad compris)

(Ehpad compris) 18 195 décès à l'hôpital , soit 83 de plus

, soit 83 de plus 10 335 décès en Ehpad

16 264 hospitalisations en cours , soit 534 de moins

, soit 534 de moins 1555 personnes actuellement en réanimation , soit 54 de moins

, soit 54 de moins 65 879 personnes sorties de l'hôpital, soit 680 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 100841 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 318 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 37 admissions en réanimation.

Lire aussi