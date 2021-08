"DIRECT. Coronavirus en France : la situation s'améliore en Outre-mer, une légère baisse des cas"

COVID. La situation sanitaire semble s'améliorer en Outre-mer, malgré les réticences de la population face à la vaccination. La pression hospitalière diminue également dans l'Hexagone.

13:58 - Des détecteurs de CO2 pour limiter la propagation du Covid Alors que la rentrée des classes approche à grands pas, dans un contexte sanitaire dégradé, les écoles commencent à s'équiper en détecteurs de CO2 afin de lutter contre la propagation du coronavirus, rapporte La Dépêche. Les capteurs de CO2 permettent de connaître le taux d'air expiré dans une pièce. Le coronavirus se transmettant par le biais de fines gouttelettes diffusées dans l'air, le capteur de CO2 indiquera aux enseignants à quel moment il sera nécessaire d'aérer leur salle de classe, détaillent nos confrères.

13:08 - Selon une étude, le variant Delta double le risque d'hospitalisation D’après une étude britannique publiée samedi, les personnes infectées par le variant Delta du coronavirus ont deux fois plus de risque d'être hospitalisées que celles contaminées par le variant Alpha. "Notre analyse montre que si on ne disposait pas de la vaccination, une épidémie due au variant Delta ferait peser un poids plus lourd sur le système de santé que si elle était causée par le variant Alpha", a souligné Anne Presanis, co-auteure de l’étude, reprise par La Provence.

27/08/21 - 22:35 - Biden charge la Chine [FIN DU DIRECT] Ce vendredi, après la publication du résumé du rapport d'enquête des services américains de renseignement, le président des États-Unis, Joe Biden a accusé la Chine de dissimuler des "informations cruciales" sur les origines du Covid-19. "Des informations cruciales sur les origines de la pandémie existent en Chine, et pourtant depuis le début, des responsables gouvernementaux en Chine œuvrent pour empêcher les enquêteurs internationaux et les acteurs mondiaux de la santé publique d'y accéder", écrit le président américain dans un communiqué relayé par LCI. "À ce jour, la Chine continue de rejeter les appels à la transparence et de cacher des informations, alors même que le bilan de cette pandémie continue de grimper", a-t-il ajouté.

27/08/21 - 22:08 - L'origine du virus toujours indéterminée Le virus du Covid-19 n'a pas été développé "comme arme biologique", et n'a "probablement" pas été conçu "génétiquement", concluent les renseignements américains, selon le résumé d'un rapport publié vendredi, et dont de nombreux médias se font l'écho. Ce rapport ne tranche toutefois pas sur la question de l'origine du SARS-CoV-2. Les services de renseignements américains sont toujours divisés sur l'origine du coronavirus à savoir s'il s'agit d'une zoonose (transmission de l'animal à l'homme) ou d'un accident de laboratoire qui se serait produit via "des expérimentations, la manipulation d'animaux, ou des prélèvements par l'Institut de virologie de Wuhan".

27/08/21 - 21:45 - Lila Bouadma : "Il y aura 50 000 contaminations d'enfants par jour à la rentrée" Le coronavirus continue de circuler en France malgré un taux de vaccination qui ne cesse de croître. Et la rentrée ne devrait pas arranger les choses, selon Lila Bouadma, médecin réanimatrice à l'hôpital Bichat à Paris et membre du conseil scientifique. Sur le plateau de BFM TV, elle a estimé qu'il y aura "50 000 contaminations d'enfants par jour à la rentrée scolaire ou après". Et d'ajouter : "On ne va peut-être pas toutes les voir (…) 4 à 10% de ces enfants feront un Covid long". ???? Lila Bouadma sur le Covid-19: "On pense qu'il y aura 50.000 contaminations d'enfants par jour à la rentrée scolaire" pic.twitter.com/1CP7BWBGgH — BFMTV (@BFMTV) August 27, 2021

27/08/21 - 21:25 - 250 soignants s'envolent vers les Antilles Alors que nous vous annoncions un nouvel envoi de personnel aux Antilles, frappées de plein fouet par la quatrième vague de coronavirus, un chiffre a été communiqué par le ministère de la Santé, rapportent nos confrères du Parisien. Ils seront ainsi 250 soignants à rejoindre la Guadeloupe et la Martinique depuis l'aéroport d'Orly d'où ils s'envoleront samedi. Dimanche, un avion cargo partira du même aéroport. À son bord, un "très gros envoi" de matériel médical par Cargo, détaille la compagnie Corsair et le ministère. Le premier vol doit décoller à 16h30 pour Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), suivi à 17h20 de celui vers Fort-de-France (Martinique), avait d’abord indiqué Corsair. Le ministère a ensuite confirmé ce calendrier et précisé que les deux avions transporteront au total 250 passagers, répartis quasiment à égalité.

27/08/21 - 20:40 - Un enseignant contamine au moins 26 personnes en Californie Il n'était pas vacciné contre le coronavirus. Aux Etats-Unis, pays le plus touché par la pandémie mondiale qui sévit depuis fin 2019, "un enseignant non-vacciné d'une école primaire californienne a été à l'origine d'au moins 26 cas de Covid-19, dont 18 élèves", rapportent nos confrères de LCI. Cet enseignant dont le genre n'a pas été dévoilé a continué à enseigner en mai 2021 pendant deux jours après avoir eu des symptômes, croyant alors souffrir d'allergies. Ne portant pas de masques durant les lectures en classe, malgré les recommandations en vigueur dans son comté de Marin. "Au total, 12 de ses élèves ont contracté la maladie, notamment 8 de ceux qui étaient assis aux premiers rangs", détaillent nos confrères.