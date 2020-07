"DIRECT. Coronavirus en France : la traque aux foyers de Covid s'intensifie"

CORONAVIRUS. Pour éviter une seconde vague épidémique, les autorités sanitaires veulent identifier au plus vite les nouveaux clusters, grâce à des tests démultipliés. Dernières infos et dernier bilan.

Si la pandémie de coronavirus dans le monde s'intensifie , en France, la situation sanitaire s'améliore. Les données de Santé publique France et du ministère de la Santé démontrent que l'épidémie de Covid est maîtrisée (voir plus bas les bilans complets). Reste que les craintes d'une résurgence du virus en France demeurent très fortes pour les semaines à venir. Pour en limiter les effets, le ministère de la Santé a lancé des campagnes de tests avec une toute autre approche. Afin d'identifier les "foyers épidémiques dormants", des dépistages massifs et gratuits sont organisés, depuis quelques jours, en Île-de-France. 1,2 million de Franciliens de 32 communes ont ainsi reçu une lettre ou un courriel de l'Assurance maladie les invitant à procéder à un test PCR . L'objectif affiché est bien d'identifier des clusters dits "dormants" et des malades qui ne présenteraient pas de symptômes. Si cette campagne porte ses fruits, elle pourrait être étendue, à commencer par Paris dans les prochaines semaines.

D'après des chiffres de l'AFP, 531 789 sont mortes du Covid-19 dans le monde et plus de 11,3 millions de cas ont été enregistrés. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 129 891 décès, devant le Brésil (64 867), le Royaume-Uni (44 220), l’Italie (34 861) et le Mexique (30 366).

Santé publique a dévoilé son dernier bulletin épidémiologique vendredi dernier. Les données, qui portent sur la semaine 26 (du 22 au 28 juillet) ne montrent pas pour l’instant de "signaux en faveur d’une reprise de l’épidémie". Cependant, la circulation du coronavirus se poursuit en Guyane et à Mayotte. Le point complet :

Le nombre hebdomadaire de décès en France diminue ou reste stable entre la semaine 25 et 26 dans la plupart des régions, sauf dans deux régions : la Guyane (1,07 vs 2,5 décès pour 100 000 habitants) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (0,26 vs 0,42 décès pour 100 000 habitants). Au total, 164 personnes sont décédées en semaine 26 contre 242 en semaine 25.

diminue ou reste stable entre la semaine 25 et 26 dans la plupart des régions, sauf dans deux régions : la Guyane (1,07 vs 2,5 décès pour 100 000 habitants) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (0,26 vs 0,42 décès pour 100 000 habitants). Au total, 164 personnes sont décédées en semaine 26 contre 242 en semaine 25. Le taux de positivité des tests national hebdomadaire est de 1,4 % en semaine 26 contre 1,5 en semaine 25. Santé publique France confirme que ce taux est resté stable par rapport à la semaine précédente. En Outre-mer ce taux est de 19,4% à Mayotte et 25,6% en Guyane contre 15,4% et 26,7% en semaine 25. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants) était de 4,9/100 000 habitants au niveau national. Partout en France métropolitaine, le taux d’incidence était inférieur à 10/100 000 habitants.

est de 1,4 % en semaine 26 contre 1,5 en semaine 25. Santé publique France confirme que ce taux est resté stable par rapport à la semaine précédente. En Outre-mer ce taux est de 19,4% à Mayotte et 25,6% en Guyane contre 15,4% et 26,7% en semaine 25. Le taux d’incidence (nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants) était de 4,9/100 000 habitants au niveau national. Partout en France métropolitaine, le taux d’incidence était inférieur à 10/100 000 habitants. Le bilan des clusters depuis le début du déconfinement était de 304 au 1er juillet 2020 (hors Ehpad et milieu familial restreint). Ce nombre reste stable sur les quatre dernières semaines. Au 1er juillet, 91 foyers sont en cours d’investigation, soit moins d’un tiers. 37% d’entre eux ont une criticité élevée, selon Santé publique France. 69% des foyers comportent plus de 5 cas de coronavirus.

était de 304 au 1er juillet 2020 (hors Ehpad et milieu familial restreint). Ce nombre reste stable sur les quatre dernières semaines. Au 1er juillet, 91 foyers sont en cours d’investigation, soit moins d’un tiers. 37% d’entre eux ont une criticité élevée, selon Santé publique France. 69% des foyers comportent plus de 5 cas de coronavirus. Le R ou nombre de reproduction effectif national calculé à partir des tests PCR était de 0,90 en France métropolitaine. La majorité des régions affichaient un nombre de reproduction R inférieur à 1 cependant certaines régions ont un taux dépassant le seul de vigilance de façon non significative, indique Santé publique France. C’est le cas de l’Auvergne-Rhône-Alpes (1,10), de la Bretagne (1,22), de la Normandie (1,01). En Guyane, le R est "toujours élevé" avec 1,42, mais diminue par rapport à la semaine 25 où il atteignait 2,5.

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus en France a été communiqué vendredi 3 juillet par Santé publique France. Aucun bilan n'est dorénavant communiqué le week-end. Voici selon les données des autorités, la situation sanitaire en France :

166 960 cas confirmés par PCR , soit 582 de plus

, soit 582 de plus 29 893 décès au total , soit 18 de plus

, soit 18 de plus 19 396 décès à l'hôpital, soit 18 de plus

Décès en Ehpad non communiqués

7990 hospitalisations en cours, soit 158 de moins

560 personnes actuellement en réanimation, soit 13 de moins

77060 personnes sorties de l'hôpital, soit 258 de plus

Taux de positivité des tests : 1,4%

88 clusters en cours d'investigation, soit 1 de moins

2 départements en vulnérabilité élevée (Guyane et Mayotte)

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 104 904 hospitalisations. De même, l'évolution des hospitalisations et des cas en réanimation en 24 heures correspond à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 125 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 12 admissions en réanimation.