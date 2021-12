"DIRECT. Coronavirus en France : la vaccination des enfants, nouvelle arme pour sauver les fêtes ?"

COVID. Alors que le gouvernement cherche à sauver les fêtes de fin d'année, le Premier ministre défend de son côté la vaccination pour les enfants qui va véritablement s'accélérer dans les prochains jours. "La vaccination des enfants est une nécessité", a déclaré le Premier ministre samedi.

Carte du coronavirus en France L'essentiel "La vaccination des enfants est une nécessité", a tranché le Premier ministre Jean Castex, lors d'une interview accordée à France bleu Alsace, samedi 11 décembre. Dès demain, les médecins pourront d'ailleurs commander les vaccins pour assurer la couverture vaccinale des 5-11 ans.

Doit-on craindre un nouveau confinement ? Si le ministre de la Santé, Olivier Véran a indiqué que la France atteignait actuellement un pic, il assure toutefois constater "un début de ralentissement de la vague épidémique", depuis "une dizaine de jours". "Nous ne nous dirigeons pas vers un confinement. Mais dire que cela n’arrivera jamais plus, c’est impossible", a avancé Olivier Véran, lors de ce déplacement à Lille (Nord).

Les derniers chiffres du Covid-19 en France, communiqués par Santé publique France (SPF), samedi 11 décembre, font état de 53 720 cas supplémentaires. La moyenne sur 7 jours continue de progresser avec 48 547 nouveaux cas. Ce sont environ 7 602 cas de plus en moyenne par rapport à samedi dernier. Dans les hôpitaux, 787 nouvelles admissions ont eu lieu ces dernières 24 heures, soit 506 de mois qu'hier, mais 93 de plus par rapport à samedi dernier. Le taux d'occupation des lits en réanimation est désormais de 49,4%. Le bilan détaillé est à retrouver en bas de page.

12:30 - Sauver Noël ? "Cela dépend de tout le monde", avance Jean Castex Les fêtes de fin d'année sont-elles en danger ? Non, répond le Premier ministre Jean Castex, mais à une seule condition : que chacun connaisse sa responsabilité. "Cela dépend en réalité de tout le monde. Cela veut dire que il faut respecter toutes les règles qui existent déjà", a avancé Jean Castex, dans les colonnes de France Bleu Alsace, samedi 11 décembre. Avant d'insister : "Il faut aller se faire vacciner". "La France a dépassé le seuil des 90% de nos concitoyens éligibles qui ont reçu leur première injection. C'est très, très bien. Il reste encore un peu plus de 9% à aller chercher, à convaincre", a expliqué le locataire de Matignon. 11:47 - "Vacciner les enfants est une nécessité", avance Jean Castex Débattue depuis plusieurs semaines, le gouvernement a finalement donné son feu vert pour la vaccination des enfants contre le Covid-19. Alors que les médecins pourront, dès lundi, commander les doses pour les 5-11, le Premier ministre a souhaité une nouvelle fois rassurer sur la vaccination des enfants. Dans les colonnes de France bleu Alsace, Jean Castex a désigné cette vaccination comme "une nécessité", car les enfants seraient des "transmetteurs". "J'en suis l'exemple vivant : c'est ma fille de 11 ans qui m'a donné le virus il y a quelques semaines. J'étais vacciné, donc je n'ai eu qu'une forme extrêmement légère. Donc oui, la vaccination des enfants est une nécessité", a-t-il conclu.

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées samedi 11 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et à dépasse les 48 000 nouveaux cas, 48 547 exactement. Ces dernières 24 heures, 65 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 76 de moins qu'hier. Toutefois, les nouvelles ne sont pas bonnes sur le front de l'épidémie. Le taux d'incidence continue d'augmenter et désormais de 496,4 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, soit 10,93 points de plus que la veille. Voici le bilan détaillé :

8 214 844 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 53 720 de plus

120 383 décès au total (Ehpad compris), soit 65 de plus

93 404 décès à l'hôpital, soit 65 de plus

26 979 décès en Ehpad (non actualisé)

13 855 personnes actuellement hospitalisées, soit 226 de plus

2 539 personnes actuellement en réanimation, soit 41 de plus

787 nouveaux admis à l'hôpital (-506) et 176 en réanimation (-74)

442 940 personnes sorties de l'hôpital, soit 467 de plus

Taux de positivité des tests : 6,65%, soit 0,05 point de plus

Taux d'incidence : 496,14 cas/100 000, soit 10,93 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 9 décembre, "la circulation du SARS-CoV-2, déjà très intense sur le territoire métropolitain, a continué de progresser, avec des hospitalisations et des admissions en soins critiques toujours en forte hausse". En moyenne, près de 43 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 448 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - le taux d'incidence a donc dépassé ceux des pics des 3e et 4e vague.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 48 et passe à 448 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 312 en S47, soit +44%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S48 (6 990/100 000, +29% par rapport à la S47). Le taux de positivité aux tests était en hausse (6,4%, vs 5,8% en S47). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (988, +48%), les 11-14 ans (609, +55%), les 30-39 ans (628, +49%) et les 40-49 ans (546, +46%).

Le nombre d'hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 5 856 nouvelles hospitalisations en S48 (+27% par rapport à S47, où 4 612 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 1 369 nouvelles admissions en services de soins critiques (+33% par rapport à S47, où 1 031 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 7 décembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,7% de la population pour au moins une dose, de 76,1% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 51,4% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.