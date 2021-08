"DIRECT. Coronavirus en France : la vaccination se poursuit, les infos sur la quatrième vague…"

COVID. Alors que la quatrième vague de Covid-19 menace toujours la France, le gouvernement a fixé un nouvel objectif lié à la vaccination : 50 millions de primo-vaccinés d'ici fin août. En attendant, le plan blanc a été activé dans certaines régions.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du samedi 7 août Selon le dernier bilan du 6 août, le nombre de nouveaux cas de coronavirus reste à la hausse en France. 25 077 contaminations ont été enregistrées en 24 heures, soit 1383 cas de moins que la veille et 768 de plus que vendredi dernier. La moyenne sur 7 jours passe à 22 201 cas contre 22 091 la veille. Du côté des décès, 60 sont à déplorer, soit 11 de plus que la veille et 0 de plus que vendredi dernier. Retrouvez les chiffres détaillés du bilan de l’épidémie de coronavirus en France ci-dessous.

Le pass sanitaire a été validé par le Conseil constitutionnel, et entrera donc en vigueur le 9 août. Le texte prévoit notamment d’élargir la mesure aux hôpitaux pour les visiteurs et les patients ayant des traitements programmés, tant qu’elle "n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins". La vaccination obligatoire des soignants, critiquée par une partie de la profession, est elle aussi actée. Les soignants devront donc être vaccinés le 15 septembre, sous peine de sanctions. Consultez notre live dédié.

Le gouvernement s'est fixé un nouveau cap vaccinal : 50 millions de personnes devraient avoir reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus en France d’ici fin août. "Nous avons atteint notre premier objectif avec plus d’un mois d’avance et nous avons toutes les raisons d’être optimistes sur l’atteinte de notre nouvel objectif", a assuré Gabriel Attal. Jeudi, Emmanuel Macron a indiqué dans un live, diffusé sur les réseaux sociaux, qu’il "faudra vraisemblablement une troisième dose" de vaccin contre le Covid-19. Enfin, en déplacement au centre hospitalier d’Aix-en-Provence, le ministre de la Santé Olivier Véran a assuré que "65% de la population générale a reçu au moins une dose de vaccin en France".

La Haute autorité de santé a donné son feu vert pour l'accès précoce à un traitement préventif contre le coronavirus en France, le Ronapreve. Jusque-là réservé aux personnes présentant un très fort risque de développer une forme grave de Covid-19, le traitement sera désormais aussi administré aux personnes immunodéprimées. Selon la HAS, 130 000 patients sont concernés.

14:45 - Les hospitalisations à la hausse dans les Pays de la Loire Après plusieurs semaines de relatif répit, les hospitalisations dues au Covid-19 repartent à la hausse dans les Pays de la Loire, comme le rapporte France 3 Régions (de 151 à 163). En réanimation, le chiffre a presque été multiplié par deux en une semaine, passant de 14 à 26 personnes. Dans les cinq départements des Pays de la Loire, les indicateurs liés au coronavirus remontent et dépassent tous le seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants. 14:00 - Le pass sanitaire sera demandé dans les Ehpad Le pass sanitaire, dont l’élargissement entre en vigueur lundi 9 août pour les personnes majeures, sera notamment exigible dans les hôpitaux et Ehpad, rapport l’Est-Éclair. Les professionnels s’organisent afin de tout préparer. 13:20 - Le point sur le nouveau cap vaccinal du gouvernement Après le cap des 40 millions de primo-vaccinés atteint en juillet, Gabriel Attal a indiqué le nouvel objectif du gouvernement : 50 millions de personnes ayant reçu une première dose de vaccin contre le coronavirus en France d’ici fin août. "Nous avons atteint notre premier objectif avec plus d’un mois d’avance et nous avons toutes les raisons d’être optimistes sur l’atteinte de notre nouvel objectif", a affirmé le porte-parole du gouvernement, en déplacement à Avignon (Vaucluse), ce vendredi matin. 12:40 - Le détail des chiffres en Occitanie Alors que 31% de patients atteints du coronavirus occupent les lits de réanimation en Occitanie, l’Agence régionale de santé (ARS) a publié le détail des chiffres, vendredi 6 août. La région compte 936 hospitalisations en cours (+133 par rapport à mardi), dont 211 en réanimation et soins critiques (+41), et 4 672 décès à l’hôpital (+24 en trois jours), rapporte La Gazette de Montpellier. 12:00 - 89% d’occupation des services de réanimation en Occitanie Dans son dernier bulletin dédié à la situation sanitaire publié ce vendredi 6 août, l’Agence régionale de santé (ARS) annonce un taux d'occupation des services de réanimation de 89%, dont 31% de patients Covid-19, rapporte La Gazette de Montpellier. Selon l'ARS, "l’évolution de la situation pourrait nécessiter des transferts de patients vers d’autres régions dès la semaine prochaine". Mercredi, le plan blanc a été déclenché à nouveau dans tous les établissements de santé de la région, comme le rappellent nos confrères. 11:15 - La situation sanitaire en Bourgogne-Franche-Comté La quatrième vague de coronavirus se fait ressentir à l’échelle nationale comme à l’échelle régionale. En trois semaines, le taux d’incidence de la Bourgogne-Franche-Comté en population générale est passé de 13 à 108 pour 100 000 habitants, comme le rapporte Info Chalon. L’augmentation est moins fulgurante pour la tranche d’âge des plus de 65 ans, et le taux d'incidence les concernant s’établit à 30, précise le média. L’impact sur le système hospitalier étant toujours différé par rapport à l’arrivée d’une vague, il reste modéré pour le moment. Néanmoins, nos confrères rapportent que le nombre de patients soignés dans les services de réanimation de la région augmente. 10:30 - L'ARS Bourgogne-Franche-Comté rappelle aux vaccinés le maintien des gestes barrières L’Agence régionale de santé (ARS) constate, dans son point hebdomadaire sur le coronavirus, que la circulation virale continue de progresser, comme le rapporte le site local Info Chalon. Elle en appelle à la prudence et au respect des gestes barrières (port du masque, lavage des mains, distanciation sociale…). De plus, l’ARS invite toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées contre le Covid-19 à se rapprocher du professionnel de santé de leur choix : centres de vaccination, pharmaciens, médecins, infirmiers et sages-femmes.

Selon les données de Santé publique France, en date du 6 août, 25 077 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24 heures, soit 1383 cas de moins que la veille et 768 de plus que vendredi dernier. Pour autant, la moyenne des contaminations sur sept jours est toujours en augmentation, avec 22 201 cas contre 22 091 la veille. De même, les admissions à l’hôpital restent à la hausse, avec 862 entrées dans les dernières 24 heures, dont 165 en réanimation. Le bilan détaillé de l’épidémie de Covid-19 en France :

6 258 953 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 25 077 de plus

112 142 décès au total (Ehpad compris), soit 60 de plus

85 637 décès à l'hôpital, soit 60 de plus

8 368 personnes actuellement hospitalisées, soit 158 de plus

1458 personnes actuellement en réanimation, soit 38 de plus

862 nouveaux admis à l'hôpital (+150) et 165 en réanimation (+15)

394 324 personnes sorties de l'hôpital, soit 601 de plus

Taux de positivité des tests : 4,15%, soit 0,01 point de plus

Taux d'incidence : 228,27 cas/100 000, soit 1,06 point de plus

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 29 juillet 2021, pour la semaine 29 (du 19 au 25 juillet). L'agence dit avoir observé une "augmentation du taux d’incidence (191/100 000, +94%) dans toutes les classes d’âge. Il était près de deux fois supérieur à celui de la semaine précédente dans l’ensemble des tranches d’âge." Et d'ajouter : "Au niveau hospitalier, l’augmentation se confirmait pour les nouvelles hospitalisations (+51%) et s’accentuait pour le nombre de nouveaux patients admis en services de soins critiques (+81%)"

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence est de 191 cas pour 100 000 habitants, contre 99 sur la semaine 28 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 94%. Si une augmentation du taux d'incidence a été enregistrée pour toutes les classes d'âge, c'est chez les 20-29 ans que la hausse est la plus spectaculaire, et du fait inquiétante, avec 613 cas pour 100 000 habitants, soit une progression de 97%. Les 10-19 et 30-39 suivent la même tendance avec des hausses de 85% et 95%. Le taux de positivité des tests a augmenté de 1,4 point, avec un chiffre qui s'élève à 4,1%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 82,8% des tests séquencés et interprétables de l'enquête Flash#15 du 13 juillet. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se confirme en S29, tout comme celle des admissions en soins critiques. Au 27 juillet, 7 196 personnes étaient admises à l'hôpital (+3% en sept jours) dont 991 patients en services de soins critiques (+11%). Le nombre d'hospitalisations n'explose pas en revanche celui des admissions est beaucoup plus important en S29 par rapport à S28 avec 51% d'hospitalisations et 81% d'admissions en soins critiques supplémentaires. La hausse est la tendance observée pour tous les indicateurs même le nombre de décès de patients Covid-19. En S29, il augmenté de 22% avec 140 victimes à déplorer au niveau national.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.