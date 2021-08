"DIRECT. Coronavirus en France : la vaccination se poursuit, les infos sur la quatrième vague…DIRECT. Coronavirus en France : un nouveau cap pour la vaccination, les effets de la quatrième vague…"

COVID. Face à la quatrième vague du coronavirus, le gouvernement s'est fixé un nouvel objectif de vaccination : 50 millions de primo-vaccinés d'ici fin août. Certaines régions ont activé leur plan blanc.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du dimanche 8 août Selon le dernier bilan du 7 août, le nombre de nouveaux cas de coronavirus reste à la hausse en France. 25 755 contaminations ont été enregistrées en 24 heures, soit 678 cas de plus que la veille et 2284 de plus que samedi dernier. La moyenne sur sept jours passe à 22 527 cas contre 22 201 la veille. Du côté des décès, 32 sont à déplorer, soit 28 de moins que la veille et 11 de moins que samedi dernier. Retrouvez les chiffres détaillés du bilan de l’épidémie de coronavirus en France ci-dessous.

Face à la quatrième vague de Covid-19, le gouvernement a fixé un nouveau cap vaccinal : 50 millions de personnes de primo-vaccinés en France d’ici fin août. "Nous avons atteint notre premier objectif avec plus d’un mois d’avance et nous avons toutes les raisons d’être optimistes sur l’atteinte de notre nouvel objectif", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Jeudi, Emmanuel Macron a indiqué dans un live, diffusé sur les réseaux sociaux, qu’il "faudra vraisemblablement une troisième dose" de vaccin contre le Covid-19.

La Haute Autorité de santé a donné son feu vert pour l'accès précoce à un traitement préventif contre le coronavirus en France : le Ronapreve. Jusque-là réservé aux personnes présentant un très fort risque de développer une forme grave de Covid-19, le traitement sera désormais aussi administré aux personnes immunodéprimées. Selon la HAS, 130 000 patients sont concernés.

Le pass sanitaire a été validé par le Conseil constitutionnel le 5 août, et devrait entrer en vigueur le 9 août. Le texte prévoit notamment d’élargir la mesure aux hôpitaux pour les visiteurs et les patients ayant des traitements programmés, mais celle-ci "n’a pas pour effet de limiter l’accès aux soins". La vaccination obligatoire des soignants, critiquée par une partie de la profession, est elle aussi actée. Ces derniers devront donc être vaccinés le 15 septembre, sous peine de sanctions. Consultez notre live dédié. Consultez notre live dédié.

14:00 - Ce que l’on sait du variant B.1.621 Un nouveau variant du Covid-19 a été identifié pour la première fois en Colombie (en janvier 2021) et a causé la mort de sept résidents dans une maison de repos de Zaventem, près de Bruxelles, comme le rapporte Franceinfo. Au total, 30 pays ont relevé sa présence dans des échantillons, même s'il reste rare. En France, seuls 9 cas de coronavirus B.1.621 ont été repérés depuis son apparition, révèle une note de l'agence de santé anglaise Public Health England, reprise par nos confrères. "À l'heure actuelle, rien ne prouve que [le variant B.1.621] est en train de concurrencer le variant Delta et il apparaît peu probable qu'il soit plus transmissible", rassure Public Health England. 13:15 - 200 euros de prime pour les salariés vaccinés du groupe Cooperl Le groupe Cooperl, le leader français de la filière porcine, va verser une prime de 200 euros à ses salariés vaccinés, indique Actu.fr. Emmanuel Commault, le directeur général de l'abattoir situé à Lamballe dans les Côtes-d'Armor, précise qu'il faut faire partie des effectifs entre le 1er et le 31 août 2021, et justifier d'un schéma vaccinal complet, pour en bénéficier. 12:30 - Suspicion de cluster dans les Bouches-du-Rhône À Raphèle-lès-Arles, à l'est d’Arles, un possible cluster de Covid-19 mobilise la Croix-Rouge et l’Agence régionale de santé (ARS) après la fête votive. Deux dépistages sont organisés pour les habitants volontaires, ce mardi 10 août (de 9h à 13h, à la mairie annexe du village) et le suivant, rapporte France 3 Régions. Les dépistages du coronavirus se feront sans rendez-vous. 11:45 - Dans les Hauts-de-France, 9 patients sur 10 en réanimation ne sont pas vaccinés L’Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France rappelle la population à la réalité du Covid-19 et à l'efficacité de la vaccination, comme le rapporte France 3 Régions. "Sur les 3,2 millions de personnes pleinement vaccinées dans notre région, seulement 7 d’entre elles - âgées et immunodéficientes - sont hospitalisées en soins critiques" explique l’ARS. De plus, "près de 9 patients sur 10 actuellement hospitalisés en réanimation dans les Hauts-de-France ne sont pas pleinement vaccinés". 11:00 - Les derniers chiffres du Covid-19 en France Voici les dernières données publiées par Santé publique France, le 7 août : 6 284 708 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 25 755 de plus

Selon les données de Santé publique France, en date du 7 août, 25 755 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24 heures, soit 678 cas de plus que la veille et 2284 de plus que samedi dernier. La moyenne des contaminations sur sept jours est toujours en augmentation, avec 22 527 cas contre 22 201 la veille. De même, les admissions à l’hôpital restent à la hausse, avec 482 entrées dans les dernières 24 heures, dont 136 en réanimation. Le bilan détaillé de l’épidémie de Covid-19 en France :

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 29 juillet 2021, pour la semaine 29 (du 19 au 25 juillet). L'agence dit avoir observé une "augmentation du taux d’incidence (191/100 000, +94%) dans toutes les classes d’âge. Il était près de deux fois supérieur à celui de la semaine précédente dans l’ensemble des tranches d’âge." Et d'ajouter : "Au niveau hospitalier, l’augmentation se confirmait pour les nouvelles hospitalisations (+51%) et s’accentuait pour le nombre de nouveaux patients admis en services de soins critiques (+81%)"

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence est de 191 cas pour 100 000 habitants, contre 99 sur la semaine 28 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 94%. Si une augmentation du taux d'incidence a été enregistrée pour toutes les classes d'âge, c'est chez les 20-29 ans que la hausse est la plus spectaculaire, et du fait inquiétante, avec 613 cas pour 100 000 habitants, soit une progression de 97%. Les 10-19 et 30-39 suivent la même tendance avec des hausses de 85% et 95%. Le taux de positivité des tests a augmenté de 1,4 point, avec un chiffre qui s'élève à 4,1%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 82,8% des tests séquencés et interprétables de l'enquête Flash#15 du 13 juillet. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se confirme en S29, tout comme celle des admissions en soins critiques. Au 27 juillet, 7 196 personnes étaient admises à l'hôpital (+3% en sept jours) dont 991 patients en services de soins critiques (+11%). Le nombre d'hospitalisations n'explose pas en revanche celui des admissions est beaucoup plus important en S29 par rapport à S28 avec 51% d'hospitalisations et 81% d'admissions en soins critiques supplémentaires. La hausse est la tendance observée pour tous les indicateurs même le nombre de décès de patients Covid-19. En S29, il augmenté de 22% avec 140 victimes à déplorer au niveau national.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.