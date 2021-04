"DIRECT. Coronavirus en France : déjà 100 000 décès, des "jours difficiles" à venir"

CORONAVIRUS. Le cap des 100 000 morts serait franchi depuis plusieurs semaines en France déjà. Hier, Gabriel Attal a prévenu que les jours à venir seraient "encore difficiles à l'hôpital". La poursuite de la campagne vaccinale est capitale pour contenir la progression du virus.

10:19 - "Je veux que cette protection vaccinale soit égalitaire pour tous les Français" La campagne vaccinale est pilotée par le gouvernement et la livraison des vaccins organisée à l'échelle européenne. Mais certains élus ont pris les devants face à la multiplication des retards et aux problèmes rencontrés par certains vaccins. En l'occurrence, Renaud Muselier, président de la région Paca, a déclaré hier avoir "réservé" 500 000 doses du vaccin russe Spoutnik, pas encore validé par l'Agence européenne des médicaments. Ce matin sur Radio J, Clément Beaune a condamné ce comportement : "Ce n'est pas une bonne chose et ce n'est pas responsable". Le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes redoute qu'avec de telles décisions l'accès aux vaccins ne soit pas égalitaire sur le territoire national. "On va avoir plus de doses à Neuilly-sur-Seine qu'à Saint-Denis, plus de doses en PACA qu'en Ile-de-France ? Je veux que cette protection vaccinale soit égalitaire pour tous les Français."

10:03 - L'ARS Grand Est lance un appel à volontaires parmi les étudiants et professionnels de santé Dans le Grand Est, les établissement de santé compte sur la venue de professionnels en renfort pour assurer les soins et la prise en charge de tous les malades, covid et non-covid. L'ARS avait déjà lancé un appel à volontaires auprès des étudiants en médecine et des professionnels de santé à la retraite. Ils sont pour l'heure 500 étudiants et 45 retraités à fournir leur aide dans les services hospitaliers, rapporte les Dernières Nouvelles d'Alsace. L'ARS s'apprête à demander à nouveau du renfort pour du soutien ponctuel ou selon les disponibilités, par l'intermédiaire de la plateforme du ministère de la Santé : Renfort RH.

09:44 - En Ile-de-France, l'incidence baisse mais les hôpitaux reste sous tension En Ile-de-France, les taux d'incidence se stabilise, voire diminue, avec 554 cas pour 100 000 habitants enregistrés le 11 avril. La circulation du virus semble se contenir après quatre semaines passées à vivre selon les mesures de freinage. Mais dans les hôpitaux, aucune amélioration n'est encore visible. Santé publique France compte 8028 personnes hospitalisées dont 556 admises le 14 avril. Du côté des réanimations, 1784 malades occupent les lits et 145 patients ont rejoint les services hier. Les hôpitaux franciliens déplorent 17780 décès liés au coronavirus, c'est 75 de plus en 24 heures et 81225 personnes sont sorties des établissements de santé, soit 558 de plus.

09:27 - Olivier Faure demande la mise en place d'une quarantaine pour les voyageurs Le variant brésilien fait naître de nouvelles craintes chez les médecins, notamment celle d'une quatrième vague qui pourrait intervenir sur le virus de Manaus se propage en France. Hier, le gouvernement a suspendu les vols en provenance du Brésil. Ce matin sur France Info, le socialiste Olivier Faure a surtout demandé à ce qu'une quarantaine soit imposée à tous les voyageurs revenant d'un pays où le variant circule activement. Il regrette que la mesure n'ait pas été appliquée en France depuis le début de l'épidémie, contrairement à certains voisins européens comme le Royaume-Uni.

09:12 - Djiallali Annane : "L'épidémie continue lentement de progresser" Djillali Annane, chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond-Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine, confirme que le pic de la troisième n'est pas encore atteint. "On reste avec à peu près 40 000 nouvelles contaminations tous les jours en France et on continue d'avoir un solde positif en réanimation. Donc on voit bien que l'épidémie continue lentement de progresser." Dans une interview accordée à France Info, il fait part de la situation dans son service : "C'est environ un patient sur trois qui va décéder en réanimation. On a en moyenne un décès tous les deux ou trois jours." Le médecin souligne une particularité de l'épidémie de Covid-19, la maladie touche et emporte parfois plusieurs membres d'une même famille. "On voit père et mère emportés par la maladie, ou frère et sœur. C'est une caractéristique du Covid-19, il ne tue pas qu'une personne dans une famille et très souvent il emporte plusieurs personnes. C'est ce qui en fait toute sa singularité. On imagine à quel point cela dévaste les familles", regrette-t-il.

08:56 - La Guadeloupe fait face à la troisième vague Après la Martinique, c'est au tour de la Guadeloupe de faire face à la troisième vague. En une semaine, le nombres de nouveaux cas positifs a augmenté de 41,7% pour passer de 357 à 506 malades avérés. Le préfecture et l'ARS sont surtout inquiétés par la propagation du variant britannique, plus contagieux, il a été identifié dans la quasi-totalité des criblages, rapporte la 1ère. La pression pèse de plus en plus lourd sur les services hospitaliers. En réanimation, le taux d'occupation surpasse les capacités habituelles, le pallier 4 du Plan Blanc a permis d'ouvrir 40 à 47 lits de réanimation en tout. Alexandre Rochatte, le préfet, a annoncé de nouvelle mesures pour limiter la circulation du virus avec notamment l'avancée du couvre-feu à 19h au lieu de 22h et jusqu'à 5h du matin.