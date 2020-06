DIRECT. Coronavirus en France : le Covid-19 est-il un virus saisonnier ? Le débat relancé

CORONAVIRUS. Alors que le dernier bilan du Covid-19 publié par les autorités sanitaires montre de nouveau des signes encourageants, la question de la saisonnalité du virus est de nouveau soulevée par les scientifiques...

Le recul de l'épidémie de coronavirus se poursuit en France avec un bilan encore encourageant hier soir et un point épidémiologique qui semble indiquer que le déconfinement n'a pas provoqué de deuxième vague du virus (lire plus bas). Cette décrue, observée en cette fin de printemps, ravive l'hypothèse d'une "saisonnalité" pour le nouveau coronavirus similaire à celle d'autre virus comme la grippe qui disparaît lors des beaux jours et revient chaque hiver avec plus ou moins de vigueur. En débat depuis des mois, cette hypothèse est désormais soutenue par plusieurs médecins et scientifiques, dont l'épidémiologiste Antoine Flahault qui rappelle via l'AFP que c'est "en hiver" et "en Chine continentale" que ce virus a émergé fin 2019, avant de se propager dans des "zones tempérées de l’hémisphère nord entre janvier et mai". Au même moment, "son activité était moindre dans les zones tempérées de l’hémisphère sud". Désormais, c'est l'inverse : "nous connaissons un peu partout une décrue prononcée, sauf dans certaines régions de l’hémisphère nord comme la Suède, la Pologne et certains États des USA", alors qu'"à l’approche de l'hiver austral, l'Argentine, le Chili, le sud du Brésil, l'Afrique du Sud connaissent des croissances épidémiques fortes qui nous rappellent les nôtres il y a quelques mois", poursuit l'expert, qui dirige l'Institut de Santé Globale de l'Université de Genève.

La température et l'humidité ne joueraient qu'un rôle secondaire dans la propagation du coronavirus, comme l'indiquait une étude de chercheurs de l'université américaine de Princeton, publiée en mai dans la revue Science. Mais une autre étude, menée par le National Biodefense Analysis and Countermeasures Center américain et publiée en avril, concluait pour sa part que le coronavirus s'affaiblit dans une atmosphère chaude et humide ainsi que sous les rayons du soleil. Une étude brandie par Donald Trump aux Etats-Unis, qui avait marqué les esprits en suggérant des "injections" d'UV. L'ensoleillement, avec un rôle destructeur des rayons ultraviolets sur l'enveloppe des virus, serait néanmoins déterminant. Reste que l'été est aussi propice aux activités en extérieur, là ou la promiscuité est moins forte et où l'air circule mieux. Deux facteurs qui limitent très fortement le risque de contamination.

La saisonnalité du SARS-CoV-2 demeure une hypothèse difficile à vérifier, tempère l'infectiologue Pierre Tattevin, toujours auprès de l'AFP. Au moment où températures et ensoleillement augmentaient en France et en Europe, "on s'est confiné à fond", souligne-t-il. Aussi est-il difficile de distinguer l'influence saisonnière de l'effet du confinement sur le ralentissement actuel de l'épidémie. "Il y a tellement de paramètres qui entrent en ligne de compte, qu'on ne peut pas savoir ce qui est lié au climat, ce qui est lié à la saison ou au fait que les gens font attention", souligne ce praticien du CHU de Rennes.

Même si le coronavirus était saisonnier, cela ne signifierait pas que nous serions débarrassés définitivement du virus. Si Antoine Flahault suppose qu'il existe "un frein estival" au coronavirus, il tempère : "il est peut-être partiel et ne parviendra pas nécessairement à empêcher une circulation, peut-être modérée, durant tout l’été dans notre hémisphère". L'épidémiologiste va jusqu'à évoquer un "haut risque de résurgence" au retour du froid, à l'automne.

