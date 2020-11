"DIRECT. Coronavirus en France : le Covid-19 circule (beaucoup) moins, mais tue toujours"

COVID FRANCE. Si le nombre de décès quotidiens reste élevé, la circulation du Covid-19 connaît une forte baisse, selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France.

Jeudi 27 novembre dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 47 (du 16 au 22 novembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF fait savoir que la circulation du Covid-19 dans le pays a fortement baissé en une semaine. Les nouveaux cas confirmés, les passages aux urgences, les hospitalisations et les nouvelles admissions en réanimation restent élevés, mais baissent également. Voici les points clés à retenir :

13:50 - Les scientifiques alertent sur une possible troisième vague Les retrouvailles lors des fêtes de fin d’année pourraient provoquer un regain de l’épidémie de Covid-19 et entraîner une troisième vague dès le mois de janvier. Cette idée d’une nouvelle vague épidémique a été évoquée par le chef des urgences à l'Hôpital européen Georges Pompidou, Philippe Juvin, au micro de RTL. "Il faut s'y préparer", a-t-il déclaré. "La première chose que nous avons devant nous, ce sont les réveillons, qui sont des usines à Covid", s’est par ailleurs inquiété Jean Castex lors de sa conférence de presse, jeudi.

13:30 - Plus d’1,4 millions de morts dans le monde Selon le dernier bilan de l’AFP, cité par Le Parisien, la pandémie de Covid-19 a provoqué le décès de 1 433 378 personnes dans le monde depuis la fin du mois de décembre. Jeudi, 10 859 nouveaux morts et 561 042 nouveaux cas ont été enregistrés à l’échelle de la planète.

13:07 - 13 563 nouveaux cas en 24 heures D'après le dernier bilan de Santé publique France publié ce jeudi 26 novembre, 13 563 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures. Un chiffre encore éloigné de l'objectif du gouvernement, à savoir : franchir à la baisse la barre des 5 000 nouveaux cas quotidiens sur sept jours. Par ailleurs, 339 morts supplémentaires dans la journée sont à déplorer.

12:51 - Des scientifiques alertent sur un " "excès de précipitation" sur les vaccins "On n'a même pas encore d'études. On parle de choses qui restent vues à travers des communiqués de presse de laboratoires pharmaceutiques", dénonçait mercredi le chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, Eric Caumes sur LCI. Pour ce scientifique, il y a une "surcommunication" autour des vaccins. L’épidémiologiste Catherine Hill, toujours sur LCI, estime de son côté que nous ne disposons pas de "données sur la sécurité des vaccins. Il faut attendre d'avoir plus de gens et plus de suivi", ajoute-t-elle.

12:35 - Trois vaccins seront fabriqués en partie en France, selon Agnès Pannier-Runacher "Trois vaccins auront une fabrication en partie en France", a affirmé la ministre déléguée chargée de l'Industrie sur BFMTV et RMC. "Sur les six contrats décidés, la moitié sont fabriqués en Eure-et-Loire, en Indre-et-Loire et dans la région de Lyon", a ajouté Agnès Pannier-Runacher. Une partie du vaccin Moderna sera ainsi produite avec le groupe suédois Rechipharm, présent en France depuis 2007, à Monts, en Indre-et-Loire.

12:20 - Un purificateur d’air contre le coronavirus développé par une entreprise du Nord La société du Nord Delta Neu, située à La Chapelle-d’Armentières a mis au poins un purificateur d’air qui permet d’éviter la propagation du Covid-19, raconte La Voix du Nord. Cette entreprise est initialement consacrée au traitement de l’air dans le secteur industriel, mais a du faire évoluer ses produits face à la crise sanitaire.

12:05 - Un bébé testé positif au Covid-19 trois jours après sa naissance Un bébé né le 21 octobre à Annecy a été testé positif au coronavirus trois jours après, selon Le Dauphiné libéré. Il présenterait des symptômes, selon les médecins.

11:50 - "Nous serons prêts" à vacciner "fin décembre-début janvier", assure Agnès Pannier-Runacher Invitée de BFMTV ce matin, la ministre déléguée auprès du ministre de l'Économie explique que le pays sera prêt à lancer une campagne de vaccination dès la fin décembre ou le début du mois de janvier. "Nous serons prêts (…) parce que ce que nous attendons, ce sont les doses vaccinales", indique Agnès Pannier-Runacher. "Dès que nous aurons l’autorisation de mise sur le marché, se déclenchera la stratégie vaccinale", ajoute-t-elle.



11:07 - Foyer de contamination dans un Ehpad saône-et-loirien Un cluster a été découvert au sein de l'Ehpad Louise-et-Henri-Cleret de Joncy, en Saône-et-Loire. Sur les 33 résidents de l'établissement de soins, 27 ont été testés positifs au Covid-19. La moitié du personnel est aussi impacté par la maladie infectieuse. Face à cette situation, les visites des familles sont désormais proscrites. "Nous avons fermé l'établissement le 17 novembre. Le meilleur moyen de les protéger c'est de les confiner dans leur chambre. Nous faisons des Skype et des appels téléphoniques pour continuer les liens sociaux", a expliqué la directrice de l'Ehpad, Françoise Joly, au micro de France 3.

10:46 - Bientôt un rayon de 20 km autorisé Ce samedi, les règles du confinement vont évoluer et s'assouplir, à mesure que le Covid-19 circule de moins en moins dans le pays. Par exemple, il sera possible d'aller plus loin d'un kilomètre de chez soi, que ce soit pour faire les courses, se promener ou faire du sport. Un rayon de 20 km sera autorisé, pendant trois heures. Retrouvez toutes les informations sur le sujet et surtout les outils pour calculer le rayon de 20 km autour de chez vous.

10:24 - Un taux d'incidence inégal en fonction des régions Dans son dernier point épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France rapporte que le taux d’incidence, au niveau national, reste au-dessus du seuil d’alerte de 100/100 000 habitants dans 79 départements métropolitains. Onze départements dépasse le taux de 250 cas pour 100 000 habitants. Les départements présentant les taux d’incidence les plus élevés, malgré une baisse par rapport à la semaine précédente, étaient essentiellement situés en région Auvergne-Rhône-Alpes : la Haute-Savoie (430/100 000 habitants), la Savoie (315), les Hautes-Alpes (307), le Doubs (298), l’Isère (296), la Haute-Loire (290) et la Loire (286).

10:04 - L'avertissement de SPF malgré l'allègement du confinement Alors que se profile un assouplissement des règles du confinement, dès ce samedi, Santé publique France alerte sur la nécessité du maintien "des mesures de prévention individuelles et de réduction des contacts". L'organisme, dans son dernier point épidémiologique, insiste sur une "vigilance accrue" nécessaire de la part des Français, les fêtes approchant.