Direct. Coronavirus en France : le gouvernement défend sa stratégie vaccinale, le dernier bilan

COVID FRANCE. L'année 2020 touche à sa fin, ce qui est loin d'être le cas de l'épidémie de Covid-19 en France. Alors qu'un durcissement du couvre-feu est évoqué à partir de samedi, le gouvernement se défend de mener une campagne vaccinale trop lente. Les dernières infos.

11:31 - Combien de personnes se sont-elles déjà fait vacciner contre le Covid-19 en France ? Si mardi, seules 200 personnes avaient pu être vaccinées en France contre le coronavirus, le chiffre ne semble pas s'être envolé depuis. Ainsi, selon CovidTracker, qui reprend les chiffres du ministère de la Santé, 332 personnes ont été vaccinées à ce jour d'après la dernière mise à jour effectuée mercredi soir à 20h30. Cela signifie que 0,0005% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin, mais aussi qu'il reste au moins 59,9995% de la population à vacciner avant d’atteindre un taux de vaccination de 60%, soit l'immunité collective.

10:28 - La variante du Covid-19 venue du Royaume-Uni découverte.. en Chine ! Mauvaise nouvelle pour les Chinois. L'année 2020 se termine comme elle avait commencé : avec une inquiétude ambiante. Et pour cause, dans un communiqué publié mercredi, le Centre de contrôle et prévention des maladies (CDC) rapporte que la nouvelle souche du coronavirus découverte au Royaume-Uni a été détectée dans l'empire du Milieu. C'est une jeune étudiante, âgée de 23 ans, de retour du Royaume-Uni dans son pays natal le 14 décembre dernier qui l'aurait rapportée avec elle. Dix jours après son arrivée à Shanghai, le variant aurait été décelé le 24 décembre dans ses échantillons d'analyse. Une découverte qui explique d'autant plus pourquoi ce même jour, les vols entre le Royaume-Uni et la Chine avaient été suspendus.

09:54 - Le "Monsieur Vaccin" du gouvernement récuse toute lenteur dans la campagne de vaccination "Le rythme de vaccination et le nombre de personnes vaccinées, rapporté à la population, seront du même ordre de grandeur entre les différents pays européens", a assuré mercredi soir Alain Fischer au micro de LCI alors que la polémique selon laquelle la campagne de vaccination contre le coronavirus démarre trop lentement en France prend de l'ampleur ces derniers jours. Dénonçant une "fausse querelle", le "Monsieur Vaccin" du gouvernement a invité les détracteurs à se projeter "dans quelques semaines" pour juger des avancées. "Les comparaisons sur le nombre de personnes vaccinées au bout de quelques jours n’ont pas de sens", a-t-il estimé, avant de remarquer : "Au cours du mois de janvier et début février on devrait arriver à pouvoir vacciner plus de 700 000 personnes au sein des Ehpad et un certain nombre de professionnels de santé qui y travaillent, et ensuite des millions de personnes."